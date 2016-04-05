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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1626162716281629
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:29

  vitaliian написав:Зображення

А серед понауїхів-патріотів аудиторії тирнетів 100% за продовження.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:06

  fler написав:У Каліфорнії велика група українських льотчиків освоює нові для України літаки F-15 та F-16. Причому вони випереджають навіть встановлені для них терміни. Було заплановано на навчання 2 місяці, а українці освоїли всю програму за один місяць. Конгресмен, який займається підготовкою українських льотчиків, повідомляє про їхні успіхи Конгресу США. Все це означає, що літаки можуть бути поставлені Україні раніше.
У Європі також уже повним ходом йде навчання українських фахівців з розмінування, у тому числі водних басейнів.
Нагадаємо, що велику групу українських військових тренують сьогодні на території Великобританії.
https://socportal.info/ua/news/ukrainsk ... ya-u-ssha/

Если реально дадут хотя бы эскадрию модернизированную по последних модификаций, то птички смогут преодолевать дырявое ПВО рашистов. В Сирии израильская авиация безпрепятственно бомбит и ничего ПВО сделать не может, птички очень маневренны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:09

  Хомякоид написав:Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.


#інсайд #нашєпталі #напєрдєлі

🔍15 липня держдума рф збереться на позачергове засідання для "вирішення невідкладних питань". І поки панікери і церква свідків «пиздикакполякам у 39-му» розпинаються про "кінець світу", а змі змагаються у шизотеоріях, ми розкажемо чому не варто облизувати всепропальщину та чекати чогось справді цікавого.

🤡"Расія нападьот. Тєпєрь па-настаящєму"


Враховуючи, що з моменту вторгнення пройшло понад 5 місяців, а усі сухопутні сили зс рф (200 тис гол) знаходяться на території України, сприймати такі тези всерйоз досить важко.

Станом на 12 липня окупанти використали на території України усі наявні у них на озброєнні (в тому числі зняті з нього) види неядерної зброї. То що ж нове нас може очікувати? В аптечки для свинособак почнуть класти турнікети? Русняве міноборони припинить поставки бронежилетів з 90-х? Чи ванькам в решті решт почнуть видавати взуття? В будь-якому разі, сподіватися на щось, чого ми ще не бачили з 24 лютого - марно.

🤯Оголосить війну


(Не плутати із військовим станом)


Тут згадаємо, що руснявий парламент має дві палати. Рішення про оголошення війни, а також про використання формувань зс рф за межами самої ерефії (згідно руснявого закону "про оборону") приймає верхня палата парламенту - рада федерації. Держдума ж, що і має збиратися 15 липня (як нижня палата парламенту) не має до того ані компетенції ані повноважень.

Крім того, оголошення війни - це лише механізм для досягнення певних невідворотних юридичних, економічних та соціальних наслідків. Наприклад, негайний розрив дипвідносин, скасування усіх двосторонніх договорів, інтернування, переобладнання економіки на військовий сектор, використання золотовалютного резерву, трудова повинність, та мобілізація (про неї окремо). Втім, досягнення цих наслідків абсолютно марні. По-перше, дипвідносини України та рф були розірвані ще 24 лютого 2022 року (указом президента України), по-друге, використання золотовалютного резерву рф неможливе, через санкції, по-третє, переведення залежної від імпорту російської економіки абсолютно нерезультативне.

І вишенька на торті, оголошення війни Україні йде врозріз із наявною позицією кремля. Афганістан, Ічкерія, Грузія, Крим, Сирія... росія не ковтає за обидві щоки воює. росія проводить спецоперацію, яка "йде чітко за планом"

📝Введе військовий стан


Для оголошення військового стану (згідно все тогож федерального закона "про оборону" ерефії) потрібен лише указ президента. Виходить, що рф могла ввести військовий стан вже 137 разів втім, не зробила цього. Чому? Дивися пункт 2.

👨🏻🥩Почне мобілізацію


До оголошення мобілізації держдума не має жодного відношення. Як і військовий стан, мобілізацію своїм указом оголошує президент. Як би довго і голосно не вив гіркін, вона лишається лише вологою фантазією руснявих пропагандистів. Красиве слово, - ілюзія для непосвячених.

Якщо взяти відкриті дані того ж мо рф, мобілізаційний потенціал зс рф за останні 5 років суттєво знизився. Болванчики з пластмасових республік потихеньку закінчуються, а плановий мобілізаційний резерв відповідає вказаному плану лише на 55%. Це наочно продемонстрували навчання "саюзная рєшімость 2022".

Тож навіть якщо взяти ідеальну цифру у 450 тисяч мобілізованих (на 140 мільйонну країну бтв) загальна кількість зс рф за 3 місяці зросте лише на третину. Враховучи, що Україна має мобілізаційну фору у 4 місяці, а станом на травень 2022 року кількість одних лише 3СУ сягала 700 тисяч, якоїсь фантастичної переваги в особовому складі не станеться, а баланс сил залишиться на тому ж рівні.
zerocool
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