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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16241625162616271628>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:01

:shock:
  detroytred написав:
  antey1969 написав:Это наверное какой-то отдельный сводный батальон ТРО "Мажор" с усиленным питанием и службой онлайн. Рассредоточен для прикрытия особо важных объектов Киева типа ночных клубов, ресторанов, казино и загородных резиденций.
Иногда грозно выкатывается к передовой на Черкащине в окружении кольца охраны, занимая и прочно удерживая опорные пункты в домах отдыха и в рыболовной зоне.
Наводит ужас на противника, местное руководство и с бодуна сам на себя.

Ну це тільки здогадки.

А от те, що вони в батальйоні на службі, схоже - факт. І це дивна позитивна новина.
Цікаво було б взнати подробиці.

У меня в ТРО в четырех областях и в Киеве близкие. Один из них уже в госпитале после артудара на передовой.
И ни у кого нет ни одного судьи, прокурора или бывшего депутана.
А у Югочки просто рассадник, с его слов)))
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:26

  antey1969 написав:А у Югочки просто рассадник, с его слов)))

Уже были такие юмористы, что Путин не нападёт

Но тебе, всё равно, Югочка жить мешает ...

Не в ту сторону ты смотришь, не в ту ...

PS. Например, Тарас Березовец с Прямого сейчас в войсках
А сколько теле-проституток с ТРК Украина, 1+1 в войсках ?

ИЧСХ, предателей и коллаборантов из "порохоботов" нет, а из ОПЗЖ, Слуг Народа и Шарибобиков - в ассортименте
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 13 лип, 2022 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:29

  Успіх написав:
  Howl написав:Я писал только про публичное обсуждение. У тебя есть твой непосредственный командир и через него доносите вышестоящим о своих желаниях и потребностях

Так я ж кажу, як командири нам відповідають)) - "Йде війна! Яка нах відпустка?"))

Якщо питання не вірішується на рівні безпосереднього керівництва, то піднімай його рангом вище. В письмовій формі, звичайно.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:36

  Первый написав:
  rjkz написав:Народ, я не знаю как правильно сформулировать то, что сейчас скажу так, чтобы не вызвать волны негатива в свой адрес, но как-то надо...
Читаю последние страницы и мне мерещится, что читаю чат то-ли Брестской крепости то-ли блокадного Ленинграда. Но в какой-то извращенной форме.
Может ветку стартануть
"В каких ЖК комфортней пережидать бомбежки. Служебные выходы в супермаркеты и наличие санузлов в паркингах. Как отапливать модные МОПы чтобы от сырости скрытые плинтуса не пожелтели и не повываливались наружу? Советы выживальщиков - в какие бутылки наливать кипяток, чтобы не окочуриться зимой."?

Я даже ничего не хочу сказать этим постом. Просто вы уже в это втянулись и вам это нормально?


А що робити? Битися головою об стіну чи як деякі вплав через кордон?

Не всі ж непризивного віку як Ти.

Живем, працюємо, готуємося, у тому числі до зими.


Я призывного возраста, но я непризывной. Официально. Задолго до начала войны.
Что мне было сидеть и ждать начала войны?
Или если я верил в ее вероятность в почти 100% начинать что-то делать?
Я и сделал задолго до начала.
Пока ТЫ загонял в свой ОП неокрепшие умы чистильщиков обуви.
А сейчас ТЫ давищься желчью. Попустись.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:37

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе «спецоперации». Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев.


тоді буде +10 мільйонів біженців до тих що є. торба і нам і ЄС

тоді вам торба, і вашому Лукашенку
а не нам і ЄС
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:42

  Frant написав:
  rjkz написав:Лесные дороги не перекопаны?

Не перекопані.
І не закидані соснами, які поруч росли.
І не заміновані.

Все це можна було зробити за тиждень-два до війни.
Якщо поставити в межах 10-15 км гаубічну батарею, то розібрати цей завал швидко не вийде.


  rjkz написав:Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах

Ух ти!
Він мабуть це робив у тайні, під грифом "секретно"???
Кого він посадив за 3 роки?????

У мене взагалі враження, що верхівка з Офісу Резидента - незряча і глуха. Барці з карупцією рік не здатні назначити голову відповідних відомств по боротьбі з корупцією. Чого ж, хто їм заважає? Порох????
  rjkz написав:Снаряды вам 122 и 152 калибра? Вы серьезно? У кого купить?
у власної промисловості.За 2,5 роки можна було щось зробити.
У поляків, у чехів.
Жодного снаряду не було закуплено!!!

Факт той, що зелена пошесть до війни 2,5 років взагалі не готувалась.
Взагалі!

Вам нагадати, що Херсон, Херсонська область і найбільша в Європі атомна станція були пройопані за перший тиждень війни?
Російські танки з Білорусії - на другий день стояли під Києвом.
Ось так готувався ваш геніальний стратег до війни.
"Надо просто перестать стрелять!"
"В має будєм жаріть шашлики в Харькове" - нагадати, хто сказав, який пацифіст????
Хто дав наказ розмінувати Чонгар?
  rjkz написав:Взрывать мост надо тоже вовремя. Когда вражеские войска уже подошли к переправе,

Чому не був підірваний Антонівський міст біля Херсона, що заважало????
Клятий Порох???


Я Вам могу аргументированно ответить по каждому пункту. Но есть предел оффтопу и я вижу ващу святую веру в святость пороха.
Я Вас не буду пытаться переубедить. Зачем ?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:51

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе «спецоперации». Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев.


тоді буде +10 мільйонів біженців до тих що є. торба і нам і ЄС

Думаю, якщо лука відважиться полізти на Рівненщину і Волинь, у війну вступить, як мінімум Польща.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 13 лип, 2022 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:53

  flyman написав:Кса я в Бучі,
поздравляю. Еда/вода есть? в моем жк за счёт бюджета уже поменяли больше 200 стеклопакетов.
  flyman написав:Чому Буча більш пуста?
Де піпл?
я уже привык, в мае людей вообще не было, все были в Европах. Сейчас 40-60% навскидку вернулось. Все супермаркеты работают И ШРТ наладилось. В мае один атб работал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 лип, 2022 19:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:56

  Schmit написав:
  Letusrock написав:
  vitaliian написав:Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе «спецоперации». Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев.


тоді буде +10 мільйонів біженців до тих що є. торба і нам і ЄС

Думаю, якщо лука відважиться полізти на Рівненщину і Волинь, у війну вступить, як мінімум Польща.

А чому не задіяти пару бригад "вічливих зелених білорусів" на території РБ, щоб вернути законного обраного Президента РБ.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:03

  flyman написав:цифровізація зроблена як завжди (по тупому).
Як вернеться пасажиропотік, черги будуть як до мавзолею до диджиталізаційних апаратів
я в мае в последний раз был в метро, а до этого в сентябре.

Что с ним не так? покупаешь билет в киев цифровой на смартфоне, показываешь валидатору qr код и проходишь. Можно и карту прикладывать, но у меня пару раз снимали деньги, а турникет не пропускал и я карту прикладывать перестал.
  flyman написав:Київська електричка без КМДА набагато ліпша.
ни разу не ездил.
vitaliian
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