Додано: Вів 12 лип, 2022 18:56

pesikot написав: detroytred написав: Імхо моє попереднє збрежується.

Війна поки йде з обмеженнями.

З боку усіх сторін. Імхо моє попереднє збрежується.З боку усіх сторін.



Я тебе в личку оч-чень эмоционально расписал эти "ограничения" в Чернигове, которыми воюет РФ

Вкратце - рашисты били по ТЭЦ, били по водопроводу, били по канализации.

Не было электричества, воды и канализации



Жители стояли по несколько часов за продуктами



Это было на нашей стороне



Где и когда это было на той стороне ? Я тебе в личку оч-чень эмоционально расписал эти "ограничения" в Чернигове, которыми воюет РФВкратце - рашисты били по ТЭЦ, били по водопроводу, били по канализации.Не было электричества, воды и канализацииЖители стояли по несколько часов за продуктамиЭто было на нашей сторонеГде и когда это было на той стороне ?

Ха))Ти потім одразу й заблокував приватні повідомлення, а тепер щось бажаєш почути???Лікуйся спочатку. Від когнитивного дисонансу.Потім спробуй розуміти тексти інших дописувачів не тільки в руслі, як тобі самому забажалось.Обмеження з боку рашки -- удари по інфраструктурі є, але не системні; коврові бомбардування не застосовуються.Якщо над твоїм містом працювали, змінюючи один одний, полки хоча б Су-24, яких у орків під сотню літаків, то подивись на фото Грозного. А в орків ще з 50 Ту-95, 16 Ту-160, Су-34 ті, 25 ті.Ти побачив трохи війни і вже *емоцій* через край.Навіть зараз, коли в нас налагоджена ППО, це ще нічого не означає --- бо ППО проламується...Обмеження з боку України -- ЗСУ не наносять удари по рашотериторії. Хоча в нас достатньо Точок-У... (окремі випадки ж виключенням). Щось би долетіло при масованому ударі.Також бригада Су-24. Тобто Кримський міст. Можна було скористуватися хвірткою в їх системі ППО, яка виникла при ураженні *Мацкви*.Це навіть глибоко не занурюючись. По вершкам.Ну а ти "емоціонуй" далі з черг за продуктами та відсутністю електрики, гасу, води. Рівня, коли втрат від замерзання, голоду і т.д. нема. І слава Богу, що нема.Коли (точніше - якщо) обмеження зникнуть, то це помітять усі, з обох сторін.Рашка теж поки боїться зникнення обмежень... тому правильно відреагувала, коли Зе прямо попередив -- знищите азовців, ніякої мови про розмову не буде.Але проблема що вони орки...Тобто клепку в них може зірвати запросто.З.и.Ти там, як завжди, збрехав у тому приватному листі (стосовно того, що я не бачив аля твоїх емоційних розповідей). Тариф ти знаєш, перевіряємо і буде тобі щастя.Знов зілл'єшся?