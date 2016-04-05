Успіх написав:Я - знаю/бачу, але ж мені не можна патякати)) Тому... - розкажу казочку
=== Ну все, рибаки - треба виловити всю рибу з цього озера! Еге-геййййй! Таксссссс.... приїхали, закинули 1 спінінг, так як ще 3 дома заплутані/поламані - треба ремонтувати... Ну, нічого - ми і так всю рибу виловим - ми ж не одні! Еге-геййййй!!! Хмммммм...🤔 а де решта рибалок? Так, чую десь далеко в камишах хтось ще рибачить малими вудочками...- молодці! А ще? Ага, і ще на другому березі - хтось кидає 1 спінінг... А ще? Тиша... Хмммм...- може завтра буде більше рибаків? Наступного дня... - ого, а чого ми тільки одні? Може завтра будуть? Так і тиждень пройшов.... - і виявилось, що рибалок було найбільше саме в перший день)) А як же тоді цю всю рибу ми мали виловити? Ну, ладно - ми трохи наловили, але це далеко не те!
Ну, нічого... - кажуть, що скоро таки рибалок побільшає і спінінги будуть мати круті - тож подивимось...
Далі буде
Гарна казочка?
так собі казочка. неважний з вас казкар. якраз в стилі "зелених" відосіків. так от їм і розказуйте цю "казочку". таким як (ч)удак кошовий, наприклад. він же там не один такий, їх там таких легіони. але розказувати їм, тобто задавати запитання, це означає задавати і собі запитання, що ж я таки наробив 3 роки тому? але трохи незручно собі самому питання задавати, правда ж? куди простіше клеїти лебедя і задавати запитання пересічним, ніж своїм кумирам і хоча б спробувати визнати свої помилки. пс за те, що робите в зсу - респект.
Успіх маю для вас дві новини, хорошу й погану. Хороша - мобілізація відбувається і, судячи в плачів, в тому числі й тут, на форумі, доволі активно. Хотіли ще активніше, пробували обмежити пересування людей без дозволів воєнкомів, але завадив ваш улюблений верховний говнокомандуючий. Погана - попри мобілізацію, навряд хтось буде роздувати штат вашої батареї, щоб ви могли поїхати у відпустку.
Тревога.... Что там хотят придумать наши депутаты??? Опять штрафовать бизнес??? А куда покупателю бежать во время тревоги, если предположим магазин находится на первом этаже обычного панельного дома в 9-ти этажке 70-80 х годов постройки??? В подвал ОСББ жужих не пускает, сами там все жильцы не вмещаются, да и толку от него 0000%, т.к если бахнет ракета - дом сложится карточкой. Предприниматель должен покупателя выгнать на улицу, где ближ. бомбоубежище, если бежать спортсмену, то минут 10 надо, а если идти до него старшему поколению, то пока дойдешь, или бахнет под ногами или тревога пройдёт.
Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены. Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть.
Игорь Алексеевич написав:Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены. Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть.
Если люди будут убиты или ранены - это будет их вина, что они не побежали в бомбоубежище или другое укрытие, а не руководства ТЦ. Все правильно и логично.
detroytred написав:За словами Луценка, у його батальйоні тероборони несуть службу представники різноманітних структур та спільнот. «Є прокурори, працівники МВС, безліч майданівців, […] також кілька моїх колишніх сусідів по Лук’янівському СІЗО», – зазначив ексгенпрокурор.
Крім того, за словами Юрія Луценка, у батальйоні є і колишні депутати Верховної Ради. Прізвища екснардепів він не назвав, зате згадав інших відомих на регіональному та загальноукраїнському рівні персонажів.
Так, посаду командира роти, у якій служить сам Луценко, займає колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.
«Бачу в сусідній роті колишнього депутата БПП Сергія Хланя від Миколаївщини», – згадав одного із ексдепутатів, який сам був нардепом трьох скликань.
В складі цього ж батальйону тероборони воює і ексголова Верховної Ради, колишній виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов.
Луценко додав, що, поки батальйон перебував у Києві, то в ньому ніс службу інший колишній спікер парламенту, Андрій Парубій. «Але тут є один нюанс: чинним депутатам заборонено вступати не тільки в ЗСУ, а й в тероборону. Тому він ніс службу як доброволець на блокпостах», – пояснив колишній очільник Генпрокуратури. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/l ... 42554.html
Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн. Рассредоточен для прикрытия особо важных объектов Киева типа ночных клубов, ресторанов, казино и загородных резиденций. Иногда грозно выкатывается к передовой на Черкащине в окружении кольца охраны, занимая и прочно удерживая опорные пункты в домах отдыха и в рыболовной зоне. Наводит ужас на противника, местное руководство и с бодуна сам на себя.