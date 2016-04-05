Додано: Чет 14 лип, 2022 06:14

mephala написав: rjkz написав: Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах. Не порох, которого считают олицетворением ее. Для коллективного Запада, где несколько иные ценности и ментальность, это крайне важно. Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах. Не порох, которого считают олицетворением ее. Для коллективного Запада, где несколько иные ценности и ментальность, это крайне важно.



вы откуда пишите? из-за бугра?

те кто в Украине живут на эту тему только постебаться могут. Борцун он блин. вы откуда пишите? из-за бугра?те кто в Украине живут на эту тему только постебаться могут. Борцун он блин.

Из-за бугра, из-за бугра.Что это меняет?Смотрю украинские новости, читаю Лигу, читаю этот форум.Точно также все как и раньше.Кроме этого добавились американские новости.А вы откуда черпаете информацию стесняюсь спросить?Пятый канал?Подумал-бы, что смотрите медведчуковские говноканалы, так вроде Зеленский их и прикрыл. И медведчука на ноль помножил. НЕ?Медведчука, на которого косо посмотреть боялись все предыдущие президенты.То что порох не в тюряге - меня очень огорчает.То, что ахметову перед войной хвост прижали - радует. Но мало.Что еще из того, чем пипл пугали сделал Зеленский?Приват Коломойскому вернул? Вроде нет.Слил Украину пуйлу? Опять нет.Развалил ВСУ? соверщенно нет.Свалил накануне войны/вовремя войны? НЕт и нет. "Президент тут".Я знаю какие к нему вопросы. В гораздо меньшей мере, чем к пороху.Я помню как перед выборами порохоботы орали "Если будет Зе, то путенападет".И были соверщенно правы. Потому что порох устраивал пуйло в той степени, что был ни чуть не лучще дваждынесудимого. Умней - да, образованней - да. Ну и воровал более затейливо.Война.Война при порохе запомнилась много чем. Как добробаты перекрывали уголь от "торгового партнера", ахметова. Как добробаты обесточили Крым. А потом уже порох тельник рвал, что это он. Как во время Илловайска кабанчиком метнулся в Панаму. Как слил ДАП и Дебальцево (это мои выводы, можете спорить). Как "не стрелять" в прямом эфире всю ночь, когда в Дебальцево наших расстреливали.И как потом в героическом ролике от МО времен пороха фигурировала цифра 116 погибших в Дебальцево во время выхода. У меня знакомый в 128-й был. порядка 250 200-х и пропавших без вести. В Дебальцево была только часть 128-й. В открытом доступе есть сколько и каких частей были в котле. 128я потеряла порядка 18% тех кто был там.Другой знакомый уже был рядовым в 92-й. Попал в госпиталь накануне начала штурма. Из его взвода (это 28 человек) 4 200-х, включая взводного. Это 15%. Если интерполировать на всех кто попал в котел, то ориентировочная цифра потерь около 1200 получится. Даже если принять во внимание, что 128 понесла самые большие потери, и предположить, что остальные намного меньще, то можно полагать о 800 200-х по меньшей мере."Не стрелять в ответ!"Это что? Идиотизм или слив?Я такого со стороны Зеленского в гораздо более горячей фазе войны не вижу.На самом деле, если видеть и уметь анализировать то, что ты видищь, то никакие политтехнологи и экспЁрды не засунут в твой мозг то, что не должно там быть.И еще, у меня память длинная. Я много чего помню.