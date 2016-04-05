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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1614161516161617
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:59

  cohan написав:
  andrijk777 написав:https://news.finance.ua/ua/brazyliya-maye-namir-kupuvaty-u-rosii-deshevyy-dyzel
Виявляється Японія нам більший друг ніж Канада. :D :D
В чергове переконався що роль всяких діаспор є мізерна і їх вплив можна ігнорити.


диаспора приютила и дала работу 10 000 беженцев

Так це величезний мінус і шкода для України.
Люди, які могли б помагати Україні, захищати її, просто іммігрували і з великою ймовірністю вже ніколи назад не вернуться.
Діаспора зробила тільки гірше для України і людей що тут ще залишились.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:02

  Puente написав:
  Успіх написав:Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍
Цікаво, чи ще хтось це прочитає - чи всі проігнорують?

п.с.
Нє, ну борзіють воїни ЗСУ :mrgreen: Маючи зарплати/премії 114 000грн/міс - ще й у відпустку хочуть?! :mrgreen:

Тільки от чомусь - немає черг, НЕ рвуться люди вступити до лав ЗСУ, а думають, коли ж відкриють кордони, щоб вискочити швиденько, як таргани? :mrgreen:


Написано там все правильно і так воно і йде ... Фактично там кожен абзац можна в цитатник поскладати . Але - так як там в кінці - є як є ...
Величезна кількість народу тупо ховається - навіть якщо вони на фіг в армії не потрібні . Ще й є такі , які нелегально за кордон виїхали - а тепер повернутися хочуть - але бояться ... Ну і так далі ...

Незабаром:
*У нормах частини 12 статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Чи обмежать виїзд за кордон і що робити тим українками, які після 1 жовтня будуть за кордоном

Обмеження виїзду з України регулюються таким же чином, як і щодо чоловіків. Наразі — для тих хто, не стоїть на обліку, обмежень немає, повідомляє «Суспільне».*
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 49869.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04

  pesikot написав:Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога" :)

Вихід з Ліги Націй на сьогодні не актуальний.
Фінляндія, як противник, на сьогодні(до війни з Україною) не актуально.
Все це давно забулось!!!
А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде.
Так це однозначно перемога.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 12 лип, 2022 17:20, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:10

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога" :)

Вихід з Ліги Націй на сьогодні не актуальний.
Фінляндія, як противник, на сьогодні(до війни з Україною) не актуально.
Все це давно забулось!!!
А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде.
Так це перемога.

Ну перемога, так перемога ...

Но есть один нюанс, сравни СССР и Финляндию ...
Это как здоровый амбал отнял у подростка немного денег и велосипед
При этом подросток сломал амбалу пару рёбер и выбил пару зубов
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 12 лип, 2022 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:11

  andrijk777 написав:
  cohan написав:
  andrijk777 написав:https://news.finance.ua/ua/brazyliya-maye-namir-kupuvaty-u-rosii-deshevyy-dyzel
Виявляється Японія нам більший друг ніж Канада. :D :D
В чергове переконався що роль всяких діаспор є мізерна і їх вплив можна ігнорити.


диаспора приютила и дала работу 10 000 беженцев

Так це величезний мінус і шкода для України.
Люди, які могли б помагати Україні, захищати її, просто іммігрували і з великою ймовірністю вже ніколи назад не вернуться.
Діаспора зробила тільки гірше для України і людей що тут ще залишились.

:D вы обращаетесь с этими словами к диаспоре :D
они сами в своё время накивали пьятами и любят Украину через фейсбук а вы что-то пытаетесь им доказать
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:16

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Имея такую огромную страну, но откусить 10% территории у маленькой страны, получить пинком под зад из Лиги Наций, получить Финляндия, как противника - це однозначно "перемога" :)

Вихід з Ліги Націй на сьогодні не актуальний.
Фінляндія, як противник, на сьогодні(до війни з Україною) не актуально.
Все це давно забулось!!!
А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде.
Так це перемога.

сейчас и с оон можно выходить.Все эти организации импотентны.Вон нам ОБСЕ подавалась 8 лет типа какого-то гаранта контроля.А они даже после 24.02 не эвакуировали своих представителей украинцев из Донецка,только иностранцев. Наших благополучно приняли на подвал а потом выменяли на военных РФ. И зачем такие оон и обсе с всякими красными крестами и юнесефами запрещающими бомбить памятники нужны если они ничтожны в решении проблем которые обязаны по факту решать
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:20

  andrijk777 написав:А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде.
Так це перемога.
А якби Ви мали гарантію , що Україна віддавши території ОРДЛО і Криму - піде в Європу - Ви б вважали втрату територій поразкою?
Так на хвильку
В світі не існує жодної Держави в межах кордонів які в неї були на піку.....
То виходячи з вашої тези - можна заявити що всі у програші....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:55

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде.
Так це перемога.
А якби Ви мали гарантію , що Україна віддавши території ОРДЛО і Криму - піде в Європу - Ви б вважали втрату територій поразкою?
Так на хвильку
В світі не існує жодної Держави в межах кордонів які в неї були на піку.....
То виходячи з вашої тези - можна заявити що всі у програші....


вы считаете приемлимым потерю территории судя из вашего поста?
позиционируете себя как патриота на этой ветке и говорите что отдать территорию в обмен на ес это хорошо.
Так можно всё отдать по чуть-чуть то за ес,то за кредиты то за ещё что-то .
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:10

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