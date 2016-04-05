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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16191620162116221623>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:09

По данным Росстата, в мае 2022 года производство автомобилей в России рухнуло на 97%, автобусов - на 77%, тепловозов - на 63%, стекла - на 61%, стиральных машин - на 59%, холодильников - на 58%, грузовых вагонов - на 52%, электродвигателей - на 50%, пассажирских вагонов - на 40%, пекарного оборудования и лифтов - на 35%, насосов - на 30%.

«Мы всерьез пока еще ничего не начинали»©
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:30

  zerocool написав:Можу додати дуже непопулярну, і не дуже приємну думку. Якщо війна закінчиться з поверненням кордонів 1991 року - майбутнє країни буде набагато гірше і важче, ніж, наприклад, фіксація поточних або навіть кордонів 24 лютого років на 20-50, до остаточного роздроблення Росії, коли Кримська та Кубанська республіки попросяться суб'єктами в Україну.

Повернення величезної кількості російськомовного населення, найбідніших зруйнованих земель - це все надовго загальмує розвиток країни та вступ до ЄС і НАТО.

Це питання дуже неоднозначне.
По-перше, не такої вже і "величезної кількості". Донбас вже сильно обезлюднів. Крим - багато втече з Криму у випадку його повернення.
По-друге, нічого це не загальмує. Вирішення територіальних проблем однозначно буде позитивним сигналом для ЄС і НАТО.
І головне - все залежить від Києва, тобто центральної влади. Не перебільшуйте вплив цих регіонів.
Україна змінилась(зміниться) після цієї війни. Думаю після війни буде жорстка українізація, незважаючи на усякі "територіальні особливості".
І на кінець - ніхто не знає як воно буде в майбутньому. Деякі події можуть впливати на майбутнє зовсім по іншому, ніж ми передбачали. Ваші прогнози майбутнього - нічого не варті. Історія все перепише по-своєму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:33

Хто є ху

У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту:
Вірменія, Бразилія, Китай, Грузія, Індія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сінгапур, Південна Африка, Тайвань, Таджикистан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html

Але мене більше непокоїть Іран, що може надати сотні бойових дронів :roll:
Востаннє редагувалось fler в Сер 13 лип, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:38

Отака куйня малята!©

  vitaliian написав:
  greenozon написав:vitaliian
ЗСУ за цей час прорубує шлях на півдні на крим і гатить зі всієї дурі руську наволоч

почему до сих пор не прорубили?

Я - знаю/бачу, але ж мені не можна патякати))
Тому... - розкажу казочку :mrgreen:

===
Ну все, рибаки - треба виловити всю рибу з цього озера!
Еге-геййййй!
Таксссссс.... приїхали, закинули 1 спінінг, так як ще 3 дома заплутані/поламані - треба ремонтувати...
Ну, нічого - ми і так всю рибу виловим - ми ж не одні!
Еге-геййййй!!!
Хмммммм...🤔 а де решта рибалок?
Так, чую десь далеко в камишах хтось ще рибачить малими вудочками...- молодці! А ще?
Ага, і ще на другому березі - хтось кидає 1 спінінг...
А ще?
Тиша...
Хмммм...- може завтра буде більше рибаків?
Наступного дня... - ого, а чого ми тільки одні?
Може завтра будуть?
Так і тиждень пройшов.... - і виявилось, що рибалок було найбільше саме в перший день))
А як же тоді цю всю рибу ми мали виловити?
Ну, ладно - ми трохи наловили, але це далеко не те!

Ну, нічого... - кажуть, що скоро таки рибалок побільшає і спінінги будуть мати круті - тож подивимось...

Далі буде :mrgreen:

Гарна казочка?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:46

  Успіх написав:а де решта рибалок?
на морях в албании
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:46

  vitaliian написав:
Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе «спецоперации». Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев.


тоді буде +10 мільйонів біженців до тих що є. торба і нам і ЄС
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:48

  fler написав:У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту:
Вірменія, Бразилія, Китай, Грузія, Індія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сінгапур, Південна Африка, Тайвань, Таджикистан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.
https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html

надо обьявить рф страной террористом и эта проблема сама отпадёт - торговля с террористами будет иметь юридические последствия. Пока что всё носит добровольный характер.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:53

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе «спецоперации». Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев.


тоді буде +10 мільйонів біженців до тих що є. торба і нам і ЄС
50-100 химарсов обнулит такие потуги. имхо. ну и броня пехоте нужна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:55

  vitaliian написав:
  Успіх написав:а де решта рибалок?
на морях в албании

Так отож - я прочитав на Київській гілці :mrgreen:
І якщо їм зробиш зауваження - то вони зразу мають відповідь - що вони регулярно скидаються на спінінги, або навіть, самі плетуть сітки на вилов риби :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:56

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:а де решта рибалок?
на морях в албании

Так отож - я прочитав на Київській гілці :mrgreen:
І якщо їм зробиш зауваження - то вони зразу мають відповідь - що вони регулярно скидаються на спінінги, або навіть, самі плетуть сітки на вилов риби :mrgreen:

может у них крючки больные? надо лечить на морях.
vitaliian
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