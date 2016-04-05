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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1626162716281629>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да нормально подготовились. Зеля приехал перед вторжением, проверил, так мол и так, всё заеbucь. Говорящая zhoпа перед вторжение сказала: мы будем фигачить по Беларуси прямо, по колонам.
И тут 90 тысяч орков парадный маршем из Крыма едут как к себе домой.
Другие орки - прямо в Бучу приехали из Беларуси.
Пять баллов подготовка. Что тут скажешь.
Но конечно, во всём виноваты не те, кто получали зарплату, а обычные люди, 30 лет платившие налоги. Это мы, сволочи, задаём такие тупые вопросы. Вместо того, чтобы взять купить калаш, пару гаубиц и защитить свой город. Офигели
beee
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:59

  Хомякоид написав:Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.

Це що, тоді нарешті ВРУ таки об"явить воєнний час?
Чи не знову не знатиме, хто веде війну проти України?

Можна детальніше, що зміниться в Україні?
Не буде майських шашликів?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:03

Задвухсотили деда который в начале видео


Вот фото https://t.me/ressentiment_channel/26908?single

оно ему надо было, херой блд
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:04

  Хомякоид написав:Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.

И что ему это даст?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:05

  Хомякоид написав:Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.

И механизм уже заявлен:
Через аннексию оккупированных территорий путём "рехферендумов".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:53

Опрос в рф

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:27

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.

И что ему это даст?
Мобілізацію і тиск, щоб теж зробив і Лука
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:28

  vitaliian написав:
  flyman написав:Кса я в Бучі,
поздравляю. Еда/вода есть? в моем жк за счёт бюджета уже поменяли больше 200 стеклопакетов.
  flyman написав:Чому Буча більш пуста?
Де піпл?
я уже привык, в мае людей вообще не было, все были в Европах. Сейчас 40-60% навскидку вернулось. Все супермаркеты работают И ШРТ наладилось. В мае один атб работал.

Всі комунікації є.
Тільки продукти харчування дорожче.
Напр. аналог булочок Малятко в Тернополі (булочки з маком/повідлом) 13 грн., а Малятко в Бучі 18 грн.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:28

  Visky написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.

И что ему это даст?
Мобілізацію і тиск, щоб теж зробив і Лука

Це внутрішній продукт для РФ.
flyman
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  #<1 ... 1626162716281629>
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