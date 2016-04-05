sashaqbl написав:Zebra, andrijk777 по-перше, ми не програли і навряд програємо. По-друге, підірвати газопровід - це наразі вдарити по союзникам і підіграти путіну.Так, таким-сяким, але союзникам. По-третє, кримський міст наразі нема можливості знищити, скоріш за все, тому який сенс ділити шкуру невбитого ведмедя.
По-перше, є сформовані тисячоліттями об'єктивні критерії оцінки поразки/перемоги - це захоплення/втрата територій. По-друге, підірвати газопровід - це вдарити по союзникам і по РФ. Наразі нам це не вигідно(я так думаю), тому цього робити не варто. По-третє, я не вважаю вас воєнним експертом, тому вибачте, але проігнорую вашу інфу про можливість чи неможливість удару по мосту.
война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
Среди историков есть мнение, что по результатам войны СССР-Финляндия, Гитлер и принял решение напасть на СССР, потому как увидел, что такой большой СССР мало что смог сделать с маленькой Финляндией
Собственно, первые месяцы 1941-го и показали всю "мощь" армии СССР Ну а потом уже начался сказываться просчёт Гитлера насчёт блиц-крига, генерал Мороз и ленд-лиз ...
konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
Вона подається як провал СРСР не в сенсі того що СРСР програв цю війну, а в сенсі що СРСР не вдалося виконати поставлені завдання. Теперішня війна - в підручниках це також буде повний провал РФ, впевнений на 100%. Але чи ми відвоюємо територію, хоча б на 24.02, я на 100% не впевнений.
konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР
Результат радянсько-фінської війни - це абсолютна перемога СРСР і по-факту, і не по факту, і по-любому.
konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.
По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР
Результат радянсько-фінської війни - це абсолютна перемога СРСР і по-факту, і не по факту, і по-любому.
Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога"
Нечто подобное сейчас происходит, но без нападения РФ на Финляндию Финляндия, которая была нейтральной, теперь стучиться в двери НАТО. И РФ получает новые близлежащие границы с НАТО