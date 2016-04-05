Большая часть денег, которые Россия зарабатывает от продажи энергоносителей, уходит на войну: содержание армии и нацгвардии, выплаты раненым и родственникам убитых, закупку и ремонт вооружений, говорится в расследовании «Новой газеты».



«В сумме за полгода дополнительные доходы (России – ред.) превысили 3,3 трлн рублей. Почти столько же, сколько страна тратит на содержание армии, нацгвардии и засекреченные расходы», - говорится в материале.



Война в целом обходится России недешево. Каждый третий рубль из федерального бюджета идет на деятельность Минобороны, Росгвардии или засекреченные расходы, куда включаются закупка вооружений и работа спецслужб.



За полгода эти траты превысили 3,6 трлн рублей, что на 1 трлн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год расходы на армию, Росгвардию и закупку оружия могут составить миниум 8,2 трлн рублей.



В бюджете нынешнего года «военные» статьи уже увеличены на 2,2 трлн. Сильнее всего выросли расходы на закупку и ремонт вооружений, а также «исследования».



Только по статье «закупка вооружений и спецтехники» было потрачено свыше триллиона рублей. Это почти на 440 млрд больше, чем в первом полугодии прошлого года.



Деньги идут на капремонт и модернизацию техники. Позволить себе закупку новой агрессор не может, считает военный эксперт Павел Лузин, – ее производят крайне мало. Как правило, российская армия просто снимает с хранения советскую технику и модернизирует ее.



«Даже если ввести на заводах три смены, никто их не обеспечит ни материалами, ни рабочими руками, ни оборудованием, ни комплектующими», - говорит Лузин.



При нынешних потерях техники России потребуется от трех до десяти лет, чтобы восстановить то количество ракет, авиации и бронетехники, которое было у нее на момент вторжения. А санкции Запада могут сделать потери современной техники невосполнимыми в принципе.



На выплаты компенсаций родственникам погибших и раненым силовикам российское правительство выделило 113 млрд рублей. 300 млн рублей выплатили медикам, волонтерам, спасателям, а также их родственникам.



Официальные выплаты за увечье призывникам задекларированы на уровне до 4,5 млн рублей, контрактникам – до 6 млн. Семьи погибших могут получить выплаты до 9,5 млн рублей. Страховка за увечье или гибель – еще 3 млн рублей. Итого – 12,5 млн рублей за жизнь захватчика.



С марта по апрель резервы для выплат военнослужащим постоянно росли, хотя Минобороны РФ рапортовало о том, что потерь у российской армии якобы нет. Ситуация изменилась во время боев на Донбассе и наступления в Луганской области – скорость выделения средств заметно снизилась.



«Росгвардии в последний раз увеличивали лимиты 27 апреля до 8,3 млрд рублей. МВД единожды выделили 414 млн рублей. Самые крупные средства для выплаты компенсаций получило Минобороны. Это 104 млрд рублей. Деньги перечисляются из резервного фонда правительства, он активно пополняется за счет нефтегазовых доходов», - говорится в материале.



Больше всего компенсаций перечислено в Ростовскую область и Забайкальский край. В этих регионах базируются 8-я гвардейская общевойсковая армия и 29-я общевойсковая армия. Южный и Западный военные округа являются самыми боеспособными в России. В Ростове также расположен штаб ЮВО Вооруженных сил РФ.



«По приблизительным подсчетам, эти выплаты могут быть начислены за гибель 4-7 тысяч человек и ранение 7-12 тысяч. То есть безвозвратные потери армии составляют по меньшей мере 15-17 тысяч бойцов. Это 10-11% от первоначальной группировки войск», - отмечается в исследовании.



Однако выплаты получают далеко не все военные и их родственники. Адвокат и правозащитник Максим Гребенюк говорит о сотнях обращений из-за отказов в выплатах. Процедура сильно бюрократизирована, без тела компенсации не выплачивают, а забирать своих погибших из Украины Россия не спешит.