RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1617161816191620>
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:01

  detroytred написав:Ну а ти "емоціонуй" далі з черг за продуктами та відсутністю електрики, гасу, води
гас это по русски керосин вапще-то
  detroytred написав:Рашка теж поки боїться зникнення обмежень... тому правильно відреагувала,
да они вапще красавцы, а могли бы на нас войной пойти. Но испугались наших точек У по Белгороду.

Когда это параша боялась жертв среди своего населения, может когда норд ост захватили или школу в Беслане?

Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей
Чтобы перебить 27 терористов, уложили 314 заложников. Бинго!
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 лип, 2022 20:17, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:13

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Ну а ти "емоціонуй" далі з черг за продуктами та відсутністю електрики, гасу, води
гас это по русски керосин вапще-то

Дякую. Моя помилка. Врахую на майбутнє.

Вапще-то ще в 2014 вони пішли війною. В 2022 кажуть, що знов.
Тобто війни різні бувають.
Наша влада та партнери щось і про ядерні удари говорять. Перелякаються рашики та й вдарять.

У Вас знов недоречні сарказми.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25301
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:01

  detroytred написав:У Вас знов недоречні сарказми.
сарказм да.. может стиль такой. А есть тот кого на ветке вы читаете с удовольствием?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:17

интересно

edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7610
З нами з: 20.11.08
Подякував: 134 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:31

  vitaliian написав:
  detroytred написав:У Вас знов недоречні сарказми.
сарказм да.. может стиль такой. А есть тот кого на ветке вы читаете с удовольствием?

Дивно, що Вас це цікавить.
Але відповім: я багатьох форумчан читаю з задоволенням і мені легше перерахувати декілька дописувачів, у яких виникають претензії та критичні зауваження саме до мене, а не по питанням, які обговорюються.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25301
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:35

  detroytred написав:у яких виникають претензії та критичні зауваження саме до мене,
у меня к вам претензий нет, если что.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 22:20

  Howl написав:
  Успіх написав:

Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍
<...>
Такое отношение к военным, которые служили в АТО до этого этого года, тоже было... И их это сильно задевало.

Как писал ранее, в в/ч есть тоже свои проблемы. И разное отношение к контрактникам и мобилизированным, и кидки с премиями из-за присутствия в горячих точках...
Генштаб должен это прекрасно понимать текущую ситуацию дел и внедрять соответствующую обратную связь. Уверен, что это так и есть.
Некоторую информацию публично Генштаб выносить не будет (из-за безопасности), но это всё должно быть.

Военкоматы работают, повестки выдаются, решения принимаются. В СМИ эта информация встречается... Пока остаётся просто ждать.

ps Разводить обсуждение в соцсетях по этому поводу даёт врагу шансы применить это всё против нас. :(

Справді, це - "не на часі")) - потрібно мовчати))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3543
З нами з: 18.03.21
Подякував: 135 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 22:31

  konstantin kirovograd написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде.
Так це перемога.
А якби Ви мали гарантію , що Україна віддавши території ОРДЛО і Криму - піде в Європу - Ви б вважали втрату територій поразкою?
Так на хвильку
В світі не існує жодної Держави в межах кордонів які в неї були на піку.....
То виходячи з вашої тези - можна заявити що всі у програші....
вы считаете приемлимым потерю территории судя из вашего поста?
позиционируете себя как патриота на этой ветке и говорите что отдать территорию в обмен на ес это хорошо.
Так можно всё отдать по чуть-чуть то за ес,то за кредиты то за ещё что-то .
приписувати мені свої фобії-не потрібно
1 Я не вважаю втрату чи здобуття території критерієм який визначає успішність війни.
Україна і без війни втратила Кубань , Підляшшя...і що це сильно ззаважало Вам жити?
2 Приклад Ізраїлю
Ізраїль сьогодні займає територію в рази меншу ніж було пару тисяч років тому
Ви вважаєте Ізраїль програвшим?

Звідси висновок - не територія чи населення втрачених(здобутих) територій визначають виграла чи програла ідея державотворення кожної нації.
Бандерівці були винищені під корінь(тобто втратили населення)
Території їх проживання були захоплені ворогом на 100%...
І що? Це знищило ідею створення України як соборної і незалежної?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25795
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 22:57

[quote="5457963:Успіх"][quote="5457927:Howl"[quote="5457794:Успіх"[quote="5457747:Bobua"<...>
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 25737&_rdr[/quote
Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍
<...>[/quote Такое отношение к военным, которые служили в АТО до этого этого года, тоже было... И их это сильно задевало.

Как писал ранее, в в/ч есть тоже свои проблемы. И разное отношение к контрактникам и мобилизированным, и кидки с премиями из-за присутствия в горячих точках...
Генштаб должен это прекрасно понимать текущую ситуацию дел и внедрять соответствующую обратную связь. Уверен, что это так и есть.
Некоторую информацию публично Генштаб выносить не будет (из-за безопасности), но это всё должно быть.

Военкоматы работают, повестки выдаются, решения принимаются. В СМИ эта информация встречается... Пока остаётся просто ждать.

ps Разводить обсуждение в соцсетях по этому поводу даёт врагу шансы применить это всё против нас. :([/quote[/quote[/quote
Справді, це - "не на часі")) - потрібно мовчати))
[/quote
https://patrioty.org.ua/politic/sydiat- ... 28261.html
Коментарии Молдаван я выставлял. https://www.youtube.com/watch?v=IXVvNFwN7Hk
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 12 лип, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9769
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Бандерівці були винищені під корінь(тобто втратили населення)
Території їх проживання були захоплені ворогом на 100%...
І що? Це знищило ідею створення України як соборної і незалежної?

їх не знищили, вони полягли у боротьбі.
жуків винищують.....
полягли у боротьбі і дали змогу зберегти націю, віру і мову , бо народ звитяжний.
бульбаши-терпіли нічого не вберегли , стали мовчазними заручниками і посіпаками ,
вже ніколи не відмиються.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1617161816191620>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vuch і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98196
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3629)
13.07.2022 00:55
Дохід у ФОПа (2)
12.07.2022 23:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.