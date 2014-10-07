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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1600160116021603
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:49

  Kudrjavuy написав:Мы больше, чем ограниченны августом!
А Ленд-лиз только с октября!

США не заинтересованы в прекращении боевых действий, у них аппетит начинает приходить видя как рашка проглатывает десятки тысяч убитых солдат и тысячи боевой техники.
А всего то 8 млрд выделили дене (или 2.5 часа ВВП США) за несколько десятков тысяч убитых рашистов и тысячу-две разнообразной уничтоженной техники.

Поработала Америка 2.5 часа, отдала эти деньги Украине в виде вооружения и всего прочего, получила результат превышающий затраты.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 22:54

  vitaliian написав:
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

Буква «У» лишняя
Геленджик и Адлер тоже Украина
Они ж алкаши сами Горбачёва Хохлом-предателем уже лет …надцать называют
Вот Лигачёв с Янаевым показал бы этому Бушу с Коллем Кузькину Мать!!!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:1. Так відпустку ТОЧНО нададуть через 6міс., чи через рік від вступу до лав ЗСУ?(половина часу перебування якого - на вогневій)
2. На який час буде відпустка? -7-10-14днів?

Після перемоги буде усе.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 23:36

  Успіх написав:Переважна більшість солдат і офіцерів ляпає язиком - "забудьте про відпустку!" :evil:

Разумные люди - и на душе спокойней.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 23:55

  vitaliian написав:
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

Арестович русню назвал идиотами по причине того, что заранее с каждого утюга вещали о готовящемся наступлении на Донбассе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 00:01

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

Арестович русню назвал идиотами по причине того, что заранее с каждого утюга вещали о готовящемся наступлении на Донбассе.

Что-то я не припомню этого. Лавров и другие деятели все отрицали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 02:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх прийшов з чергування і вирішив заглянути на форум))
  Ukrainian написав:
  Успіх написав:1. Так відпустку ТОЧНО нададуть через 6міс., чи через рік від вступу до лав ЗСУ?(половина часу перебування якого - на вогневій)
2. На який час буде відпустка? -7-10-14днів?

Після перемоги буде усе.

Як обнадійливо! :mrgreen:
  fler написав:
  Успіх написав:Хмммм... аж самому цікаво :mrgreen:


Успіх, пильнуй! 8)
"Командование российских оккупантов пытается ускорить передислокацию подразделений с донбасского плацдарма на Херсонский.
В частности, завершается формирование не менее трех колонн в составе более 140 единиц техники из состава 1060 обмз, родом изТулы, 106 вдд, которые отбудут из Луганской области, н.п. Юбилейное по направлению в Новую Каховку и Чаплинку.
Также россияне намерены значительно усилить свои подразделения на севере Херсонского плацдарма, где в основном сосредоточены 1 и 2 АК, подразделениями 98-й вдд, родом из Иваново.
Из этого следует, что какого либо наступательного потенциала на Херсонском плацдарме у российских оккупантов как не было, так и нет. Да и появиться ему не откуда. С другой стороны, удерживать данный регион они будут пытаться из последних сил."
https://sprotyv.info/analitica/zachem-r ... pravlenie/

ПС. Знайомі мешканці Херсону кажуть, шо рашисти зара в паніці, багато з них намагаються тікати в Крим.

Та дай Бог, щоб так було!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 02:21

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:Переважна більшість солдат і офіцерів ляпає язиком - "забудьте про відпустку!" :evil:

Разумные люди - и на душе спокойней.

Аааааааааа - кричу!!! :mrgreen:
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