Саме дивне, що в Києві такого нема. І цьому пояснення я не знаю[/quote] Таке враження, що спеціально народ хочуть обізлити. Не знаю для чого.[/quote] Кого обізлити? Чувака який здає квартири в оренду і стоїть на біржі труда заради пособія? Ну давай, обізлись, що ж країна буде з цим робити, біда тай годі....[/quote] В Киеве тоже есть. Раздача повесток на Гидропарке с гонкой за мужиком, пытавшимся переплыть от военкомов Днепр. По клубам, это да... Никак нельзя. Там отдыхают детишки элиты, не дай бог какой скандал выйдет. Типа видео "тому дали, а тому не дали" или "с хохотом послали на" или "охрана не допустила к мордатому тельцу" или "срочный звонок папику". Момент политический, понимать надо!
godGamer написав:Сомневаюсь, что они вообще знают что они делают, так как они призывников набирают, давно пора бы их на профпригодность проверить?! там явно люди не на своих местах...
Мені важко судити. Але мабуть всі, кого можна було мобілізувати без напрягу - вже в армії. А інші морозяться, як тільки можуть. Коли розсилаєш поштою 100 повісток, а приходить 2-3 людей, то треба робити щось інше. От вони й роблять. + мобілізують далеко не всіх. Принаймні серед моїх знайомих поки що двоє отримали повістку таким чином, але їх не мобілізували наразі.
curiousobro написав:Саме дивне, що в Києві такого нема. І цьому пояснення я не знаю
от себя могу предположить 1. Во Львов эвакуировались много населения с востока теперь их ищут военкомы 2. Киев географически значительно больше, на каждом углу раздавать повестки надо пол. армии с фронта снять. 3. Львов голосовал за Порошенко для львовян и лучшие места в окопах... Все три версии мое имхо.
Скоріш усього варіант 1. Дійсно є випадки, коли патрулі після перевірки документів (якщо не бикують) відпускають місцевих без повісток. 3-й варіант звучить вже зовсім цинічно, але теж схожий на правду, судячи по мобілізованому Березі та інших відомих порохоботах. Прикольний президент 2,5 роки не посилював армію, не виготовляв зброю (маючи усі можливості), ігнорив усі попередження про напад, що і призвело до втрати величезних територій на Півдні, а тепер порохоботи - купіть собі амуніцію (бо "бронежилети Марченка" згнили в ДБР) і перші на фронт виправляти помилки зеленої влади?
Letusrock написав:Не тільки обласний а й районні: мукачівський і хустський теж зі сходу. Хустський взагалі цікава особистість - родом з РФ, любитель фотографуватися в червоній футболці СССР. також багато інфо про хабарництво на попередньому місці роботи
Такі дії на саботаж все одно не тягнуть. Без мобілізації Україна може зменшитися до розмірів Закарпаття.
Успіх написав:Не забивайте останній цвях в труну НАДІЇ!)))
Ваш боневтік набирає собі нову гвардію
25-річна заступниця міністра отримуватиме зарплатню, понад удвічі вищу, ніж у Зеленського Посадовий оклад чиновниці, яку в міністерстві представили як блогера та інфлуенсера, становитиме 68 643 гривні на місяць.
Успіх написав:Не забивайте останній цвях в труну НАДІЇ!)))
Ваш боневтік набирає собі нову гвардію
25-річна заступниця міністра отримуватиме зарплатню, понад удвічі вищу, ніж у Зеленського Посадовий оклад чиновниці, яку в міністерстві представили як блогера та інфлуенсера, становитиме 68 643 гривні на місяць.
Руководитель ОКЦ Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала приказ президента деокупировать юг Украины.
«Мы готовы к освобождению и каждый день продвигаемся. С наращиванием наших артиллерийских мощностей этот процесс станет более динамичным. Но давайте соблюдать режим «тишины», который нужен нам, чтобы выполнять свою работу».
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на юге.
Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием
Пахне надмірним популізмом, спочатку зрада що нам дали аж 200 гаубиць за півроку проти 6 тисяч у РФ, а тепер уже виявляється у нас в резерві "мільйонні сили озброєні західною зброєю"
А происходит всё наоборот!
"На данный момент у Украины достаточно силы, чтобы удержать все города, которые мы сейчас контролируем", - добавил Бутусов.
"Считаю, что все возможности у нас есть. Продвижение противника идет очень медленно и никаких чрезвычайных задач противник не [формирует]. Все это контролируемо, разумеется. Мы знаем, где они будут наступать, как они двигаются, какими силами. Действия противника предсказуемы и шаблонные, я бы даже сказал. Все это можно отразить", – говорит журналист. Источник: https://censor.net/ru/n3353356