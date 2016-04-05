Frant написав:

rjkz написав: Лесные дороги не перекопаны? Лесные дороги не перекопаны?

rjkz написав: Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах

rjkz написав: Снаряды вам 122 и 152 калибра? Вы серьезно? У кого купить? Снаряды вам 122 и 152 калибра? Вы серьезно? У кого купить?

rjkz написав: Взрывать мост надо тоже вовремя. Когда вражеские войска уже подошли к переправе, Взрывать мост надо тоже вовремя. Когда вражеские войска уже подошли к переправе,

Не перекопані.І не закидані соснами, які поруч росли.І не заміновані.Все це можна було зробити за тиждень-два до війни.Якщо поставити в межах 10-15 км гаубічну батарею, то розібрати цей завал швидко не вийде.Ух ти!Він мабуть це робив у тайні, під грифом "секретно"???Кого він посадив за 3 роки?????У мене взагалі враження, що верхівка з Офісу Резидента - незряча і глуха. Барці з карупцією рік не здатні назначити голову відповідних відомств по боротьбі з корупцією. Чого ж, хто їм заважає? Порох????у власної промисловості.За 2,5 роки можна було щось зробити.У поляків, у чехів.Жодного снаряду не було закуплено!!!Факт той, що зелена пошесть до війни 2,5 років взагалі не готувалась.Взагалі!Вам нагадати, що Херсон, Херсонська область і найбільша в Європі атомна станція були пройопані за перший тиждень війни?Російські танки з Білорусії - на другий день стояли під Києвом.Ось так готувався ваш геніальний стратег до війни."Надо просто перестать стрелять!""В має будєм жаріть шашлики в Харькове" - нагадати, хто сказав, який пацифіст????Хто дав наказ розмінувати Чонгар?Чому не був підірваний Антонівський міст біля Херсона, що заважало????Клятий Порох???