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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1607160816091610
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:49

  vitaliian написав:Зображення

Куда сдавать порванный баян?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:02

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Зображення

Куда сдавать порванный баян?

Уже давно есть новая Каховка. Много красивого видео.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 00:36

  flyman написав:
  greenozon написав:Америка звинувачує нас в безалаберності

https://interfax.com.ua/news/general/845288.html

не нас, а декого

Таки вас а не декого.

Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в понеділок.

Спатртц сказала: "Все одно, всі повинні допомагати, рити окопи. Але це ваше рішення. А для мене важливо, щоб те, що ми поставляємо вам, йшло туди, куди потрібно, і ваші військові це отримували.
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  #<1 ... 1607160816091610
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