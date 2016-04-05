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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1605160616071608>
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:24

  Letusrock написав:
  Zebra написав:Без мобілізації Україна може зменшитися до розмірів Закарпаття.


може краще "мобілізувати" зброю ніж хапати всіх підрят
думаю що від 200 чоловік на 70 HIMARS буде більше толку на фронті в 100 разів ніж від 10000 добровольців з вилами

Нажаль Хімарси не можна мобілізувати на вулиці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:може краще "мобілізувати" зброю ніж хапати всіх підрят
думаю що від 200 чоловік на 70 HIMARS буде більше толку на фронті в 100 разів ніж від 10000 добровольців з вилами

По-перше, є зброю, потрібні люди, які цю зброю будуть тримати.
По-друге, є зброя, в якої розрахунки недоукомплектовані.
По-третє, нам передають нову зброю, і її розрахунки треба доукомплектовувати.
Тому мобілізація триває.
Ще хтось хоче на ротацію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:16

Чи всі думають, що орки лише по наших туалетах стріляють?

Я вам всім ще раз грубо натякну - що на фронті - НЕ термінатори!
Тому треба нових людей ще... ще... і ще!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  godGamer написав:И сидеть в окопе под обстрелом, с ак из 70х годов, смысл?

Смисл в тому, щоб до тебе в хату не прилетів кабанчик через якийсь час...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:46

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Запропоную компромісний варіант. Рік відслужив в армії, далі маєш право на виїзд закордон. На рік. Не більше.
uakozer
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:06

godGamer шанс, що ракета прилетить десь на заході чи в центрі - значно нижча, ніж десь в Краматорську. І сидіння в окопі таки підвищує шанс, що ваше місто не опиниться на місці умовного Краматорська.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:16

  sashaqbl написав:godGamer шанс, що ракета прилетить десь на заході чи в центрі - значно нижча, ніж десь в Краматорську. І сидіння в окопі таки підвищує шанс, що ваше місто не опиниться на місці умовного Краматорська.


відповім закарпатською приказкою про безтурботність "жоден циган літом не вірить що прийде зима"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:20

  Успіх написав:Я вам всім ще раз грубо натякну - що на фронті - НЕ термінатори!
Тому треба нових людей ще... ще... і ще!


повістки уже в храмах по Львівщині роздають-воєнкоми вгодовані як кабани, ледь штани не тріскають, їх у перших рядах потрібно було до армії брати :shock:

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував рішення працівників військкоматів роздавати повістки у різних громадських місцях, зокрема біля церков. Він засумнівався у правильності такої практики
«Я вважаю, що коли людина йде до церкви, вона іде перш за все до Бога. Тому для цього, я думаю, є і інші місця, де можна роздавати повістки. Але що стосується торгових центрів, місць відпочинку, блокпостів, це, я думаю, адекватні місця, де людина може отримати повістку для того, щоб вона могла піти воювати або стати на облік», – зазначив Максим Козицький.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Запускаємо планову чергову відправку донатів для "Повернись живим" та Фонду Притули?

Пам'ятайте навіть 2 гривні, важливі!
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 17:02

  jump написав:
  Успіх написав:Я вам всім ще раз грубо натякну - що на фронті - НЕ термінатори!
Тому треба нових людей ще... ще... і ще!


повістки уже в храмах по Львівщині роздають-воєнкоми вгодовані як кабани, ледь штани не тріскають, їх у перших рядах потрібно було до армії брати :shock:

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував рішення працівників військкоматів роздавати повістки у різних громадських місцях, зокрема біля церков. Він засумнівався у правильності такої практики
«Я вважаю, що коли людина йде до церкви, вона іде перш за все до Бога. Тому для цього, я думаю, є і інші місця, де можна роздавати повістки. Але що стосується торгових центрів, місць відпочинку, блокпостів, це, я думаю, адекватні місця, де людина може отримати повістку для того, щоб вона могла піти воювати або стати на облік», – зазначив Максим Козицький.

А що ви хотіли? Все правильно. По селах вже усіх позбирали, на черзі Львів та інші "прифронтові" міста, потрібно негайно мобілізувати звідти побільше. Москалі в свою чергу мобілізують (вже мобілізовують окупований Схід, на черзі злитий Південь) і назвуть це все громадянською війною "мы тут ни при чем...". Все йде по плану.
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