Да нормально подготовились. Зеля приехал перед вторжением, проверил, так мол и так, всё заеbucь. Говорящая zhoпа перед вторжение сказала: мы будем фигачить по Беларуси прямо, по колонам.
И тут 90 тысяч орков парадный маршем из Крыма едут как к себе домой.
Другие орки - прямо в Бучу приехали из Беларуси.
Пять баллов подготовка. Что тут скажешь.
Но конечно, во всём виноваты не те, кто получали зарплату, а обычные люди, 30 лет платившие налоги. Это мы, сволочи, задаём такие тупые вопросы. Вместо того, чтобы взять купить калаш, пару гаубиц и защитить свой город. Офигели