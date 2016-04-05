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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1614161516161617>
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:23

14 ударів HIMARS та Точка-У за 11 липня

Нова Каховка (x2), Алчевськ (x2), Таврійськ, аеродром, Херсон, 2 села на півночі Херсона, Олешківські Піски, Токмак, Луганськ, Шахтарськ, Таврійськ.

@bochkala_war


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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 лип, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:от интерптетации выводов кто победил 430 000 финам вынужденых переместится с 11% потеряных территорий не легче от этого.

Зато легше решті 4.5 мільйонам. Звичайно, Фінляндія ще довго після тої війни лишалась в орбіті совка, але все таки значно далі, ніж будь-яка з країн ОВД.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:25

  vitaliian написав:
14 ударів HIMARS та Точка-У за 11 липня

Нова Каховка (x2), Алчевськ (x2), Таврійськ, аеродром, Херсон, 2 села на півночі Херсона, Олешківські Піски, Токмак, Луганськ, Шахтарськ, Таврійськ.

@bochkala_war


но вот почему не дать это оружие в марте,почему.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:28

  vitaliian написав:
14 ударів HIMARS та Точка-У за 11 липня

Нова Каховка (x2), Алчевськ (x2), Таврійськ, аеродром, Херсон, 2 села на півночі Херсона, Олешківські Піски, Токмак, Луганськ, Шахтарськ, Таврійськ.

@bochkala_war


но вот почему не дать это оружие в марте,почему.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:31

  sashaqbl написав:
  konstantin kirovograd написав:от интерптетации выводов кто победил 430 000 финам вынужденых переместится с 11% потеряных территорий не легче от этого.

Зато легше решті 4.5 мільйонам. Звичайно, Фінляндія ще довго після тої війни лишалась в орбіті совка, але все таки значно далі, ніж будь-яка з країн ОВД.

фины и шведы вообще красавцы,это эталон развития в экономическом и социальном плане. Просто профессоры которые должны давать уроки другим.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:32

  konstantin kirovograd написав:
  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Zebra, andrijk777 по-перше, ми не програли і навряд програємо.
По-друге, підірвати газопровід - це наразі вдарити по союзникам і підіграти путіну.Так, таким-сяким, але союзникам.
По-третє, кримський міст наразі нема можливості знищити, скоріш за все, тому який сенс ділити шкуру невбитого ведмедя.

По-перше, є сформовані тисячоліттями об'єктивні критерії оцінки поразки/перемоги - це захоплення/втрата територій.
По-друге, підірвати газопровід - це вдарити по союзникам і по РФ. Наразі нам це не вигідно(я так думаю), тому цього робити не варто.
По-третє, я не вважаю вас воєнним експертом, тому вибачте, але проігнорую вашу інфу про можливість чи неможливість удару по мосту.

война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.

Среди историков есть мнение, что по результатам войны СССР-Финляндия, Гитлер и принял решение напасть на СССР, потому как увидел, что такой большой СССР мало что смог сделать с маленькой Финляндией

Собственно, первые месяцы 1941-го и показали всю "мощь" армии СССР
Ну а потом уже начался сказываться просчёт Гитлера насчёт блиц-крига, генерал Мороз и ленд-лиз ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:36

  konstantin kirovograd написав:
  vitaliian написав:
14 ударів HIMARS та Точка-У за 11 липня

Нова Каховка (x2), Алчевськ (x2), Таврійськ, аеродром, Херсон, 2 села на півночі Херсона, Олешківські Піски, Токмак, Луганськ, Шахтарськ, Таврійськ.

@bochkala_war


но вот почему не дать это оружие в марте,почему.

Предположу устами Швеца что остальные системы ствольной артиллерии быстро выходят из строя из-за ответного огня противника. Вариантов не дать не было. Тогда бы мы активно проигрывали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:45

  konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.

Вона подається як провал СРСР не в сенсі того що СРСР програв цю війну, а в сенсі що СРСР не вдалося виконати поставлені завдання.
Теперішня війна - в підручниках це також буде повний провал РФ, впевнений на 100%. Але чи ми відвоюємо територію, хоча б на 24.02, я на 100% не впевнений.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:49

  sashaqbl написав:
  konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.

По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР

Результат радянсько-фінської війни - це абсолютна перемога СРСР і по-факту, і не по факту, і по-любому.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:57

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  konstantin kirovograd написав:война финляндия-ссср к примеру нам подаётся как полный провал ссср,много погибших и линии манергейма там и другое.Но по факту это война закончилась потеряй территорий в итоге финами.

По факту, як перемогу СССР це подати також не можна, тому що Фінляндську Демократичну Республіку народити не вдалося, а Куусинен так і лишився в СССР

Результат радянсько-фінської війни - це абсолютна перемога СРСР і по-факту, і не по факту, і по-любому.

Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога" :)

Нечто подобное сейчас происходит, но без нападения РФ на Финляндию
Финляндия, которая была нейтральной, теперь стучиться в двери НАТО. И РФ получает новые близлежащие границы с НАТО
pesikot
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