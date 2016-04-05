andrijk777 написав:https://news.finance.ua/ua/brazyliya-maye-namir-kupuvaty-u-rosii-deshevyy-dyzel Виявляється Японія нам більший друг ніж Канада. В чергове переконався що роль всяких діаспор є мізерна і їх вплив можна ігнорити.
тонкий стеб, что на конец ПМВ на территории Германии не велось боевых действий, известный факт т.е. немцы проиграли, имея незанятую территорию еще менее известный, что за ПМВ Германия рассчиталась только в 2000х
Успіх написав:Але зрозумійте, що лінія фронту дуууууже велика/довга - хто має її втримувати?
У вас пластинка? Я четвертий раз це читаю. Розрізніть 2 речі. 1. Втрати людей. Вони мають компенсуватись. Так! 2. Відпочинок з сім'єю. Ні! Саме тому вам і платять 110+ тисяч на місяць, що у вас особливий характер служби. До прикладу льотчик отримує "бойові" лише за день вильоту. А перебування в полі (палатці) десь під Запоріжжя теж без сім'ї йде по звичайному. Відпустку ви обов'язково отримаєте. Але ви надто рано її хочете.
Успіх написав:Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍 Цікаво, чи ще хтось це прочитає - чи всі проігнорують?
п.с. Нє, ну борзіють воїни ЗСУ Маючи зарплати/премії 114 000грн/міс - ще й у відпустку хочуть?!
Тільки от чомусь - немає черг, НЕ рвуться люди вступити до лав ЗСУ, а думають, коли ж відкриють кордони, щоб вискочити швиденько, як таргани?
Написано там все правильно і так воно і йде ... Фактично там кожен абзац можна в цитатник поскладати . Але - так як там в кінці - є як є ... Величезна кількість народу тупо ховається - навіть якщо вони на фіг в армії не потрібні . Ще й є такі , які нелегально за кордон виїхали - а тепер повернутися хочуть - але бояться ... Ну і так далі ...
sashaqbl написав:Zebra, andrijk777 по-перше, ми не програли і навряд програємо. По-друге, підірвати газопровід - це наразі вдарити по союзникам і підіграти путіну.Так, таким-сяким, але союзникам. По-третє, кримський міст наразі нема можливості знищити, скоріш за все, тому який сенс ділити шкуру невбитого ведмедя.
По-перше, є сформовані тисячоліттями об'єктивні критерії оцінки поразки/перемоги - це захоплення/втрата територій. По-друге, підірвати газопровід - це вдарити по союзникам і по РФ. Наразі нам це не вигідно(я так думаю), тому цього робити не варто. По-третє, я не вважаю вас воєнним експертом, тому вибачте, але проігнорую вашу інфу про можливість чи неможливість удару по мосту.
война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР
konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР
от интерпретации выводов кто победил 430 000 финам вынужденых переместится с 11% потеряных территорий не легче от этого.