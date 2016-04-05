vitaliian написав:Ветка превратилась в политическое болото.. а про войну есть что то?
Із за цього болота і почалася повномасштабна війна, а строки її завершення якраз і витікають з цього болота
У вас дуже містечкове бачення проблеми. Проблема виникла в далекому 1991 році коли ми проголосили себе Україною , а не Руссю . А москалі проголосили себе Росією . Цей когнітивний дисонанс і викликав війну. Тому що ми русські нащадки Київської Русі (назвались українцями) , а вони москалі нащадки якихось там племен перемішаних з монголо татарами, крочше кажучи неясного походження . Так от чомусь московити назвали себе руськими і тепер вирішили довезти що вони потомки Київської Русі . От якби Україну назвали Руссю , то москалики були б якимось збродом (яким вони і є ) орками , довго підбирав слово , мерзотою. так що збийтесь з примітивного голобородько чи порох , ПИТАННЯ В ТОМУ ХТО МИ ЧИ московити Має право називатися русськими . І треба переіменувати їх в московію чи навіть не знаю в що, а нас в русичів русських - нащадків Київської Русі. тоді все стане на місце - орда напала на Київську русь , на русичів / руських. І таке вже було і не раз в нашій історії на нас на Русь нападали орди і племене з території нинішньої московії
yama написав:А москалі проголосили себе Росією . Цей когнітивний дисонанс і викликав війну.
ну вы и накрутили, всё намного проще. Они в 2000х выбрали диктатуру мы в 2014 выбрали демократию. Поскольку на московии все считали Украину филиалом рф, большая война была вопросом времени. Шла накрутка ненависти к Украине как антироссии. Поэтому после минск-2 активных боевых действий не велось. А потом ружье ненависти выстрелило. Может шото упустил.
Бо я була в Україні, з Заходу до Сходу. І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити", - сказала Спартц в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в понеділок.
Спатртц сказала: "Все одно, всі повинні допомагати, рити окопи. Але це ваше рішення. А для мене важливо, щоб те, що ми поставляємо вам, йшло туди, куди потрібно, і ваші військові це отримували.
По цій логіці, якщо війна "тільки наша" то ми повинні об'явити війну Німеччині. Німеччина - наш прямий ворог тому що фінансує путінський режим на мільярди доларів. І в 1939-1945 ми б 100% так і зробили, навіть не сумніваюсь в цьому. В США також рильце в пушку - саме США добровільно-примусово забрали в України ядерну зброю, розказуючи нам казки що ця зброя нам ні до чого, що загроз Україні немає і т.д. і виступаючи в тій чи іншій мірі деяким гарантом незалежності України. *і скажите що ми не можемо зашкодити Німеччині. Легко! Перекрити газ і підірвати СП1. Підірвати СП1 і СП2 досить легко.
Щодо Спатртц , то вона хай своєму чоловіку розказує що рити і де копати.
greenozon написав:Як варіант - розхерачити керчинський міст і одночасно контратакувати південь - звільнити Херсон, Нову Каховку, забрати воду, що крадуть москалі на крим і далі валити на Крим - в ришстів точно очі вилізуть з орбіт, хіба підлодками будуть тікати із крима...
Чому не рохерячити Антоновський і Каховські мости? Вони ж ближче і все досягаються.
з.і. а мене таки банили кілька місяців тому "за нісенітниці", а тепер вже можна
vitaliian написав:50-100 химарсов обнулит такие потуги. имхо. ну и броня пехоте нужна.
Как HIMARS поменял характер боев
Австралийский генерал-майор в отставке и военный эксперт Мик Раян объяснил, почему одни системы HIMARS не смогут поменять ход войны. Он отмечает, что эти реактивные установки невероятны, но их влияние на ход войны не стоит переоценивать. Американское РСЗО создано для ударов в тылы врага для уничтожения:
▪️коммуникационных узлов ▪️командных постов ▪️аэродромов ▪️важных логистических связей
ВСУ вернулись к ассиметричной войне
Украинские военные в большинстве случаев уничтожают российские склады боеприпасов. Таким образом ВСУ вернулись к тактике ассиметричного ответа на действия ВС РФ после отказа от борьбы на истощения на Донбассе. Армия вновь атакует слабые места российских войск — железную дорогу, генералов и чрезмерную зависимость врага от массированного использования артиллерии.
