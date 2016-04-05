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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16091610161116121613>
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить

Ха))
Так я тут від багатьох дій/наказів і т.п. - сам в аху-ї)))
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 08:36

  Успіх написав:
  vitaliian написав:вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить

Ха))
Так я тут від багатьох дій/наказів і т.п. - сам в аху-ї)))

Я 16 лет работал на дядю и аху..л если не каждый день то через день. Может в какой то другой ветке расскажу самые яркие истории. Тупость некоторых руководителей зашкаливает. Я не фанат совка, но при совке руководство было умнее.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 08:39

Вони що - планують ті ракети(300км) дати на НР під ялинку?

  vitaliian написав:нет ракет с дальностью 300 км

Так вже, наче, мали дати нам їх офіційно/чи приховано/нерозголошуючи про них?
  Ukrainian написав:Там радіус 70-80 км

Це - зрозуміло, але читайте чуть вище!(про ракети дальністю 300км)
  5929966 написав:1) немає ракет з такою дальністю

Сумно, плять!©(а що/чого американці ще чекають? - мало ще зруйнованих наших міст і втрачено життів?)
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Це - зрозуміло, але читайте чуть вище!(про ракети дальністю 300км)

Немає в Україні таких ракет. Що толку про них читати. Є з радіусом 70-80 км.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 08:45

  Успіх написав:а що/чого американці ще чекають
я ж вроде писал и другие источники потом это подтверждали, пока крыса воюет в Украине остальные страны в безопасности (включая Прибалтику, Польшу, Молдову, Белоруссию и уплывающий в сторону Китая Казахстан).

Война продлиться долго, пока у крысы не закончится оружие. Чего западу и нужно.

Сейчас ещё опустят по цене русскую нефть до 40-50$ и много кто на этом нагреет руки.

Потом начнут строить LPG терминалы в Европе, чтобы заменить русский газ на американский и арабский.

Эти мегадорогие проекты которые стоят на порядок дороже, чем военная помощь Украине, но без войны с рф их не профинансируют (как слишком затратные по сравнению с дешёвой трубой сп и сп2)

Слишком много заинтересованных в этой войне нарисовывается. В будущем все это приведёт к мировой экономической и политической изоляции РФ, которая стала проблемой в 21веке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить

Ха))
Так я тут від багатьох дій/наказів і т.п. - сам в аху-ї)))

Я 16 лет работал на дядю и аху..л если не каждый день то через день. Может в какой то другой ветке расскажу самые яркие истории. Тупость некоторых руководителей зашкаливает. Я не фанат совка, но при совке руководство было умнее.
Цікаво було б почути відгуки ваших працівників, якби такі були :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так вже, наче, мали дати нам їх офіційно/чи приховано/нерозголошуючи про них

Треба томагавки. Багато. Бо частину зіб'ють. Тоді бити аеродроми, мости і т.д.
А поки що руки короткуваті.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Война продлиться долго, пока у крысы не закончится оружие. Чего западу и нужно.

Сейчас ещё опустят по цене русскую нефть до 40-50$ и много кто на этом нагреет руки.

Потом начнут строить LPG терминалы в Европе, чтобы заменить русский газ на американский и арабский.

Эти мегадорогие проекты которые стоят на порядок дороже, чем военная помощь Украине, но без войны с рф их не профинансируют (как слишком затратные по сравнению с дешёвой трубой сп и сп2)

Слишком много заинтересованных в этой войне нарисовывается. В будущем все это приведёт к мировой экономической и политической изоляции РФ, которая стала проблемой в 21веке.


Чудовий план, але для його реалізації реалізації потрібно серйозне забезпечення нашої армії (вже на вчора) всіми можливими засобами оборонного характеру + мільярди грошей на соц.сферу. Інакше солдати закінчаться і нікому буде воювати роками, або станеться соціальний вибух взимку
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?
1. Ще "не на часі"?(плять, тут по Мико щодня прилітає, а ми чомусь не можемо відповісти по мосту?)
2. Не долетять ракети, так як їх зіб'ють по дорозі?(так випустити 20-30 ракет - всіх не зіб'ють)
3. Бояться ще більше розізлити хуйла?(так куди більше - подивіться на зруйновані міста! І далі знову прилітає, і прилітає...)
4. Ваш варіант?

Хаймарси просто не дістануть.
Бачив варіанти, що можна Гарпунами дістати. Але враховуючи ППО, фальшиві цілі, прорветься дуже мало ракет. Боєголовка там вдвічі менша ніж в Калібра і у 7-8 раз менша, ніж у Х-22. Враховуючи досвід росіян з нашими мостами, припускаю, що доведеться витратити всі ракети, що в нас є, щоб зробити його непрацюючим на кілька тижнів.
+ цивільні жертви, росіяни рознесуть сморід по західним ЗМІ.
Наразі так виглядає, що ця шкіра не варта вичинки.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 12 лип, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:29

  Faceless написав:Цікаво було б почути відгуки ваших працівників, якби такі були
лично про меня? Я не настолько крупная фигура, чтобы обо мне писали отзывы. Стратегических решений не принимал, скорее выполнял уже принятые, в рамках своего бюджета и полномочий. Тому кто был мной недоволен я всегда объяснял почему так, и откуда ноги растут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 лип, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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