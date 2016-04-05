Ха))
Так я тут від багатьох дій/наказів і т.п. - сам в аху-ї)))
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Додано: Вів 12 лип, 2022 08:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 12 лип, 2022 08:36
Я 16 лет работал на дядю и аху..л если не каждый день то через день. Может в какой то другой ветке расскажу самые яркие истории. Тупость некоторых руководителей зашкаливает. Я не фанат совка, но при совке руководство было умнее.
Додано: Вів 12 лип, 2022 08:39
Вони що - планують ті ракети(300км) дати на НР під ялинку?
Так вже, наче, мали дати нам їх офіційно/чи приховано/нерозголошуючи про них?
Це - зрозуміло, але читайте чуть вище!(про ракети дальністю 300км)
Сумно, плять!©(а що/чого американці ще чекають? - мало ще зруйнованих наших міст і втрачено життів?)
Додано: Вів 12 лип, 2022 08:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 12 лип, 2022 08:45
я ж вроде писал и другие источники потом это подтверждали, пока крыса воюет в Украине остальные страны в безопасности (включая Прибалтику, Польшу, Молдову, Белоруссию и уплывающий в сторону Китая Казахстан).
Война продлиться долго, пока у крысы не закончится оружие. Чего западу и нужно.
Сейчас ещё опустят по цене русскую нефть до 40-50$ и много кто на этом нагреет руки.
Потом начнут строить LPG терминалы в Европе, чтобы заменить русский газ на американский и арабский.
Эти мегадорогие проекты которые стоят на порядок дороже, чем военная помощь Украине, но без войны с рф их не профинансируют (как слишком затратные по сравнению с дешёвой трубой сп и сп2)
Слишком много заинтересованных в этой войне нарисовывается. В будущем все это приведёт к мировой экономической и политической изоляции РФ, которая стала проблемой в 21веке.
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво було б почути відгуки ваших працівників, якби такі були
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чудовий план, але для його реалізації реалізації потрібно серйозне забезпечення нашої армії (вже на вчора) всіми можливими засобами оборонного характеру + мільярди грошей на соц.сферу. Інакше солдати закінчаться і нікому буде воювати роками, або станеться соціальний вибух взимку
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хаймарси просто не дістануть.
Бачив варіанти, що можна Гарпунами дістати. Але враховуючи ППО, фальшиві цілі, прорветься дуже мало ракет. Боєголовка там вдвічі менша ніж в Калібра і у 7-8 раз менша, ніж у Х-22. Враховуючи досвід росіян з нашими мостами, припускаю, що доведеться витратити всі ракети, що в нас є, щоб зробити його непрацюючим на кілька тижнів.
+ цивільні жертви, росіяни рознесуть сморід по західним ЗМІ.
Наразі так виглядає, що ця шкіра не варта вичинки.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 12 лип, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:29
лично про меня? Я не настолько крупная фигура, чтобы обо мне писали отзывы. Стратегических решений не принимал, скорее выполнял уже принятые, в рамках своего бюджета и полномочий. Тому кто был мной недоволен я всегда объяснял почему так, и откуда ноги растут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 лип, 2022 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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