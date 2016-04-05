budivelnik написав:1 Я не вважаю втрату чи здобуття території критерієм який визначає успішність війни. Україна і без війни втратила Кубань , Підляшшя...і що це сильно ззаважало Вам жити? 2 Приклад Ізраїлю Ізраїль сьогодні займає територію в рази меншу ніж було пару тисяч років тому Ви вважаєте Ізраїль програвшим?
Можу додати дуже непопулярну, і не дуже приємну думку. Якщо війна закінчиться з поверненням кордонів 1991 року - майбутнє країни буде набагато гірше і важче, ніж, наприклад, фіксація поточних або навіть кордонів 24 лютого років на 20-50, до остаточного роздроблення Росії, коли Кримська та Кубанська республіки попросяться суб'єктами в Україну.
Повернення величезної кількості російськомовного населення, найбідніших зруйнованих земель - це все надовго загальмує розвиток країни та вступ до ЄС і НАТО.
За Бамбас согласен, но как же быть с Бердянском, Херсоном, Геническом и Мариком? Да и дерусифицированный Крым в принципе с помощью татар быстро станет обратно зоной отдыха и качественного в своей сфере сельского хозяйства
Голова Запорізької ОДА пояснив, чому рашисти так швидко захопили 60% області.
«На початку бойових дій співвідношення сил було 1 до 20, окупантів було дуже багато. Бо ворог сконцентрував величезні сили на напрямках головних ударів. Вважаю, що у нашій області ЗСУ і так зробили багато. У перші ж дні прийняли оптимальні тактичні рішення. Завдяки цьому два дні у Мелітополі ми виграли, наші хлопці організовано відступили до лінії Василівки. Використовуючи рельєф місцевості, сконцентрувалися там і вперлися, не давши ворогу просунутися далі на північ. До цих пір лінія зіткнення залишається стабільною, ми її продовжуємо посилено укріплювати, саме на ній йдуть бойові дії. Ворог намагається її прорвати, посунути нас, але йому це не вдається», – заявив він.
Орки щодня обстрілами знищують врожай на полях Півдня Природа не залишається осторонь і відповідає "В России саранча настолько массово атаковала город Приморско-Ахтарск Краснодарского края, что за насекомыми практически не видно неба. Насекомые объедают поля на своем пути. Видео нашествия саранчи начали публиковать жители Краснодарского края.Местные администрации при этом сообщают, что количество насекомых будет только увеличиваться, ведь для этого есть благоприятные условия – реки пересыхают и становится больше площадь, где саранча может откладывать личинки. А бороться с ней при этом практически невозможно. Местные власти жалуются, что не могут полностью уничтожить вредителя, потому что его месторасположение – в плавневой зоне, которая является природоохранной, и там запрещено проводить дезинсекцию. Кстати, с аэродрома именно этого города, который атаковала саранча, ежедневно взлетают российские самолеты, которые бомбят Украину." https://glavred.info/world/kara-s-neba- ... 90997.html