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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1617161816191620
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 23:10

  V2 написав:
  Zebra написав:Так, 73% в країні бовдурів - тому програємо. Кусками асфальта в орків залишалося б тільки кидатися, якби не совєтскоє воєнное наслєдіє в відє калашєй і всєго іншого, та західної зброї.

Пишуть, що місяць тому Портнов виїхав з країни через Закарпаття, і це при тому, шо він складав розстрільні списки, про що сам писав, що нібито усі будуть наказані. По цим спискам окупанти на зайнятих територіях проводять фільтраційно-розстрільну роботу.

Жоден член ОПЗЖ не поніс і не понесе кримінальної відповідальності за співпрацю і підмахування ворогу після 2014 року.


Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляють журналісти "Схем" із посиланням на три незалежні одне від одного джерела.

За даними видання, Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".

"Схеми" звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит журналістів повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде. Джерело: https://censor.net/ua/n3353629

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 00:57

  budivelnik написав:1 Я не вважаю втрату чи здобуття території критерієм який визначає успішність війни.
Україна і без війни втратила Кубань , Підляшшя...і що це сильно ззаважало Вам жити?
2 Приклад Ізраїлю
Ізраїль сьогодні займає територію в рази меншу ніж було пару тисяч років тому
Ви вважаєте Ізраїль програвшим?


Можу додати дуже непопулярну, і не дуже приємну думку. Якщо війна закінчиться з поверненням кордонів 1991 року - майбутнє країни буде набагато гірше і важче, ніж, наприклад, фіксація поточних або навіть кордонів 24 лютого років на 20-50, до остаточного роздроблення Росії, коли Кримська та Кубанська республіки попросяться суб'єктами в Україну.

Повернення величезної кількості російськомовного населення, найбідніших зруйнованих земель - це все надовго загальмує розвиток країни та вступ до ЄС і НАТО.
zerocool
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