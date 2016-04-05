rjkz написав:Дороги не перекопаны? Как лейтенант инженерных войск (который ни дня не служил), могу сказать, что на вооружении армий как рф так и Украины есть специальная инженерная техника (ее много и она простая) для преодоления таких простых препятствий. Время наведения такого мостика через "перерытие" 5-7 минут. Реально остановить войска могут только взорванные мосты через водные преграды.
Не хочу подливать масла в огонь, но именно сегодня прочел, что на Волыни до сих пор укрепляют границу с Беларусью - копают рвы. И бетонный забор устанавливают. Судя по фото - забор сняли с садиков/школ/больниц. По словам главы ОВА работы начали "еще до начала полномасштабного вторжения и они будут длиться до победы.".
Если кто не в курсе - Польша УЖЕ построила забор с РБ.
У меня была 4 года военка на тему " Как стать лейтенантом инженерных войск без службы в армии" Помимо всего прочего там изучалась техника для устройства проходов в минных полях, для преодоления заграждений и устройства оных, наведение переправ и мостов. Так вот, как говорил Либо, "докладываю". Знаете как делается проход в минных полях во время наступления? Выстреливается заряд разминирования (или разграждения, уже не помню как правильно) - это похоже на снаряд, за которым летит хрень, похожая на пожарный шланг, внутри которого тротил. подъехала машина, выстрелила и на несколько сотен метров такая хрень поперек поля упала. Потом подрыв. Мины и прочие взрывные предметы детонируют от этого, малозаметные заграждения разлетаются. И готов проход для танковой колонны и пехоты. Все это занимает секунды. И очень дешево, надежно и практично. Есть еще машина разминирования - это такая дура на танковом шасси, а впереди огромный стальной каток с кулаками. ОНо едет по минному полю и под катком мины взрываются. Экипаж, правда, потом оглохщий, но то такэ. Стены помогают от нелегалов. Но не от машины разграждений. Посмотрите в ютубе что это такое и как они работают. Это угробить туеву хучу миллиардов, чтобы простая и дешевая техника все это пустила коту под хвост в считанные минуты (буквально). Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО. Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло. Украина и готовилась к войне и была готова. Противник тяжелый - это да. А говорить по телевизору можно все что угодно для отвода глаз. Важен результат, а он более чем впечатляет.
rjkz написав:Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО. Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло
Офигеть, как идеально. Рашисткие войска заезжали на окраины Киева уже на второй день
Гражданские пострадали, но зато какая стратегия
Блядь, ты в своём уме ? Тебя чё, по канонам советских учебников учили - забросаем людьми амбразуры ?
У Каліфорнії велика група українських льотчиків освоює нові для України літаки F-15 та F-16. Причому вони випереджають навіть встановлені для них терміни. Було заплановано на навчання 2 місяці, а українці освоїли всю програму за один місяць. Конгресмен, який займається підготовкою українських льотчиків, повідомляє про їхні успіхи Конгресу США. Все це означає, що літаки можуть бути поставлені Україні раніше. У Європі також уже повним ходом йде навчання українських фахівців з розмінування, у тому числі водних басейнів. Нагадаємо, що велику групу українських військових тренують сьогодні на території Великобританії. https://socportal.info/ua/news/ukrainsk ... ya-u-ssha/
flyman написав:Київське метро не сподобалося зовсім, цифровізація зроблена як завжди (по тупому). Як вернеться пасажиропотік, черги будуть як до мавзолею до диджиталізаційних апаратів
Поповнюю карту через такий апарат без проблем та черг на 50 поїздок - вартість однієї поїздки виходить 6,5 грн. і мені надовго вистачає, бо нечасто користуюсь метро. Коли ви очікуєте повернення пасажиропотоку? З 1 вересня? Щось мені підказує, що цього року так не буде
rjkz написав:Знаете как делается проход в минных полях во время наступления? Выстреливается заряд разминирования (или разграждения, уже не помню как правильно) - это похоже на снаряд, за которым летит хрень, похожая на пожарный шланг, внутри которого тротил. подъехала машина, выстрелила и на несколько сотен метров такая хрень поперек поля упала. Потом подрыв. Мины и прочие взрывные предметы детонируют от этого, малозаметные заграждения разлетаются. И готов проход для танковой колонны и пехоты. Все это занимает секунды. И очень дешево, надежно и практично.
flyman написав:Київське метро не сподобалося зовсім, цифровізація зроблена як завжди (по тупому). Як вернеться пасажиропотік, черги будуть як до мавзолею до диджиталізаційних апаратів
Поповнюю карту через такий апарат без проблем та черг на 50 поїздок - вартість однієї поїздки виходить 6,5 грн. і мені надовго вистачає, бо нечасто користуюсь метро. Коли ви очікуєте повернення пасажиропотоку? З 1 вересня? Щось мені підказує, що цього року так не буде
Не важно коли, моделюю ситуацію, приїзжає на центральний ж.д. електричка ШРТ із Фастова/Ніжина/Козятина/Василькова/Березані і там 100500 всяких понаїхів, тьоток з клунками і решти народу, які жижиталізацію чули від Вєталя ... а там турнікети.... один бере карту, але з радіочіпом, а другий бере папірці, третій ще х.з що.
Черга, як писав аірмакс, аж до Лаври гарантована
Зате в касі сидить одна тьотка, яка при приході тіла каже що тільки на магнітні карти метрополітену поповнює... і ніодного ні вказівника ні оголошення, нічого ... тільки формум фінанс може хто читав, той умний
касомати здачі не дають, тре ще тикати пальцями номер мобілки на поповнення, тому номер пам"ятаєм на зубок
а так таки так, хто має проїзний тому проблеми і не видно, гостям міста - велкам то сабвей квест
flyman написав:а так таки так, хто має проїзний тому проблеми і не видно
Есть нюанс если карта привязана к новой почте переподвязать на Киев цифровой но с другим номером телефона не выйдет, номер телефона должен совпадать.
Тупняк, у меня два номера телефона, один для всякой фигни, типа киев цифровой, другой для деловых вопросов, типа новой почты, короче намучался пока выяснил что так нельзя. Номер к карте должен быть один и тот же.
rjkz написав:Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО. Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло
Офигеть, как идеально. Рашисткие войска заезжали на окраины Киева уже на второй день
Гражданские пострадали, но зато какая стратегия
Блядь, ты в своём уме ? Тебя чё, по канонам советских учебников учили - забросаем людьми амбразуры ?
А как надо было, блядь! Ты блядь лучше бы сделал? Так какого ты блядь не был в числе тех кто останавливал танковые колонны? Может ТЕБЯ блядь плохо учили в школе, но до границы с парашей 120 км, а начинать фигачить по рашистким войскам до того момента, пока они не вломятся, можно было только на территории рп, то есть самим начать войну. Ты совсем идиот? Хотя чего я спрашиваю? знак вопроса там лишний.