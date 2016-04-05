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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1621162216231624>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:39

  Игорь Алексеевич написав:Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.

В замкнутом помещении в темноте при пожаре, задымлении, панике в толпе посетителей жертв будет больше, чем при поражении на открытой местности. Учтите, сколько в помещении погибнет от продуктов горения даже, а не от самого взрыва
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:41

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.
Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть. :twisted:

Если люди будут убиты или ранены - это будет их вина, что они не побежали в бомбоубежище или другое укрытие, а не руководства ТЦ. Все правильно и логично.


А нам сейчас надо, как в совке??? Какая ответственность - на бумаге...???
Главное сохранить жизнь. И люди пусть сами выбирают, где они считают безопасней для себя. Что улица, что ТЦ - это лоторея.
А наши депутаты перед тем, как принимать законы про тревогу, пусть чётко скажут людям на местах, что делать при сигнале тревоги и где находятся профи бомбоубежища.
А то одни говорят сидите в подвалах, др. говорят - низя в подвалах, выходите на улицу, третьи говорят - надо спрятаться в зданиях, червёртые говорят....... и т.д.
А конкретно, ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ПРЯТАТЬСЯ?????
А то слово ШТРАФ депутаты знают, а что такое бомбоубежище у них мозги не работают((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:53

  antey1969 написав:Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн. Рассредоточен для прикрытия особо важных объектов Киева типа ночных клубов, ресторанов, казино и загородных резиденций.
Иногда грозно выкатывается к передовой на Черкащине в окружении кольца охраны, занимая и прочно удерживая опорные пункты в домах отдыха и в рыболовной зоне.
Наводит ужас на противника, местное руководство и с бодуна сам на себя.

Ну це тільки здогадки.

А от те, що вони в батальйоні на службі, схоже - факт. І це дивна позитивна новина.
Цікаво було б взнати подробиці.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:59

Гиркин засветил точки, которых у рашистов "нет".
https://t.me/voynareal/28025
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/31508
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так я ж кажу, як командири нам відповідають)) - "Йде війна! Яка нах відпустка?"))
Если руководство не хочет проводить ротацию, то гражданские здесь не помогут.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн.


В тому батальйоні портнов, який виїхав через кордон, напевно, з особливо важливим завданням.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо бомбосховищ . Якщо їх не будували більше 30 років , напевно і викинули з містобудівних документів - то де вони раптом з"являться .
Наприклад Київ лівий берег . Там практично все нове - кінець СРСР і далі . Максимум - підвали , які нічого не витримають . Ну хіба якісь паркінги глибокі - так там машини в принципі . Плюс по-простому кількість населення на одиницю площі ...
Так само як садки та школи . Садок рядовий немаленький - 200 дітей , чи стандартна школа - понад 1000 учнів . Можна уявити які бомбосховища потрібні ? Єдиний можливий варіант - офігітєльно працююча ПРО та ППО .
Все останнє - просто балачки та голий популізм , причому безтолковий ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:48

  Puente написав:\\\.
Так само як садки та школи . Садок рядовий немаленький - 200 дітей , чи стандартна школа - понад 1000 учнів . Можна уявити які бомбосховища потрібні ? Єдиний можливий варіант - офігітєльно працююча ПРО та ППО .
Все останнє - просто балачки та голий популізм , причому безтолковий ...

Вот как раз "садки та школи" -- если времен совка -- _все_ строились с бомбоубежищами.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:56

  Howl написав:
  Успіх написав:Так я ж кажу, як командири нам відповідають)) - "Йде війна! Яка нах відпустка?"))
Если руководство не хочет проводить ротацию, то гражданские здесь не помогут.


это или не в компетенции командира дивизиона,
мы не владеем даже долей информации-почему нет ротации на передке:
-не кем менять (не может быть, 4 месяца прошло)
-используют время для выучки новобранцев (до полугода "учебка"?)
-забили болт и сваливают все на вышестоящее начальство

страна , как бы , 8 лет бамбасс(воюет)
а система ротации не отработана, или советская (132 ст.бригада сменила 52 ст.бригаду)
ротацию надо делать как на судне смена экипажа , ротация не более 25-30%, т.е. 4-5чел в смену
где одновременно не меняют всех старших офицеров, например одна смена капитан и 2й мех, через месяц-старпом и стармех)
всегда должен оставаться тот , кто знает судно),
на войне-кто знает позицию ,минные поля свои/чужие, кто против них воюет (буряты или чеченцы и многое другое)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:00

  V2 написав:
  antey1969 написав:Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн.
В тому батальйоні портнов, який виїхав через кордон, напевно, з особливо важливим завданням.
Противно читати дописи штатних зубоскалів і примкнувших до них дурників...
1 Хто з тих хто встиг пообсирати Луценка спілкувався хоч з одним його сьогоднішнім сослуживцем?
2 Я спілкувався з ССошником, яке знаходиться впритул з ТРО де Луценко..
Відгуки про Луценка - чудові
а - сам під час ударів зайвий раз по бліндажам не сидить
б - варто попросити якусь штучку,яка дозволяє сильно пошуміти в тилу ворога - штучка чарівним чином зявляється...

Тому
Для тих дурників.які ніколи не піднімуться до рівня Луценка повідомляю
а - людина була на двох Майданах
б - людина очолювала дві партії
в - людина очолювала МВС . потім була зеком, а потім знову очолила ГПУ
г - людина вилікувала від раку свою дружину і себе
д - людина з перших годин війни в ТРО

Хто з Вас може похвастатись хоч одним пунктом з вищеперечисленого?
budivelnik
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