|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:28
Да нормально подготовились. Зеля приехал перед вторжением, проверил, так мол и так, всё заеbucь. Говорящая zhoпа перед вторжение сказала: мы будем фигачить по Беларуси прямо, по колонам.
И тут 90 тысяч орков парадный маршем из Крыма едут как к себе домой.
Другие орки - прямо в Бучу приехали из Беларуси.
Пять баллов подготовка. Что тут скажешь.
Но конечно, во всём виноваты не те, кто получали зарплату, а обычные люди, 30 лет платившие налоги. Это мы, сволочи, задаём такие тупые вопросы. Вместо того, чтобы взять купить калаш, пару гаубиц и защитить свой город. Офигели
-
beee
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:46
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1987
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2276 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 21:59
Хомякоид написав:
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Це що, тоді нарешті ВРУ таки об"явить воєнний час?
Чи не знову не знатиме, хто веде війну проти України?
Можна детальніше, що зміниться в Україні?
Не буде майських шашликів?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:03
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13835
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:04
Хомякоид написав:
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
И что ему это даст?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13835
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:05
Хомякоид написав:
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
И механизм уже заявлен:
Через аннексию оккупированных территорий путём "рехферендумов".
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9770
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:53
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13835
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 23:27
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
И что ему это даст?
Мобілізацію і тиск, щоб теж зробив і Лука
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 23:28
vitaliian написав: flyman написав:
Кса я в Бучі,
поздравляю. Еда/вода есть? в моем жк за счёт бюджета уже поменяли больше 200 стеклопакетов.
flyman написав:
Чому Буча більш пуста?
Де піпл?
я уже привык, в мае людей вообще не было, все были в Европах. Сейчас 40-60% навскидку вернулось. Все супермаркеты работают И ШРТ наладилось. В мае один атб работал.
Всі комунікації є.
Тільки продукти харчування дорожче.
Напр. аналог булочок Малятко в Тернополі (булочки з маком/повідлом) 13 грн., а Малятко в Бучі 18 грн.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 лип, 2022 23:28
Visky написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
И что ему это даст?
Мобілізацію і тиск, щоб теж зробив і Лука
Це внутрішній продукт для РФ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra
, zerocool
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|98308
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|456660
|
|
|1
|3262
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|