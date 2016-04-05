В замкнутом помещении в темноте при пожаре, задымлении, панике в толпе посетителей жертв будет больше, чем при поражении на открытой местности. Учтите, сколько в помещении погибнет от продуктов горения даже, а не от самого взрыва
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Додано: Сер 13 лип, 2022 12:39
В замкнутом помещении в темноте при пожаре, задымлении, панике в толпе посетителей жертв будет больше, чем при поражении на открытой местности. Учтите, сколько в помещении погибнет от продуктов горения даже, а не от самого взрыва
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:41
А нам сейчас надо, как в совке??? Какая ответственность - на бумаге...???
Главное сохранить жизнь. И люди пусть сами выбирают, где они считают безопасней для себя. Что улица, что ТЦ - это лоторея.
А наши депутаты перед тем, как принимать законы про тревогу, пусть чётко скажут людям на местах, что делать при сигнале тревоги и где находятся профи бомбоубежища.
А то одни говорят сидите в подвалах, др. говорят - низя в подвалах, выходите на улицу, третьи говорят - надо спрятаться в зданиях, червёртые говорят....... и т.д.
А конкретно, ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ПРЯТАТЬСЯ?????
А то слово ШТРАФ депутаты знают, а что такое бомбоубежище у них мозги не работают((
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:53
Ну це тільки здогадки.
А от те, що вони в батальйоні на службі, схоже - факт. І це дивна позитивна новина.
Цікаво було б взнати подробиці.
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