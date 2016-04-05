RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1617161816191620
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 05:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Справді, це - "не на часі")) - потрібно мовчати))
Я писал только про публичное обсуждение. У тебя есть твой непосредственный командир и через него доносите вышестоящим о своих желаниях и потребностях.

Т. е. данный сектор бизнеса закрыть? Да и всю развлекательную сферу...
Данный бизнес — это часть экономики, с которых уплачиваются налоги. А деньги-то государству нужны.

Да есть индивидуумы, которые перегибают палку с развлечениями. :( Они аналогичны и тем, которые занимались "карточным туризмом", выводом своих средств заграницу и/или валюту...

  zerocool написав:Якщо війна закінчиться з поверненням кордонів 1991 року - майбутнє країни буде набагато гірше і важче...
Как по мне, то будущего в стране не будет, если не будет восстановлена территориальная целостность страны. Иностранные инвесторы заходить сюда не будут...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 08.03.18
Подякував: 488 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:42

  zerocool написав:
  budivelnik написав:1 Я не вважаю втрату чи здобуття території критерієм який визначає успішність війни.
Україна і без війни втратила Кубань , Підляшшя...і що це сильно ззаважало Вам жити?
2 Приклад Ізраїлю
Ізраїль сьогодні займає територію в рази меншу ніж було пару тисяч років тому
Ви вважаєте Ізраїль програвшим?


Можу додати дуже непопулярну, і не дуже приємну думку. Якщо війна закінчиться з поверненням кордонів 1991 року - майбутнє країни буде набагато гірше і важче, ніж, наприклад, фіксація поточних або навіть кордонів 24 лютого років на 20-50, до остаточного роздроблення Росії, коли Кримська та Кубанська республіки попросяться суб'єктами в Україну.

Повернення величезної кількості російськомовного населення, найбідніших зруйнованих земель - це все надовго загальмує розвиток країни та вступ до ЄС і НАТО.

За Бамбас согласен, но как же быть с Бердянском, Херсоном, Геническом и Мариком?
Да и дерусифицированный Крым в принципе с помощью татар быстро станет обратно зоной отдыха и качественного в своей сфере сельского хозяйства
барабашов
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:10

Все буде добре!©)))

  Howl написав:Я писал только про публичное обсуждение. У тебя есть твой непосредственный командир и через него доносите вышестоящим о своих желаниях и потребностях

Так я ж кажу, як командири нам відповідають)) - "Йде війна! Яка нах відпустка?"))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 18.03.21
Подякував: 135 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:42

Голова Запорізької ОДА пояснив, чому рашисти так швидко захопили 60% області.

«На початку бойових дій співвідношення сил було 1 до 20, окупантів було дуже багато. Бо ворог сконцентрував величезні сили на напрямках головних ударів. Вважаю, що у нашій області ЗСУ і так зробили багато. У перші ж дні прийняли оптимальні тактичні рішення. Завдяки цьому два дні у Мелітополі ми виграли, наші хлопці організовано відступили до лінії Василівки. Використовуючи рельєф місцевості, сконцентрувалися там і вперлися, не давши ворогу просунутися далі на північ. До цих пір лінія зіткнення залишається стабільною, ми її продовжуємо посилено укріплювати, саме на ній йдуть бойові дії. Ворог намагається її прорвати, посунути нас, але йому це не вдається», – заявив він.

https://glavcom.ua/country/politics/gol ... 60192.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 09:08

Ще один бумеранг)))

Орки щодня обстрілами знищують врожай на полях Півдня :evil:
Природа не залишається осторонь і відповідає :twisted:
"В России саранча настолько массово атаковала город Приморско-Ахтарск Краснодарского края, что за насекомыми практически не видно неба.
Насекомые объедают поля на своем пути. Видео нашествия саранчи начали публиковать жители Краснодарского края.Местные администрации при этом сообщают, что количество насекомых будет только увеличиваться, ведь для этого есть благоприятные условия – реки пересыхают и становится больше площадь, где саранча может откладывать личинки. А бороться с ней при этом практически невозможно. Местные власти жалуются, что не могут полностью уничтожить вредителя, потому что его месторасположение – в плавневой зоне, которая является природоохранной, и там запрещено проводить дезинсекцию.
Кстати, с аэродрома именно этого города, который атаковала саранча, ежедневно взлетают российские самолеты, которые бомбят Украину."
https://glavred.info/world/kara-s-neba- ... 90997.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1617161816191620
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98224
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3632)
13.07.2022 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.