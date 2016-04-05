Letusrock написав:може краще "мобілізувати" зброю ніж хапати всіх підрят думаю що від 200 чоловік на 70 HIMARS буде більше толку на фронті в 100 разів ніж від 10000 добровольців з вилами
По-перше, є зброю, потрібні люди, які цю зброю будуть тримати. По-друге, є зброя, в якої розрахунки недоукомплектовані. По-третє, нам передають нову зброю, і її розрахунки треба доукомплектовувати. Тому мобілізація триває. Ще хтось хоче на ротацію.
sashaqbl написав:godGamer шанс, що ракета прилетить десь на заході чи в центрі - значно нижча, ніж десь в Краматорську. І сидіння в окопі таки підвищує шанс, що ваше місто не опиниться на місці умовного Краматорська.
відповім закарпатською приказкою про безтурботність "жоден циган літом не вірить що прийде зима"
Успіх написав:Я вам всім ще раз грубо натякну - що на фронті - НЕ термінатори! Тому треба нових людей ще... ще... і ще!
повістки уже в храмах по Львівщині роздають-воєнкоми вгодовані як кабани, ледь штани не тріскають, їх у перших рядах потрібно було до армії брати
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував рішення працівників військкоматів роздавати повістки у різних громадських місцях, зокрема біля церков. Він засумнівався у правильності такої практики «Я вважаю, що коли людина йде до церкви, вона іде перш за все до Бога. Тому для цього, я думаю, є і інші місця, де можна роздавати повістки. Але що стосується торгових центрів, місць відпочинку, блокпостів, це, я думаю, адекватні місця, де людина може отримати повістку для того, щоб вона могла піти воювати або стати на облік», – зазначив Максим Козицький.
Успіх написав:Я вам всім ще раз грубо натякну - що на фронті - НЕ термінатори! Тому треба нових людей ще... ще... і ще!
повістки уже в храмах по Львівщині роздають-воєнкоми вгодовані як кабани, ледь штани не тріскають, їх у перших рядах потрібно було до армії брати
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував рішення працівників військкоматів роздавати повістки у різних громадських місцях, зокрема біля церков. Він засумнівався у правильності такої практики «Я вважаю, що коли людина йде до церкви, вона іде перш за все до Бога. Тому для цього, я думаю, є і інші місця, де можна роздавати повістки. Але що стосується торгових центрів, місць відпочинку, блокпостів, це, я думаю, адекватні місця, де людина може отримати повістку для того, щоб вона могла піти воювати або стати на облік», – зазначив Максим Козицький.
А що ви хотіли? Все правильно. По селах вже усіх позбирали, на черзі Львів та інші "прифронтові" міста, потрібно негайно мобілізувати звідти побільше. Москалі в свою чергу мобілізують (вже мобілізовують окупований Схід, на черзі злитий Південь) і назвуть це все громадянською війною "мы тут ни при чем...". Все йде по плану.