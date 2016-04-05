По данным Росстата, в мае 2022 года производство автомобилей в России рухнуло на 97%, автобусов - на 77%, тепловозов - на 63%, стекла - на 61%, стиральных машин - на 59%, холодильников - на 58%, грузовых вагонов - на 52%, электродвигателей - на 50%, пассажирских вагонов - на 40%, пекарного оборудования и лифтов - на 35%, насосов - на 30%.
zerocool написав:Можу додати дуже непопулярну, і не дуже приємну думку. Якщо війна закінчиться з поверненням кордонів 1991 року - майбутнє країни буде набагато гірше і важче, ніж, наприклад, фіксація поточних або навіть кордонів 24 лютого років на 20-50, до остаточного роздроблення Росії, коли Кримська та Кубанська республіки попросяться суб'єктами в Україну.
Повернення величезної кількості російськомовного населення, найбідніших зруйнованих земель - це все надовго загальмує розвиток країни та вступ до ЄС і НАТО.
Це питання дуже неоднозначне. По-перше, не такої вже і "величезної кількості". Донбас вже сильно обезлюднів. Крим - багато втече з Криму у випадку його повернення. По-друге, нічого це не загальмує. Вирішення територіальних проблем однозначно буде позитивним сигналом для ЄС і НАТО. І головне - все залежить від Києва, тобто центральної влади. Не перебільшуйте вплив цих регіонів. Україна змінилась(зміниться) після цієї війни. Думаю після війни буде жорстка українізація, незважаючи на усякі "територіальні особливості". І на кінець - ніхто не знає як воно буде в майбутньому. Деякі події можуть впливати на майбутнє зовсім по іншому, ніж ми передбачали. Ваші прогнози майбутнього - нічого не варті. Історія все перепише по-своєму.
У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту: Вірменія, Бразилія, Китай, Грузія, Індія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сінгапур, Південна Африка, Тайвань, Таджикистан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан. https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html
Але мене більше непокоїть Іран, що може надати сотні бойових дронів
Востаннє редагувалось fler в Сер 13 лип, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
greenozon написав:vitaliian ЗСУ за цей час прорубує шлях на півдні на крим і гатить зі всієї дурі руську наволоч
почему до сих пор не прорубили?
Я - знаю/бачу, але ж мені не можна патякати)) Тому... - розкажу казочку
=== Ну все, рибаки - треба виловити всю рибу з цього озера! Еге-геййййй! Таксссссс.... приїхали, закинули 1 спінінг, так як ще 3 дома заплутані/поламані - треба ремонтувати... Ну, нічого - ми і так всю рибу виловим - ми ж не одні! Еге-геййййй!!! Хмммммм...🤔 а де решта рибалок? Так, чую десь далеко в камишах хтось ще рибачить малими вудочками...- молодці! А ще? Ага, і ще на другому березі - хтось кидає 1 спінінг... А ще? Тиша... Хмммм...- може завтра буде більше рибаків? Наступного дня... - ого, а чого ми тільки одні? Може завтра будуть? Так і тиждень пройшов.... - і виявилось, що рибалок було найбільше саме в перший день)) А як же тоді цю всю рибу ми мали виловити? Ну, ладно - ми трохи наловили, але це далеко не те!
Ну, нічого... - кажуть, що скоро таки рибалок побільшає і спінінги будуть мати круті - тож подивимось...
Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе «спецоперации». Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев.
тоді буде +10 мільйонів біженців до тих що є. торба і нам і ЄС
fler написав:У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту: Вірменія, Бразилія, Китай, Грузія, Індія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Мексика, Нікарагуа, Сербія, Сінгапур, Південна Африка, Тайвань, Таджикистан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан. https://news.uaportal.com/ukr/section-n ... -2022.html
надо обьявить рф страной террористом и эта проблема сама отпадёт - торговля с террористами будет иметь юридические последствия. Пока что всё носит добровольный характер.
Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе «спецоперации». Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев.
тоді буде +10 мільйонів біженців до тих що є. торба і нам і ЄС
50-100 химарсов обнулит такие потуги. имхо. ну и броня пехоте нужна.