Додано: Сер 13 лип, 2022 12:41

Zebra написав: Игорь Алексеевич написав: Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.

Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть. Сильпо - сейчас у нас при тревоги охрана всех выгоняет на улицу. Народ вечером человек 100 стоят под дверью ТЦ, пока гудит сирена. Толку, что их выгнали..... Ракета может попасть, как в само здание и все эти люди убиты или ранены. А может попасть рядом с входом и тоже все эти люди убиты или ранены.Наши депутаты лучше бы раньше думали про бомбоубежища, а не теперь думают как и кого штрафануть.

Если люди будут убиты или ранены - это будет их вина, что они не побежали в бомбоубежище или другое укрытие, а не руководства ТЦ. Все правильно и логично. Если люди будут убиты или ранены - это будет их вина, что они не побежали в бомбоубежище или другое укрытие, а не руководства ТЦ. Все правильно и логично.

А нам сейчас надо, как в совке??? Какая ответственность - на бумаге...???Главное сохранить жизнь. И люди пусть сами выбирают, где они считают безопасней для себя. Что улица, что ТЦ - это лоторея.А наши депутаты перед тем, как принимать законы про тревогу, пусть чётко скажут людям на местах, что делать при сигнале тревоги и где находятся профи бомбоубежища.А то одни говорят сидите в подвалах, др. говорят - низя в подвалах, выходите на улицу, третьи говорят - надо спрятаться в зданиях, червёртые говорят....... и т.д.А конкретно, ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ПРЯТАТЬСЯ?????А то слово ШТРАФ депутаты знают, а что такое бомбоубежище у них мозги не работают((