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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16131614161516161617>
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:47

  andrijk777 написав:https://news.finance.ua/ua/brazyliya-maye-namir-kupuvaty-u-rosii-deshevyy-dyzel
Виявляється Японія нам більший друг ніж Канада. :D :D
В чергове переконався що роль всяких діаспор є мізерна і їх вплив можна ігнорити.


диаспора приютила и дала работу 10 000 беженцев
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-перше, є сформовані тисячоліттями об'єктивні критерії оцінки поразки/перемоги - це захоплення/втрата територій.

Перша світова. Німеччина. Не скажете, скільки територій вона втратила на той момент коли підписала капітуляцію?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:05

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По-перше, є сформовані тисячоліттями об'єктивні критерії оцінки поразки/перемоги - це захоплення/втрата територій.

Перша світова. Німеччина. Не скажете, скільки територій вона втратила на той момент коли підписала капітуляцію?

Капітуляція - це припинення військових дій! До чого тут території???
Втрата територій ось:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
Хоча думаю по-факту ці території були втрачені вже в "момент коли підписали капітуляцію".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:14

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По-перше, є сформовані тисячоліттями об'єктивні критерії оцінки поразки/перемоги - це захоплення/втрата територій.

Перша світова. Німеччина. Не скажете, скільки територій вона втратила на той момент коли підписала капітуляцію?

Капітуляція - це припинення військових дій! До чого тут території???
Втрата територій ось:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
Хоча думаю по-факту ці території були втрачені вже в "момент коли підписала капітуляцію".


тонкий стеб, что на конец ПМВ на территории Германии не велось боевых действий, известный факт
т.е. немцы проиграли, имея незанятую территорию
еще менее известный, что за ПМВ Германия рассчиталась только в 2000х
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:30

Яка нах відпустка?При таких з/п можна хоч 5р. воювати!)))

  Bobua написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Але зрозумійте, що лінія фронту дуууууже велика/довга - хто має її втримувати?

У вас пластинка? Я четвертий раз це читаю.
Розрізніть 2 речі.
1. Втрати людей. Вони мають компенсуватись. Так!
2. Відпочинок з сім'єю. Ні! Саме тому вам і платять 110+ тисяч на місяць, що у вас особливий характер служби. До прикладу льотчик отримує "бойові" лише за день вильоту. А перебування в полі (палатці) десь під Запоріжжя теж без сім'ї йде по звичайному. Відпустку ви обов'язково отримаєте. Але ви надто рано її хочете.


Так... Рано... КЗпП -- він такий.

Але я з дитинства за неоплачувані відпустки. То в чому тоді проблема?
Як побороти "втому від війни" у тилах -- от у чому питання...: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 25737&_rdr

Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍
Цікаво, чи ще хтось це прочитає - чи всі проігнорують?

п.с.
Нє, ну борзіють воїни ЗСУ :mrgreen: Маючи зарплати/премії 114 000грн/міс - ще й у відпустку хочуть?! :mrgreen:

Тільки от чомусь - немає черг, НЕ рвуться люди вступити до лав ЗСУ, а думають, коли ж відкриють кордони, щоб вискочити швиденько, як таргани? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Пишуть, що місяць тому Портнов виїхав з країни через Закарпаття

це просто дно якщо правда, він мав бути другий в списку після Медведчука. Його мали випадково застрелити при затриманні ще 25 лютого
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:44

  Успіх написав:Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍
Цікаво, чи ще хтось це прочитає - чи всі проігнорують?

п.с.
Нє, ну борзіють воїни ЗСУ :mrgreen: Маючи зарплати/премії 114 000грн/міс - ще й у відпустку хочуть?! :mrgreen:

Тільки от чомусь - немає черг, НЕ рвуться люди вступити до лав ЗСУ, а думають, коли ж відкриють кордони, щоб вискочити швиденько, як таргани? :mrgreen:


Написано там все правильно і так воно і йде ... Фактично там кожен абзац можна в цитатник поскладати . Але - так як там в кінці - є як є ...
Величезна кількість народу тупо ховається - навіть якщо вони на фіг в армії не потрібні . Ще й є такі , які нелегально за кордон виїхали - а тепер повернутися хочуть - але бояться ... Ну і так далі ...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:14

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Zebra, andrijk777 по-перше, ми не програли і навряд програємо.
По-друге, підірвати газопровід - це наразі вдарити по союзникам і підіграти путіну.Так, таким-сяким, але союзникам.
По-третє, кримський міст наразі нема можливості знищити, скоріш за все, тому який сенс ділити шкуру невбитого ведмедя.

По-перше, є сформовані тисячоліттями об'єктивні критерії оцінки поразки/перемоги - це захоплення/втрата територій.
По-друге, підірвати газопровід - це вдарити по союзникам і по РФ. Наразі нам це не вигідно(я так думаю), тому цього робити не варто.
По-третє, я не вважаю вас воєнним експертом, тому вибачте, але проігнорую вашу інфу про можливість чи неможливість удару по мосту.

война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.

По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:22

  sashaqbl написав:
  konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.

По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР


от интерпретации выводов кто победил 430 000 финам вынужденых переместится с 11% потеряных территорий не легче от этого.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Вів 12 лип, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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