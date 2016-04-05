RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1625162616271628
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да нормально подготовились. Зеля приехал перед вторжением, проверил, так мол и так, всё заеbucь. Говорящая zhoпа перед вторжение сказала: мы будем фигачить по Беларуси прямо, по колонам.
И тут 90 тысяч орков парадный маршем из Крыма едут как к себе домой.
Другие орки - прямо в Бучу приехали из Беларуси.
Пять баллов подготовка. Что тут скажешь.
Но конечно, во всём виноваты не те, кто получали зарплату, а обычные люди, 30 лет платившие налоги. Это мы, сволочи, задаём такие тупые вопросы. Вместо того, чтобы взять купить калаш, пару гаубиц и защитить свой город. Офигели
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 26.11.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1625162616271628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98302
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456641
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.