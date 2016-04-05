detroytred написав:Ну а ти "емоціонуй" далі з черг за продуктами та відсутністю електрики, гасу, води
гас это по русски керосин вапще-то
detroytred написав:Рашка теж поки боїться зникнення обмежень... тому правильно відреагувала,
да они вапще красавцы, а могли бы на нас войной пойти. Но испугались наших точек У по Белгороду.
Когда это параша боялась жертв среди своего населения, может когда норд ост захватили или школу в Беслане?
Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей
Чтобы перебить 27 терористов, уложили 314 заложников. Бинго!
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 лип, 2022 20:17, всього редагувалось 4 разів.
сарказм да.. может стиль такой. А есть тот кого на ветке вы читаете с удовольствием?
Дивно, що Вас це цікавить. Але відповім: я багатьох форумчан читаю з задоволенням і мені легше перерахувати декілька дописувачів, у яких виникають претензії та критичні зауваження саме до мене, а не по питанням, які обговорюються.
Такое отношение к военным, которые служили в АТО до этого этого года, тоже было... И их это сильно задевало.
Как писал ранее, в в/ч есть тоже свои проблемы. И разное отношение к контрактникам и мобилизированным, и кидки с премиями из-за присутствия в горячих точках... Генштаб должен это прекрасно понимать текущую ситуацию дел и внедрять соответствующую обратную связь. Уверен, что это так и есть. Некоторую информацию публично Генштаб выносить не будет (из-за безопасности), но это всё должно быть.
Военкоматы работают, повестки выдаются, решения принимаются. В СМИ эта информация встречается... Пока остаётся просто ждать.
ps Разводить обсуждение в соцсетях по этому поводу даёт врагу шансы применить это всё против нас.
andrijk777 написав:А територія залишилась в складі РФ(СРСР) назавжди! Населення там вже асимільоване, повернення назад території не буде. Так це перемога.
А якби Ви мали гарантію , що Україна віддавши території ОРДЛО і Криму - піде в Європу - Ви б вважали втрату територій поразкою? Так на хвильку В світі не існує жодної Держави в межах кордонів які в неї були на піку..... То виходячи з вашої тези - можна заявити що всі у програші....
вы считаете приемлимым потерю территории судя из вашего поста? позиционируете себя как патриота на этой ветке и говорите что отдать территорию в обмен на ес это хорошо. Так можно всё отдать по чуть-чуть то за ес,то за кредиты то за ещё что-то .
приписувати мені свої фобії-не потрібно 1 Я не вважаю втрату чи здобуття території критерієм який визначає успішність війни. Україна і без війни втратила Кубань , Підляшшя...і що це сильно ззаважало Вам жити? 2 Приклад Ізраїлю Ізраїль сьогодні займає територію в рази меншу ніж було пару тисяч років тому Ви вважаєте Ізраїль програвшим?
Звідси висновок - не територія чи населення втрачених(здобутих) територій визначають виграла чи програла ідея державотворення кожної нації. Бандерівці були винищені під корінь(тобто втратили населення) Території їх проживання були захоплені ворогом на 100%... І що? Це знищило ідею створення України як соборної і незалежної?
[quote="5457963:Успіх"][quote="5457927:Howl"[quote="5457794:Успіх"[quote="5457747:Bobua"<...> https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 25737&_rdr[/quote Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍 <...>[/quote Такое отношение к военным, которые служили в АТО до этого этого года, тоже было... И их это сильно задевало.
Как писал ранее, в в/ч есть тоже свои проблемы. И разное отношение к контрактникам и мобилизированным, и кидки с премиями из-за присутствия в горячих точках... Генштаб должен это прекрасно понимать текущую ситуацию дел и внедрять соответствующую обратную связь. Уверен, что это так и есть. Некоторую информацию публично Генштаб выносить не будет (из-за безопасности), но это всё должно быть.
Военкоматы работают, повестки выдаются, решения принимаются. В СМИ эта информация встречается... Пока остаётся просто ждать.
budivelnik написав:Бандерівці були винищені під корінь(тобто втратили населення) Території їх проживання були захоплені ворогом на 100%... І що? Це знищило ідею створення України як соборної і незалежної?
їх не знищили, вони полягли у боротьбі. жуків винищують..... полягли у боротьбі і дали змогу зберегти націю, віру і мову , бо народ звитяжний. бульбаши-терпіли нічого не вберегли , стали мовчазними заручниками і посіпаками , вже ніколи не відмиються.