Додано: Сер 13 лип, 2022 20:06

striped написав: rjkz написав: Дороги не перекопаны?

Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды. Дороги не перекопаны?Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.



Не хочу подливать масла в огонь, но именно сегодня прочел, что на Волыни до сих пор укрепляют границу с Беларусью - копают рвы. И бетонный забор устанавливают. Судя по фото - забор сняли с садиков/школ/больниц. По словам главы ОВА работы начали "еще до начала полномасштабного вторжения и они будут длиться до победы.".



Если кто не в курсе - Польша УЖЕ построила забор с РБ. Не хочу подливать масла в огонь, но именно сегодня прочел, что на Волыни до сих пор укрепляют границу с Беларусью - копают рвы. И бетонный забор устанавливают. Судя по фото - забор сняли с садиков/школ/больниц. По словам главы ОВА работы начали "еще до начала полномасштабного вторжения и они будут длиться до победы.".Если кто не в курсе - Польша УЖЕ построила забор с РБ.

У меня была 4 года военка на тему " Как стать лейтенантом инженерных войск без службы в армии"Помимо всего прочего там изучалась техника для устройства проходов в минных полях, для преодоления заграждений и устройства оных, наведение переправ и мостов.Так вот, как говорил Либо, "докладываю".Знаете как делается проход в минных полях во время наступления? Выстреливается заряд разминирования (или разграждения, уже не помню как правильно) - это похоже на снаряд, за которым летит хрень, похожая на пожарный шланг, внутри которого тротил. подъехала машина, выстрелила и на несколько сотен метров такая хрень поперек поля упала. Потом подрыв. Мины и прочие взрывные предметы детонируют от этого, малозаметные заграждения разлетаются. И готов проход для танковой колонны и пехоты. Все это занимает секунды. И очень дешево, надежно и практично.Есть еще машина разминирования - это такая дура на танковом шасси, а впереди огромный стальной каток с кулаками. ОНо едет по минному полю и под катком мины взрываются. Экипаж, правда, потом оглохщий, но то такэ.Стены помогают от нелегалов. Но не от машины разграждений. Посмотрите в ютубе что это такое и как они работают.Это угробить туеву хучу миллиардов, чтобы простая и дешевая техника все это пустила коту под хвост в считанные минуты (буквально).Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО.Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло.Украина и готовилась к войне и была готова. Противник тяжелый - это да.А говорить по телевизору можно все что угодно для отвода глаз. Важен результат, а он более чем впечатляет.