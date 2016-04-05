Додано: Вів 12 лип, 2022 09:44

vitaliian написав: Успіх написав: А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст? А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст? вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить. Нашли где задавать вопросы.



Моё имхо 1. нет ракет с дальностью 300 км (стандартная ракета летит 80км)

2. Есть подковерный договорняк мы не бьем по крымскому мосту, а они не бьют по мостам через Днепр. Если такой договорняк есть, нам он выгоднее чем параше, поскольку основные бои идут не на Юге а на Донбассе, в снабжении которых крымский мост не участвует, а мосты через днепр (посмотрите на карту).. ключевые.



Так же есть прозрачные намёки что к сентябрю орки хотят оставить Херсон в знак "доброй воли" потому что удерживание его связывает войска, которых не хватает (или к осени будет не хватать) на Донбассе (там тоже есть что удерживать). Может это тоже влияет. вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить. Нашли где задавать вопросы.Моё имхо 1. нет ракет с дальностью 300 км (стандартная ракета летит 80км)2. Есть подковерный договорняк мы не бьем по крымскому мосту, а они не бьют по мостам через Днепр. Если такой договорняк есть, нам он выгоднее чем параше, поскольку основные бои идут не на Юге а на Донбассе, в снабжении которых крымский мост не участвует, а мосты через днепр (посмотрите на карту).. ключевые.Так же есть прозрачные намёки что к сентябрю орки хотят оставить Херсон в знак "доброй воли" потому что удерживание его связывает войска, которых не хватает (или к осени будет не хватать) на Донбассе (там тоже есть что удерживать). Может это тоже влияет.

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