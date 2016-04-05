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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1610161116121613>
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:35

У Тернополі військкомати перевіряють усіх хто отримує паспор

Працівники військкоматів працюватимуть у сервісних центрах

На Тернопільщині працюють за новим принципом: хто отримує паспорт, той стає на військовий облік. Про це наголосили під час брифінгу Ради оборони області.

«Прийнято рішення про встановлення додаткових точок – міграційна служба і сервісний центр, де будуть тепер і представники військкомату, які перевірятимуть осіб, які отримують послуги, зокрема паспорти, аби ці люди також ставали на військовий облік», — сказав голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Йдеться, як про місцевих мешканців, так і про внутрішньо переміщених чоловіків віком 18-60 років, які не мають відстрочок чи пільг щодо проходження військової служби.
:shock:

П.С. У Львові пузаті і сракаті воєнкоми трусять народ в центрі зайнятості :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:37

  Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?

2. Не долетять ракети, так як їх зіб'ють по дорозі?(так випустити 20-30 ракет - всіх не зіб'ють)

4. Ваш варіант?


Частина не долетить(зiб'ють).
Та що долетить - мосту суттево не нашкодить. А кiлькiсть отриманих ракет для Хаймарс обмежена, i використати їх по мосту безглуздо.
Ну це як кидати камiнням по автомобiлю: ну розiб'ете скло та пошкодите корпус, але вiдновити все дуже швидко i недорого.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:Цікаво було б почути відгуки ваших працівників, якби такі були
лично про меня? Я не настолько крупная фигура, чтобы обо мне писали отзывы. Стратегических решений не принимал, скорее выполнял уже принятые, в рамках своего бюджета и полномочий. Тому кто был мной недоволен я всегда объяснял почему так, и откуда ноги растут.
Ну, неважливо, велика фігура чи ні, ви б точно показали приклад всім "тупим керівникам" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:44

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?
вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить. Нашли где задавать вопросы.

Моё имхо 1. нет ракет с дальностью 300 км (стандартная ракета летит 80км)
2. Есть подковерный договорняк мы не бьем по крымскому мосту, а они не бьют по мостам через Днепр. Если такой договорняк есть, нам он выгоднее чем параше, поскольку основные бои идут не на Юге а на Донбассе, в снабжении которых крымский мост не участвует, а мосты через днепр (посмотрите на карту).. ключевые.

Так же есть прозрачные намёки что к сентябрю орки хотят оставить Херсон в знак "доброй воли" потому что удерживание его связывает войска, которых не хватает (или к осени будет не хватать) на Донбассе (там тоже есть что удерживать). Может это тоже влияет.

Итоговый договорняк будет в том, что Тюменская область будет под войсками ООН
Вата со времён купания Жирика с Саддамом в одной бочке вопила что американская армия там где нашли нефть
Трубу в Дойч и в Чайн за счёт туалетов и бараков ваты и построили
Гэбистам разрешат потратить на западе спизженные за 23 года пару триллионов, а может и половину, а может они и 10трлн там спрятали, х.з.
Нариду похyi потому что новый президент объявит о снижении акцизов на крепчаки(цены как при Сралине - стой-раз-два-упали!!!) и фиксированном курсе руБЛЯ - допустим 63коп как было во времена пломбира
Лохов типа подпола Захарченкова с двумя тоннами денег дома поброют, чай не впервой, заодно и все теневые дельцы прозреют, в валюте там мало кто кирпичи маринует
По поводу того что придёт в Хремль или сразу в Смольный Дерипаска уже писал
Что то он лихо в 94м алюминиевый завод в Саянах приватизировал, чей то сынок из политбюрошных, может внук(а он то с нашей Кубани!!!), карьера достойная Сирожи Курченко блдь
Короче ждём зимы, а то и 11 сентября
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:51

  Успіх написав:
  vitaliian написав:вы - военный и сами должны нам гражданским это объяснить

Ха))
Так я тут від багатьох дій/наказів і т.п. - сам в аху-ї)))

Щоб тоді з Вами було від армії мирного часу?!))

А якщо серйозно, то знайдіть толкового офіцера, який Вам розтулмачить оті дії-накази. Навіть самі, здавалося б, безглузді. Гарантую, здивуюєтесь тому, що більшість їх продумана й доцільна.
Хоча й звісно без виключень теж не буває.

Успіхів та вдачі Вам!
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:03

  edvardd написав:

Що там за Вашими джерелами-прогнозами сябри, колего?
Бо:
"З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району», - йдеться в повідомленні Міноборони білорусі."
https://varta1.com.ua/news/bilorus-poch ... 49847.html
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:12

  Успіх написав:А нагадайте мені, будь ласка, чому Хаймарси не гасять Кримський міст?


Для уничтожения авианосца ракетами Х-22 с обычной БЧ (около тонны взрывчатки в каждой) по расчетам требовался одновременный удар дивизией ТУ-22М. Для повышения эффективности Х-22 имели ядерные боеголовки.
Неужели кто-то думает что крымкий мост легче потопить чем авианосец. Химарсы это высокоточные ракеты, а не высокомощные. Ими можно повредить асфальтовое покрытие, если не собъет ПВО еще при полете над Херсонской областью, морем и крымом.

Всему свое время
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:19

  Успіх написав:
  vitaliian написав:нет ракет с дальностью 300 км

Так вже, наче, мали дати нам їх офіційно/чи приховано/нерозголошуючи про них?
  Ukrainian написав:Там радіус 70-80 км

Це - зрозуміло, але читайте чуть вище!(про ракети дальністю 300км)
  5929966 написав:1) немає ракет з такою дальністю

Сумно, плять!©(а що/чого американці ще чекають? - мало ще зруйнованих наших міст і втрачено життів?)


знав би я... можливо не провокувати пацюка на постріл ядерною зброєю... і максимально при цьому виснажити їх орківську армію. а можливо, (пробач, я в курсі що ти був за зелю і образити не хочу) їм не подобається наприклад російскій шпигун єрмак , про що вони прямо кажуть (
5929966
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:29

  detroytred написав:
  edvardd написав:

Що там за Вашими джерелами-прогнозами сябри, колего?
Бо:
"З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району», - йдеться в повідомленні Міноборони білорусі."
https://varta1.com.ua/news/bilorus-poch ... 49847.html

прогноз был из "нетрадиционных источников", больше инфы нет(ждёмс развития), лучше видео посмотрите, внимательно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:43

edvardd
Я відео подивився одразу. Цікаве. Дякую.

Імхо моє попереднє збрежується.
Війна поки йде з обмеженнями.
З боку усіх сторін.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 12 лип, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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