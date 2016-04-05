Працівники військкоматів працюватимуть у сервісних центрах
На Тернопільщині працюють за новим принципом: хто отримує паспорт, той стає на військовий облік. Про це наголосили під час брифінгу Ради оборони області.
«Прийнято рішення про встановлення додаткових точок – міграційна служба і сервісний центр, де будуть тепер і представники військкомату, які перевірятимуть осіб, які отримують послуги, зокрема паспорти, аби ці люди також ставали на військовий облік», — сказав голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Йдеться, як про місцевих мешканців, так і про внутрішньо переміщених чоловіків віком 18-60 років, які не мають відстрочок чи пільг щодо проходження військової служби.
П.С. У Львові пузаті і сракаті воєнкоми трусять народ в центрі зайнятості
Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?
2. Не долетять ракети, так як їх зіб'ють по дорозі?(так випустити 20-30 ракет - всіх не зіб'ють)
4. Ваш варіант?
Частина не долетить(зiб'ють). Та що долетить - мосту суттево не нашкодить. А кiлькiсть отриманих ракет для Хаймарс обмежена, i використати їх по мосту безглуздо. Ну це як кидати камiнням по автомобiлю: ну розiб'ете скло та пошкодите корпус, але вiдновити все дуже швидко i недорого.
Faceless написав:Цікаво було б почути відгуки ваших працівників, якби такі були
лично про меня? Я не настолько крупная фигура, чтобы обо мне писали отзывы. Стратегических решений не принимал, скорее выполнял уже принятые, в рамках своего бюджета и полномочий. Тому кто был мной недоволен я всегда объяснял почему так, и откуда ноги растут.
Ну, неважливо, велика фігура чи ні, ви б точно показали приклад всім "тупим керівникам"
Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?
вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить. Нашли где задавать вопросы.
Моё имхо 1. нет ракет с дальностью 300 км (стандартная ракета летит 80км) 2. Есть подковерный договорняк мы не бьем по крымскому мосту, а они не бьют по мостам через Днепр. Если такой договорняк есть, нам он выгоднее чем параше, поскольку основные бои идут не на Юге а на Донбассе, в снабжении которых крымский мост не участвует, а мосты через днепр (посмотрите на карту).. ключевые.
Так же есть прозрачные намёки что к сентябрю орки хотят оставить Херсон в знак "доброй воли" потому что удерживание его связывает войска, которых не хватает (или к осени будет не хватать) на Донбассе (там тоже есть что удерживать). Может это тоже влияет.
Итоговый договорняк будет в том, что Тюменская область будет под войсками ООН Вата со времён купания Жирика с Саддамом в одной бочке вопила что американская армия там где нашли нефть Трубу в Дойч и в Чайн за счёт туалетов и бараков ваты и построили Гэбистам разрешат потратить на западе спизженные за 23 года пару триллионов, а может и половину, а может они и 10трлн там спрятали, х.з. Нариду похyi потому что новый президент объявит о снижении акцизов на крепчаки(цены как при Сралине - стой-раз-два-упали!!!) и фиксированном курсе руБЛЯ - допустим 63коп как было во времена пломбира Лохов типа подпола Захарченкова с двумя тоннами денег дома поброют, чай не впервой, заодно и все теневые дельцы прозреют, в валюте там мало кто кирпичи маринует По поводу того что придёт в Хремль или сразу в Смольный Дерипаска уже писал Что то он лихо в 94м алюминиевый завод в Саянах приватизировал, чей то сынок из политбюрошных, может внук(а он то с нашей Кубани!!!), карьера достойная Сирожи Курченко блдь Короче ждём зимы, а то и 11 сентября Вдруг у них реактор рядом с Маськвой сам ебанёт
vitaliian написав:вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить
Ха)) Так я тут від багатьох дій/наказів і т.п. - сам в аху-ї)))
Щоб тоді з Вами було від армії мирного часу?!))
А якщо серйозно, то знайдіть толкового офіцера, який Вам розтулмачить оті дії-накази. Навіть самі, здавалося б, безглузді. Гарантую, здивуюєтесь тому, що більшість їх продумана й доцільна. Хоча й звісно без виключень теж не буває.
Що там за Вашими джерелами-прогнозами сябри, колего? Бо: "З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району», - йдеться в повідомленні Міноборони білорусі." https://varta1.com.ua/news/bilorus-poch ... 49847.html
Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?
Для уничтожения авианосца ракетами Х-22 с обычной БЧ (около тонны взрывчатки в каждой) по расчетам требовался одновременный удар дивизией ТУ-22М. Для повышения эффективности Х-22 имели ядерные боеголовки. Неужели кто-то думает что крымкий мост легче потопить чем авианосец. Химарсы это высокоточные ракеты, а не высокомощные. Ими можно повредить асфальтовое покрытие, если не собъет ПВО еще при полете над Херсонской областью, морем и крымом.
знав би я... можливо не провокувати пацюка на постріл ядерною зброєю... і максимально при цьому виснажити їх орківську армію. а можливо, (пробач, я в курсі що ти був за зелю і образити не хочу) їм не подобається наприклад російскій шпигун єрмак , про що вони прямо кажуть (
Що там за Вашими джерелами-прогнозами сябри, колего? Бо: "З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району», - йдеться в повідомленні Міноборони білорусі." https://varta1.com.ua/news/bilorus-poch ... 49847.html
прогноз был из "нетрадиционных источников", больше инфы нет(ждёмс развития), лучше видео посмотрите, внимательно...