Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в понеділок.
Спатртц сказала: "Все одно, всі повинні допомагати, рити окопи. Але це ваше рішення. А для мене важливо, щоб те, що ми поставляємо вам, йшло туди, куди потрібно, і ваші військові це отримували.
Склад окупантів в цьому населеному пункті знищено вчетверте
У тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про вибухи на російських складах боєприпасів.
Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань також підтвердив атаку по Новій Каховці.
«У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали, і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… Бо це ж означає, що ЗСУ близько. Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь! Хоча русня знову скаже, що то лише «бавовна», – зазначив він.
Терорист Гіркін влаштував істерику після підривів складів РФ у Новій Каховці «Поки в Кремлі продовжують неквапливо жувати звичні соплі – шановні українські партнери діловито знищують все, до чого їм вдається дотягнутися за допомогою «Хаймерсів», «трьох сокир» і «Цезарів», які наше МО (в особі генерал-болтолога Конашенкова і його ясновельможного шефа-фанерногомаршала) «клацає як горішки». Українці послідовні у своїх першочергових інтересах»,
У пріоритеті ЗСУ – склади боєприпасів і російські системи ППО, вважає Гіркін: «Ось просто сьогодні ввечері – «підняли в повітря» черговий склад боєприпасів у Новій Каховці».
Луганськ – мінус БК; Таврійськ (Херсонська область) – мінус командний пункт загарбників та БК; Токмак (Запорізька область) – знищено склад БК окупантів; Херсон – мінус БК або командний пункт (уточнюється); Чорнобаївка (в районі) – мінус БК; Нова Каховка – мінус БК.
Ночной удар по Новой Каховке, предположительно нанесенный системами HIMARS. Крайне оперативно ТАСС сообщил, что был взорван склад селитры, но особо въедливые уже уточнили, что удар пришелся по Новокаховскому заводу гидротехнических металлоконструкций «Укргидромех». По всей видимости, крайне удобное место для хранения аммиачной селитры для посевной.
Ключевая проблема борьбы с высокоточным оружием, находящимся на вооружении Украины (да и любого противника) - в доисторической логистике российской армии, когда создаются гигантские склады. Это, конечно, очень удобно с точки зрения организации снабжения, но совершенно фатально, когда по ним прилетает нечто с точностью 5-10 метров. И пока проблема рассредоточения складской инфраструктуры не решается.
Впрочем, понять российских военных можно: предыдущие войны велись с противниками на несколько классов ниже, и с ними как раз нынешний недостаток был преимуществом в организации.
Откуда у сирийских партизан или грузинских военных высокоточное оружие? Поэтому и нет никакого опыта противодействия ему. А учитывая дичайшую ригидность российской военной машины и ее неразворотливость, склады селитры будут взрываться еще не раз, пока в чью-нибудь светлую голову не придет мысль, что что-то идет не так. Если, конечно, там еще есть светлые головы.
А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст? 1. Ще "не на часі"?(плять, тут по Мико щодня прилітає, а ми чомусь не можемо відповісти по мосту?) 2. Не долетять ракети, так як їх зіб'ють по дорозі?(так випустити 20-30 ракет - всіх не зіб'ють) 3. Бояться ще більше розізлити хуйла?(так куди більше - подивіться на зруйновані міста! І далі знову прилітає, і прилітає...) 4. Ваш варіант?
Большая часть денег, которые Россия зарабатывает от продажи энергоносителей, уходит на войну: содержание армии и нацгвардии, выплаты раненым и родственникам убитых, закупку и ремонт вооружений, говорится в расследовании «Новой газеты».
«В сумме за полгода дополнительные доходы (России – ред.) превысили 3,3 трлн рублей. Почти столько же, сколько страна тратит на содержание армии, нацгвардии и засекреченные расходы», - говорится в материале.
Война в целом обходится России недешево. Каждый третий рубль из федерального бюджета идет на деятельность Минобороны, Росгвардии или засекреченные расходы, куда включаются закупка вооружений и работа спецслужб.
За полгода эти траты превысили 3,6 трлн рублей, что на 1 трлн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год расходы на армию, Росгвардию и закупку оружия могут составить миниум 8,2 трлн рублей.
В бюджете нынешнего года «военные» статьи уже увеличены на 2,2 трлн. Сильнее всего выросли расходы на закупку и ремонт вооружений, а также «исследования».
