Додано: Вів 12 лип, 2022 08:45

Успіх написав: а що/чого американці ще чекають а що/чого американці ще чекають

я ж вроде писал и другие источники потом это подтверждали, пока крыса воюет в Украине остальные страны в безопасности (включая Прибалтику, Польшу, Молдову, Белоруссию и уплывающий в сторону Китая Казахстан).Война продлиться долго, пока у крысы не закончится оружие. Чего западу и нужно.Сейчас ещё опустят по цене русскую нефть до 40-50$ и много кто на этом нагреет руки.Потом начнут строить LPG терминалы в Европе, чтобы заменить русский газ на американский и арабский.Эти мегадорогие проекты которые стоят на порядок дороже, чем военная помощь Украине, но без войны с рф их не профинансируют (как слишком затратные по сравнению с дешёвой трубой сп и сп2)Слишком много заинтересованных в этой войне нарисовывается. В будущем все это приведёт к мировой экономической и политической изоляции РФ, которая стала проблемой в 21веке.