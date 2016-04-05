Куда сдавать порванный баян?
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Додано: Пон 11 лип, 2022 23:02
Додано: Вів 12 лип, 2022 00:36
Таки вас а не декого.
Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в понеділок.
Спатртц сказала: "Все одно, всі повинні допомагати, рити окопи. Але це ваше рішення. А для мене важливо, щоб те, що ми поставляємо вам, йшло туди, куди потрібно, і ваші військові це отримували.
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