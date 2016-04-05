andrijk777 написав:https://news.finance.ua/ua/brazyliya-maye-namir-kupuvaty-u-rosii-deshevyy-dyzel Виявляється Японія нам більший друг ніж Канада. В чергове переконався що роль всяких діаспор є мізерна і їх вплив можна ігнорити.
диаспора приютила и дала работу 10 000 беженцев
Так це величезний мінус і шкода для України. Люди, які могли б помагати Україні, захищати її, просто іммігрували і з великою ймовірністю вже ніколи назад не вернуться. Діаспора зробила тільки гірше для України і людей що тут ще залишились.
Успіх написав:Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍 Цікаво, чи ще хтось це прочитає - чи всі проігнорують?
п.с. Нє, ну борзіють воїни ЗСУ Маючи зарплати/премії 114 000грн/міс - ще й у відпустку хочуть?!
Тільки от чомусь - немає черг, НЕ рвуться люди вступити до лав ЗСУ, а думають, коли ж відкриють кордони, щоб вискочити швиденько, як таргани?
Написано там все правильно і так воно і йде ... Фактично там кожен абзац можна в цитатник поскладати . Але - так як там в кінці - є як є ... Величезна кількість народу тупо ховається - навіть якщо вони на фіг в армії не потрібні . Ще й є такі , які нелегально за кордон виїхали - а тепер повернутися хочуть - але бояться ... Ну і так далі ...
Незабаром: *У нормах частини 12 статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.
Чи обмежать виїзд за кордон і що робити тим українками, які після 1 жовтня будуть за кордоном
pesikot написав:Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога"
Вихід з Ліги Націй на сьогодні не актуальний. Фінляндія, як противник, на сьогодні(до війни з Україною) не актуально. Все це давно забулось!!! А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде. Так це однозначно перемога.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 12 лип, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога"
Вихід з Ліги Націй на сьогодні не актуальний. Фінляндія, як противник, на сьогодні(до війни з Україною) не актуально. Все це давно забулось!!! А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде. Так це перемога.
Ну перемога, так перемога ...
Но есть один нюанс, сравни СССР и Финляндию ... Это как здоровый амбал отнял у подростка немного денег и велосипед При этом подросток сломал амбалу пару рёбер и выбил пару зубов
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 12 лип, 2022 17:12, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:https://news.finance.ua/ua/brazyliya-maye-namir-kupuvaty-u-rosii-deshevyy-dyzel Виявляється Японія нам більший друг ніж Канада. В чергове переконався що роль всяких діаспор є мізерна і їх вплив можна ігнорити.
диаспора приютила и дала работу 10 000 беженцев
Так це величезний мінус і шкода для України. Люди, які могли б помагати Україні, захищати її, просто іммігрували і з великою ймовірністю вже ніколи назад не вернуться. Діаспора зробила тільки гірше для України і людей що тут ще залишились.
вы обращаетесь с этими словами к диаспоре они сами в своё время накивали пьятами и любят Украину через фейсбук а вы что-то пытаетесь им доказать
pesikot написав:Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога"
Вихід з Ліги Націй на сьогодні не актуальний. Фінляндія, як противник, на сьогодні(до війни з Україною) не актуально. Все це давно забулось!!! А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде. Так це перемога.
сейчас и с оон можно выходить.Все эти организации импотентны.Вон нам ОБСЕ подавалась 8 лет типа какого-то гаранта контроля.А они даже после 24.02 не эвакуировали своих представителей украинцев из Донецка,только иностранцев. Наших благополучно приняли на подвал а потом выменяли на военных РФ. И зачем такие оон и обсе с всякими красными крестами и юнесефами запрещающими бомбить памятники нужны если они ничтожны в решении проблем которые обязаны по факту решать
andrijk777 написав:А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде. Так це перемога.
А якби Ви мали гарантію , що Україна віддавши території ОРДЛО і Криму - піде в Європу - Ви б вважали втрату територій поразкою? Так на хвильку В світі не існує жодної Держави в межах кордонів які в неї були на піку..... То виходячи з вашої тези - можна заявити що всі у програші....
andrijk777 написав:А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде. Так це перемога.
А якби Ви мали гарантію , що Україна віддавши території ОРДЛО і Криму - піде в Європу - Ви б вважали втрату територій поразкою? Так на хвильку В світі не існує жодної Держави в межах кордонів які в неї були на піку..... То виходячи з вашої тези - можна заявити що всі у програші....
вы считаете приемлимым потерю территории судя из вашего поста? позиционируете себя как патриота на этой ветке и говорите что отдать территорию в обмен на ес это хорошо. Так можно всё отдать по чуть-чуть то за ес,то за кредиты то за ещё что-то .