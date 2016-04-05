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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:44
Schmit написав:
3-й варіант звучить вже зовсім цинічно, але теж схожий на правду, судячи по мобілізованому Березі та інших відомих порохоботах.
Прикольний президент 2,5 роки не посилював армію, не виготовляв зброю (маючи усі можливості), ігнорив усі попередження про напад, що і призвело до втрати величезних територій на Півдні, а тепер порохоботи - купіть собі амуніцію (бо "бронежилети Марченка" згнили в ДБР) і перші на фронт виправляти помилки зеленої влади?
Фуфуфу. Совсем гаденько гадите
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:45
Успіх написав:
Я вам всім ще раз грубо натякну - що на фронті - НЕ термінатори!
Тому треба нових людей ще... ще... і ще!
Не помню официальные цифры, но они есть.
Из элементарной арифметики:
Что бы один человек постоянно был в зоне боевого конфликта - штатный состав должен составлять 8 человек.
2 в отпуске
2 выходных
2 на переподготовке
1. в оперативном резерве.
Это о том отпуске, на который Вы намекаете.
Тогда всё сростается.
Но есть ещё как минимум четыре казённых службы(в погонах), где служат по такому же режиму, в военное время.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:53
барабашов написав:
А ещё человек, а лучше отморозок, ненавидящий балалайню, должен внутри быть заточен на «убивать». Пусть и не с оскалом Джона Рембо в конце 4го фильма, когда он из древнего «ДШК» накосил две роты «моджахедов» и главного Пол Пота пополам чик-чик.
Не "убивать"!!!
А ликвидировать Врага.
барабашов написав:
Если человеку надо заниматься другим делом, пусть и в этой струе, как ремонтировать бронетехнику, строить блиндажи, да хоть харч правильно отбирать для дальнейшей отправки на передок в условиях нашей жары в июле-августе и поноса от воды не свойственной организму солдата РН - то нехер его запрягать вперёд окопа.
А есть такие что вообще пользы от него больше на конвейере в Братиславе чем даже в глубоком тылу под Павлоградом
Мамка всего ссаться воспитала
А папка в 30 лет от наркоты в 98м помер в боях с сепсисами
Даже не мог представить, что за ВСЕОБЩУЮ воинскую повинность можно агитировать такими словами. Жаль нет плюсиков
А тогда как же по случаям "четырежды не призванного"?
(на глазах, сейчас примеры резко разные - одних даже в военкомате нах.. послали, другие, молодые, не представляющие всей полноты происходящего - ховаются, в принципе по большому Они ПРАВЫ - всё равно обманут)
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:00
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:02
это консерва путинская.
Амеры такую дичь не несут как она то про ермака то тут что типа мы не так воюем как она хочет
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:09
Hotab написав: Schmit написав:
на черзі злитий Південь
На півдні не такі терпіли. Це на дамбасе "не всьо так адназначна, бамбас дамбили 8 лет" . А в Херсоні рівень ненависті захмарний. Хто дасть насильно в руки зброю - з неї ж і отримає.
Та хто там їх буде запитувати. Чорнопіджачників хтось дуже запитував бажання "родину защищать"?. Виловлять, як дирівців зараз, якщо потрібно - мінометними обстрілами викурять з домівок, видадуть кірзачі, баняк на голову, мосінку в руки (можна і одну на двох) і вперед на розвідку боєм по мінних полях перед заградотрядом кадирівським.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 11 лип, 2022 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:11
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:49
Wisznia2021 написав: Schmit написав:
3-й варіант звучить вже зовсім цинічно, але теж схожий на правду, судячи по показово мобілізованому Березі та інших відомих порохоботах.
Прикольний президент 2,5 роки не посилював армію, не виготовляв зброю (маючи усі можливості), ігнорив усі попередження про напад, що і призвело до втрати величезних територій на Півдні, а тепер порохоботи - купіть собі амуніцію (бо "бронежилети Марченка" згнили в ДБР) і перші на фронт виправляти помилки зеленої влади?
Фуфуфу. Совсем гаденько гадите
Важко свої помилки визнавати? Очікувано. Як там ваше "хуже не будет"?
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:16
Коли вже вгамуєтесь...Вважаєте що Петро Красивий виписав вам безвіз , подарував Томос,обірвав стосунки з Росією та день і ніч опікувався виробництвом Вільх - то вважайте так і ділі.Цю риторику ви вже 4 місяці товктете...набридли..обклейте стіні його світлим образом , можливо попусте..Наразі маємо 73%"дурнуватих прихильників Зеленського",які не меньше вашого роблять для перемоги.Тому пане Shmits йдіть за кораблем!
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:21
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