Kudrjavuy написав:Мы больше, чем ограниченны августом! А Ленд-лиз только с октября!
США не заинтересованы в прекращении боевых действий, у них аппетит начинает приходить видя как рашка проглатывает десятки тысяч убитых солдат и тысячи боевой техники. А всего то 8 млрд выделили дене (или 2.5 часа ВВП США) за несколько десятков тысяч убитых рашистов и тысячу-две разнообразной уничтоженной техники.
Поработала Америка 2.5 часа, отдала эти деньги Украине в виде вооружения и всего прочего, получила результат превышающий затраты.
Успіх прийшов з чергування і вирішив заглянути на форум))
Ukrainian написав:
Успіх написав:1. Так відпустку ТОЧНО нададуть через 6міс., чи через рік від вступу до лав ЗСУ?(половина часу перебування якого - на вогневій) 2. На який час буде відпустка? -7-10-14днів?
Після перемоги буде усе.
Як обнадійливо!
fler написав:
Успіх написав:Хмммм... аж самому цікаво
Успіх, пильнуй! "Командование российских оккупантов пытается ускорить передислокацию подразделений с донбасского плацдарма на Херсонский. В частности, завершается формирование не менее трех колонн в составе более 140 единиц техники из состава 1060 обмз, родом изТулы, 106 вдд, которые отбудут из Луганской области, н.п. Юбилейное по направлению в Новую Каховку и Чаплинку. Также россияне намерены значительно усилить свои подразделения на севере Херсонского плацдарма, где в основном сосредоточены 1 и 2 АК, подразделениями 98-й вдд, родом из Иваново. Из этого следует, что какого либо наступательного потенциала на Херсонском плацдарме у российских оккупантов как не было, так и нет. Да и появиться ему не откуда. С другой стороны, удерживать данный регион они будут пытаться из последних сил." https://sprotyv.info/analitica/zachem-r ... pravlenie/
ПС. Знайомі мешканці Херсону кажуть, шо рашисти зара в паніці, багато з них намагаються тікати в Крим.