Только по статье «закупка вооружений и спецтехники» было потрачено свыше триллиона рублей. Это почти на 440 млрд больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Деньги идут на капремонт и модернизацию техники. Позволить себе закупку новой агрессор не может, считает военный эксперт Павел Лузин, – ее производят крайне мало. Как правило, российская армия просто снимает с хранения советскую технику и модернизирует ее.
«Даже если ввести на заводах три смены, никто их не обеспечит ни материалами, ни рабочими руками, ни оборудованием, ни комплектующими», - говорит Лузин.
При нынешних потерях техники России потребуется от трех до десяти лет, чтобы восстановить то количество ракет, авиации и бронетехники, которое было у нее на момент вторжения. А санкции Запада могут сделать потери современной техники невосполнимыми в принципе.
На выплаты компенсаций родственникам погибших и раненым силовикам российское правительство выделило 113 млрд рублей. 300 млн рублей выплатили медикам, волонтерам, спасателям, а также их родственникам.
Официальные выплаты за увечье призывникам задекларированы на уровне до 4,5 млн рублей, контрактникам – до 6 млн. Семьи погибших могут получить выплаты до 9,5 млн рублей. Страховка за увечье или гибель – еще 3 млн рублей. Итого – 12,5 млн рублей за жизнь захватчика.
С марта по апрель резервы для выплат военнослужащим постоянно росли, хотя Минобороны РФ рапортовало о том, что потерь у российской армии якобы нет. Ситуация изменилась во время боев на Донбассе и наступления в Луганской области – скорость выделения средств заметно снизилась.
«Росгвардии в последний раз увеличивали лимиты 27 апреля до 8,3 млрд рублей. МВД единожды выделили 414 млн рублей. Самые крупные средства для выплаты компенсаций получило Минобороны. Это 104 млрд рублей. Деньги перечисляются из резервного фонда правительства, он активно пополняется за счет нефтегазовых доходов», - говорится в материале.
Больше всего компенсаций перечислено в Ростовскую область и Забайкальский край. В этих регионах базируются 8-я гвардейская общевойсковая армия и 29-я общевойсковая армия. Южный и Западный военные округа являются самыми боеспособными в России. В Ростове также расположен штаб ЮВО Вооруженных сил РФ.
«По приблизительным подсчетам, эти выплаты могут быть начислены за гибель 4-7 тысяч человек и ранение 7-12 тысяч. То есть безвозвратные потери армии составляют по меньшей мере 15-17 тысяч бойцов. Это 10-11% от первоначальной группировки войск», - отмечается в исследовании.
Однако выплаты получают далеко не все военные и их родственники. Адвокат и правозащитник Максим Гребенюк говорит о сотнях обращений из-за отказов в выплатах. Процедура сильно бюрократизирована, без тела компенсации не выплачивают, а забирать своих погибших из Украины Россия не спешит.
Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?
вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить. Нашли где задавать вопросы.
Моё имхо 1. нет ракет с дальностью 300 км (стандартная ракета летит 80км) 2. Есть подковерный договорняк мы не бьем по крымскому мосту, а они не бьют по мостам через Днепр. Если такой договорняк есть, нам он выгоднее чем параше, поскольку основные бои идут не на Юге а на Донбассе, в снабжении которых крымский мост не участвует, а мосты через днепр (посмотрите на карту).. ключевые.
Так же есть прозрачные намёки что к сентябрю орки хотят оставить Херсон в знак "доброй воли" потому что удерживание его связывает войска, которых не хватает (или к осени будет не хватать) на Донбассе (там тоже есть что удерживать). Может это тоже влияет.
Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст? 1. Ще "не на часі"?(плять, тут по Мико щодня прилітає, а ми чомусь не можемо відповісти по мосту?) 2. Не долетять ракети, так як їх зіб'ють по дорозі?(так випустити 20-30 ракет - всіх не зіб'ють) 3. Бояться ще більше розізлити хуйла?(так куди більше - подивіться на зруйновані міста! І далі знову прилітає, і прилітає...) 4. Ваш варіант?
1) немає ракет з такою дальністю 2) міст це серьйозна капітальна споруда, ракети до хімерса занадто слабкі, якщо влучити багато разів в одне місце міст буде пошкоджений але його зможуть бистро відновити 3) це зіграє на руку їх пропоганді - "бачите натівські нацисти вже воюють на нашій терріторіі" - добавить бажаючих зомбі йти воювати на нашу землю. 4) не дуже то ускладнить логістику т к міст відновлять + є пароми + є кораблі покі будуть ремонтувати міст.