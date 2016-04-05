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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1620162116221623
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:39

  Игорь Алексеевич написав:Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.

В замкнутом помещении в темноте при пожаре, задымлении, панике в толпе посетителей жертв будет больше, чем при поражении на открытой местности. Учтите, сколько в помещении погибнет от продуктов горения даже, а не от самого взрыва
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:41

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.
Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть. :twisted:

Если люди будут убиты или ранены - это будет их вина, что они не побежали в бомбоубежище или другое укрытие, а не руководства ТЦ. Все правильно и логично.


А нам сейчас надо, как в совке??? Какая ответственность - на бумаге...???
Главное сохранить жизнь. И люди пусть сами выбирают, где они считают безопасней для себя. Что улица, что ТЦ - это лоторея.
А наши депутаты перед тем, как принимать законы про тревогу, пусть чётко скажут людям на местах, что делать при сигнале тревоги и где находятся профи бомбоубежища.
А то одни говорят сидите в подвалах, др. говорят - низя в подвалах, выходите на улицу, третьи говорят - надо спрятаться в зданиях, червёртые говорят....... и т.д.
А конкретно, ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ПРЯТАТЬСЯ?????
А то слово ШТРАФ депутаты знают, а что такое бомбоубежище у них мозги не работают((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:53

  antey1969 написав:Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн. Рассредоточен для прикрытия особо важных объектов Киева типа ночных клубов, ресторанов, казино и загородных резиденций.
Иногда грозно выкатывается к передовой на Черкащине в окружении кольца охраны, занимая и прочно удерживая опорные пункты в домах отдыха и в рыболовной зоне.
Наводит ужас на противника, местное руководство и с бодуна сам на себя.

Ну це тільки здогадки.

А от те, що вони в батальйоні на службі, схоже - факт. І це дивна позитивна новина.
Цікаво було б взнати подробиці.
detroytred
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