Крайне высокоточные ракеты, которыми ведут стрельбу ВСУ, позволяют минимизировать побочный ущерб при дальних атаках на российские цели, размещенные вблизи с гражданскими объектами.
Также военные эксперты уже шутят, что худшая должность в российской армии сейчас — это грузчик боеприпасов на складе материально-технического снабжения. Это также имеет психологическое воздействие. Теперь гораздо большая часть вторгающихся российских сил попадает в радиус, который можно атаковать. Они лично видят влияние HIMARS в социальных сетях и понимают, что с ними будет.
ВСУ могут теперь наносить удары, которые ранее были недоступны из-за российских систем ПВО. Это позволяет воевать Украине так, как им хочется, а не изнурительными боями, как предпочитают ВС РФ. Поэтому HIMARS будут на первом месте в списке целей для российских ракет и ВКС.
HIMARS — это не чудо-оружие
Как пишет эксперт, несмотря на эффективное использование РСЗО, HIMARS — это не чудо-оружие, которое изменит ход войны. Со времен первой промышленной революции существовала тенденция искать единственное технологическое чудо, которое поможет выиграть войны, но это мираж. В одиночку HIMARS не позволит выиграть войну Украине. Американские РСЗО — это "длинная рука" для атак по ВС РФ. На войне не существует одного оружия, способного стать решающим.
Поэтому Запад должен и дальше поставлять оружие, боеприпасы, разведданные, обучать бойцов ВСУ и все другие формы поддержки, необходимые Украине.
"Военные силы — это сложная структура, которым требуется множество различных возможностей, объединенных по функциям, радиусу действия, времени и воздействию. HIMARS — это всего лишь один слой, хоть и жизненно важный, в общем национальном и военном потенциале, который Украине нужен для победы в этой войне", — резюмирует Раян.
andrijk777 написав:Сильно перебільшуєте ці фактори. Ми програємо тому що: У них 140 мільйонів у нас 40. У них в 10 разів сильніша економіка(більше бабла) ніж наша. Вони 15 років готувались до війни(в тому числі будували СП1-СП2), а ми готувались слабо.
Так, 73% в країні бовдурів - тому програємо. Кусками асфальта в орків залишалося б тільки кидатися, якби не совєтскоє воєнное наслєдіє в відє калашєй і всєго іншого, та західної зброї.
Пишуть, що місяць тому Портнов виїхав з країни через Закарпаття, і це при тому, шо він складав розстрільні списки, про що сам писав, що нібито усі будуть наказані. По цим спискам окупанти на зайнятих територіях проводять фільтраційно-розстрільну роботу.
Жоден член ОПЗЖ не поніс і не понесе кримінальної відповідальності за співпрацю і підмахування ворогу після 2014 року.
Мені цікаво, до чого тут декомунізація, якщо воюють кадировці з бурятами та вагнеровці, скільки там комуняк?
antey1969 написав:Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн. Рассредоточен для прикрытия особо важных объектов Киева типа ночных клубов, ресторанов, казино и загородных резиденций. Иногда грозно выкатывается к передовой на Черкащине в окружении кольца охраны, занимая и прочно удерживая опорные пункты в домах отдыха и в рыболовной зоне. Наводит ужас на противника, местное руководство и с бодуна сам на себя.
Ну це тільки здогадки.
А от те, що вони в батальйоні на службі, схоже - факт. І це дивна позитивна новина. Цікаво було б взнати подробиці.
У меня в ТРО в четырех областях и в Киеве близкие. Один из них уже в госпитале после артудара на передовой. И ни у кого нет ни одного судьи, прокурора или бывшего депутана. А у Югочки просто рассадник, с его слов)))