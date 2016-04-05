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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1620162116221623>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:19

  Успіх написав:Я - знаю/бачу, але ж мені не можна патякати))
Тому... - розкажу казочку :mrgreen:

===
Ну все, рибаки - треба виловити всю рибу з цього озера!
Еге-геййййй!
Таксссссс.... приїхали, закинули 1 спінінг, так як ще 3 дома заплутані/поламані - треба ремонтувати...
Ну, нічого - ми і так всю рибу виловим - ми ж не одні!
Еге-геййййй!!!
Хмммммм...🤔 а де решта рибалок?
Так, чую десь далеко в камишах хтось ще рибачить малими вудочками...- молодці! А ще?
Ага, і ще на другому березі - хтось кидає 1 спінінг...
А ще?
Тиша...
Хмммм...- може завтра буде більше рибаків?
Наступного дня... - ого, а чого ми тільки одні?
Може завтра будуть?
Так і тиждень пройшов.... - і виявилось, що рибалок було найбільше саме в перший день))
А як же тоді цю всю рибу ми мали виловити?
Ну, ладно - ми трохи наловили, але це далеко не те!

Ну, нічого... - кажуть, що скоро таки рибалок побільшає і спінінги будуть мати круті - тож подивимось...

Далі буде :mrgreen:

Гарна казочка?


так собі казочка. неважний з вас казкар. якраз в стилі "зелених" відосіків. так от їм і розказуйте цю "казочку". таким як (ч)удак кошовий, наприклад. він же там не один такий, їх там таких легіони. але розказувати їм, тобто задавати запитання, це означає задавати і собі запитання, що ж я таки наробив 3 роки тому? але трохи незручно собі самому питання задавати, правда ж? куди простіше клеїти лебедя і задавати запитання пересічним, ніж своїм кумирам і хоча б спробувати визнати свої помилки.
пс за те, що робите в зсу - респект.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:22

Успіх маю для вас дві новини, хорошу й погану.
Хороша - мобілізація відбувається і, судячи в плачів, в тому числі й тут, на форумі, доволі активно. Хотіли ще активніше, пробували обмежити пересування людей без дозволів воєнкомів, але завадив ваш улюблений верховний говнокомандуючий.
Погана - попри мобілізацію, навряд хтось буде роздувати штат вашої батареї, щоб ви могли поїхати у відпустку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Хороша - мобілізація відбувається і, судячи в плачів, в тому числі й тут, на форумі, доволі активно


відбувається не мобілізація а роздача повісток з їх послідуючою відміною за N-ну суму грошей.
Такий собі воєнний суперподаток але не в бюджет а в чорну касу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:51

Тревога....
Что там хотят придумать наши депутаты???
Опять штрафовать бизнес???
А куда покупателю бежать во время тревоги, если предположим магазин находится на первом этаже обычного панельного дома в 9-ти этажке 70-80 х годов постройки???
В подвал ОСББ жужих не пускает, сами там все жильцы не вмещаются, да и толку от него 0000%, т.к если бахнет ракета - дом сложится карточкой.
Предприниматель должен покупателя выгнать на улицу, где ближ. бомбоубежище, если бежать спортсмену, то минут 10 надо, а если идти до него старшему поколению, то пока дойдешь, или бахнет под ногами или тревога пройдёт. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:відбувається не мобілізація а роздача повісток з їх послідуючою відміною за N-ну суму грошей.
Такий собі воєнний суперподаток але не в бюджет а в чорну касу

ви особисто або ваші знайомі вже відміняли таким чином повістки? Чи це просто слухи?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:56

Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.
Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть. :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:07

  Игорь Алексеевич написав:Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.
Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть. :twisted:

Если люди будут убиты или ранены - это будет их вина, что они не побежали в бомбоубежище или другое укрытие, а не руководства ТЦ. Все правильно и логично.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:08

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:відбувається не мобілізація а роздача повісток з їх послідуючою відміною за N-ну суму грошей.
Такий собі воєнний суперподаток але не в бюджет а в чорну касу

ви особисто або ваші знайомі вже відміняли таким чином повістки? Чи це просто слухи?

До нас тут теж ці "слухи" докотились))
Навіть, кажуть - хто хоче закосити "назавжди"(щоб вже не чіпали) хабар оцінюють в 2К нікомунепотрібних.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:15

  detroytred написав:За словами Луценка, у його батальйоні тероборони несуть службу представники різноманітних структур та спільнот. «Є прокурори, працівники МВС, безліч майданівців, […] також кілька моїх колишніх сусідів по Лук’янівському СІЗО», – зазначив ексгенпрокурор.

Крім того, за словами Юрія Луценка, у батальйоні є і колишні депутати Верховної Ради. Прізвища екснардепів він не назвав, зате згадав інших відомих на регіональному та загальноукраїнському рівні персонажів.

Так, посаду командира роти, у якій служить сам Луценко, займає колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

«Бачу в сусідній роті колишнього депутата БПП Сергія Хланя від Миколаївщини», – згадав одного із ексдепутатів, який сам був нардепом трьох скликань.

В складі цього ж батальйону тероборони воює і ексголова Верховної Ради, колишній виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов.

Луценко додав, що, поки батальйон перебував у Києві, то в ньому ніс службу інший колишній спікер парламенту, Андрій Парубій. «Але тут є один нюанс: чинним депутатам заборонено вступати не тільки в ЗСУ, а й в тероборону. Тому він ніс службу як доброволець на блокпостах», – пояснив колишній очільник Генпрокуратури. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/l ... 42554.html

Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн. Рассредоточен для прикрытия особо важных объектов Киева типа ночных клубов, ресторанов, казино и загородных резиденций.
Иногда грозно выкатывается к передовой на Черкащине в окружении кольца охраны, занимая и прочно удерживая опорные пункты в домах отдыха и в рыболовной зоне.
Наводит ужас на противника, местное руководство и с бодуна сам на себя.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:21

  antey1969 написав:..
Наводит ужас на противника, местное руководство и с бодуна сам на себя.

насмешили,
+100500
и ведь все в точку )))
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