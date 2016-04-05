Додано: Сер 13 лип, 2022 17:22

Василь-Рівне написав: vitaliian написав: Ветка превратилась в политическое болото.. а про войну есть что то? Ветка превратилась в политическое болото.. а про войну есть что то?

Із за цього болота і почалася повномасштабна війна, а строки її завершення якраз і витікають з цього болота Із за цього болота і почалася повномасштабна війна, а строки її завершення якраз і витікають з цього болота

У вас дуже містечкове бачення проблеми.Проблема виникла в далекому 1991 році коли ми проголосили себе Україною , а не Руссю . А москалі проголосили себе Росією . Цей когнітивний дисонанс і викликав війну. Тому що ми русські нащадки Київської Русі (назвались українцями) , а вони москалі нащадки якихось там племен перемішаних з монголо татарами, крочше кажучи неясного походження . Так от чомусь московити назвали себе руськими і тепер вирішили довезти що вони потомки Київської Русі . От якби Україну назвали Руссю , то москалики були б якимось збродом (яким вони і є ) орками , довго підбирав слово , мерзотою.так що збийтесь з примітивного голобородько чи порох , ПИТАННЯ В ТОМУ ХТО МИ ЧИ московити Має право називатися русськими . І треба переіменувати їх в московію чи навіть не знаю в що, а нас в русичів русських - нащадків Київської Русі. тоді все стане на місце - орда напала на Київську русь , на русичів / руських. І таке вже було і не раз в нашій історії на нас на Русь нападали орди і племене з території нинішньої московії