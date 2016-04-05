Мобілізація: на Рівненщині у кафе відвідувачам вручили повістки Із закладу нікого не випускали, поки не перевірили всіх осіб Військові зайшли у розважальний заклад та почали видавати повістки, нікого не випускаючи з території, доки майже кожен відвідувач її не отримав.
Речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Тетяна Камерістова підтвердила факт видачі повісток: «Під час військового стану в країні представники військкоматів можуть видавати повістки військовозобов’язаним у будь-якому місці».
jump написав:Мобілізація: на Рівненщині у кафе відвідувачам вручили повістки Із закладу нікого не випускали, поки не перевірили всіх осіб Військові зайшли у розважальний заклад та почали видавати повістки, нікого не випускаючи з території, доки майже кожен відвідувач її не отримав.
Речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Тетяна Камерістова підтвердила факт видачі повісток: «Під час військового стану в країні представники військкоматів можуть видавати повістки військовозобов’язаним у будь-якому місці».
А які повістки видавали ? Уточнення облікових даних ? Прохождення ВЛК ?
Президента України Володимира Зеленського просять заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС і на вулиці. Відповідна петиція з'явилася на сайті президента 29 червня.
Автор петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднити та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.
«Зараз же багато бажаючих людей, які мобілізовані, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, бо багато де набрали людей саме на вулицях, які не мають досвіду та/або достатнього бажання воювати, що робить оборонний потенціал меншим... Також все частіше чути про випадки, коли людей забирали з черг до АЗС, що також не дуже законно», – йдеться у тексті петиції.
detroytred написав:Імхо моє попереднє збрежується. Війна поки йде з обмеженнями. З боку усіх сторін.
Я тебе в личку оч-чень эмоционально расписал эти "ограничения" в Чернигове, которыми воюет РФ Вкратце - рашисты били по ТЭЦ, били по водопроводу, били по канализации. Не было электричества, воды и канализации
Жители стояли по несколько часов за продуктами
Это было на нашей стороне
Где и когда это было на той стороне ?
Ха)) Ти потім одразу й заблокував приватні повідомлення, а тепер щось бажаєш почути???
Лікуйся спочатку. Від когнитивного дисонансу. Потім спробуй розуміти тексти інших дописувачів не тільки в руслі, як тобі самому забажалось.
Обмеження з боку рашки -- удари по інфраструктурі є, але не системні; коврові бомбардування не застосовуються. Якщо над твоїм містом працювали, змінюючи один одний, полки хоча б Су-24, яких у орків під сотню літаків, то подивись на фото Грозного. А в орків ще з 50 Ту-95, 16 Ту-160, Су-34 ті, 25 ті. Ти побачив трохи війни і вже *емоцій* через край. Навіть зараз, коли в нас налагоджена ППО, це ще нічого не означає --- бо ППО проламується...
Обмеження з боку України -- ЗСУ не наносять удари по рашотериторії. Хоча в нас достатньо Точок-У... (окремі випадки ж виключенням). Щось би долетіло при масованому ударі. Також бригада Су-24. Тобто Кримський міст. Можна було скористуватися хвірткою в їх системі ППО, яка виникла при ураженні *Мацкви*.
Це навіть глибоко не занурюючись. По вершкам.
Ну а ти "емоціонуй" далі з черг за продуктами та відсутністю електрики, гасу, води. Рівня, коли втрат від замерзання, голоду і т.д. нема. І слава Богу, що нема.
Коли (точніше - якщо) обмеження зникнуть, то це помітять усі, з обох сторін. Рашка теж поки боїться зникнення обмежень... тому правильно відреагувала, коли Зе прямо попередив -- знищите азовців, ніякої мови про розмову не буде.
Але проблема що вони орки... Тобто клепку в них може зірвати запросто.
З.и. Ти там, як завжди, збрехав у тому приватному листі (стосовно того, що я не бачив аля твоїх емоційних розповідей). Тариф ти знаєш, перевіряємо і буде тобі щастя. Знов зілл'єшся?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 12 лип, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
"По состоянию на 18:00 личный состав Главного управления выявил и достал из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет)", - сказано в сообщении
Zebra написав:Так, 73% в країні бовдурів - тому програємо. Кусками асфальта в орків залишалося б тільки кидатися, якби не совєтскоє воєнное наслєдіє в відє калашєй і всєго іншого, та західної зброї.
Пишуть, що місяць тому Портнов виїхав з країни через Закарпаття, і це при тому, шо він складав розстрільні списки, про що сам писав, що нібито усі будуть наказані. По цим спискам окупанти на зайнятих територіях проводять фільтраційно-розстрільну роботу.
Жоден член ОПЗЖ не поніс і не понесе кримінальної відповідальності за співпрацю і підмахування ворогу після 2014 року.
Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляють журналісти "Схем" із посиланням на три незалежні одне від одного джерела.
За даними видання, Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".
"Схеми" звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.
Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит журналістів повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".
Також журналісти звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде. Джерело: https://censor.net/ua/n3353629
Zebra написав:Так, 73% в країні бовдурів - тому програємо. Кусками асфальта в орків залишалося б тільки кидатися, якби не совєтскоє воєнное наслєдіє в відє калашєй і всєго іншого, та західної зброї.
Пишуть, що місяць тому Портнов виїхав з країни через Закарпаття, і це при тому, шо він складав розстрільні списки, про що сам писав, що нібито усі будуть наказані. По цим спискам окупанти на зайнятих територіях проводять фільтраційно-розстрільну роботу.
Жоден член ОПЗЖ не поніс і не понесе кримінальної відповідальності за співпрацю і підмахування ворогу після 2014 року.
Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляють журналісти "Схем" із посиланням на три незалежні одне від одного джерела.
За даними видання, Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".
"Схеми" звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.
Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит журналістів повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".
Також журналісти звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде. Джерело: https://censor.net/ua/n3353629
Це теж оті самі обмеження. Бо коли без обмежень таких випадків вже не буде. І таких відповідей влади.
V2 написав:Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит журналістів повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".
- как ответил? - уклончиво... - как именно???!!! - послал нахер!..
Такое отношение к военным, которые служили в АТО до этого этого года, тоже было... И их это сильно задевало.
Как писал ранее, в в/ч есть тоже свои проблемы. И разное отношение к контрактникам и мобилизированным, и кидки с премиями из-за присутствия в горячих точках... Генштаб должен это прекрасно понимать текущую ситуацию дел и внедрять соответствующую обратную связь. Уверен, что это так и есть. Некоторую информацию публично Генштаб выносить не будет (из-за безопасности), но это всё должно быть.
Военкоматы работают, повестки выдаются, решения принимаются. В СМИ эта информация встречается... Пока остаётся просто ждать.
ps Разводить обсуждение в соцсетях по этому поводу даёт врагу шансы применить это всё против нас.