вы откуда пишите? из-за бугра?
те кто в Украине живут на эту тему только постебаться могут. Борцун он блин.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 01:52
вы откуда пишите? из-за бугра?
те кто в Украине живут на эту тему только постебаться могут. Борцун он блин.
Додано: Чет 14 лип, 2022 06:14
Из-за бугра, из-за бугра.
Что это меняет?
Смотрю украинские новости, читаю Лигу, читаю этот форум.
Точно также все как и раньше.
Кроме этого добавились американские новости.
А вы откуда черпаете информацию стесняюсь спросить?
Пятый канал?
Подумал-бы, что смотрите медведчуковские говноканалы, так вроде Зеленский их и прикрыл. И медведчука на ноль помножил. НЕ?
Медведчука, на которого косо посмотреть боялись все предыдущие президенты.
То что порох не в тюряге - меня очень огорчает.
То, что ахметову перед войной хвост прижали - радует. Но мало.
Что еще из того, чем пипл пугали сделал Зеленский?
Приват Коломойскому вернул? Вроде нет.
Слил Украину пуйлу? Опять нет.
Развалил ВСУ? соверщенно нет.
Свалил накануне войны/вовремя войны? НЕт и нет. "Президент тут".
Я знаю какие к нему вопросы. В гораздо меньшей мере, чем к пороху.
Я помню как перед выборами порохоботы орали "Если будет Зе, то путенападет".
И были соверщенно правы. Потому что порох устраивал пуйло в той степени, что был ни чуть не лучще дваждынесудимого. Умней - да, образованней - да. Ну и воровал более затейливо.
Война.
Война при порохе запомнилась много чем. Как добробаты перекрывали уголь от "торгового партнера", ахметова. Как добробаты обесточили Крым. А потом уже порох тельник рвал, что это он. Как во время Илловайска кабанчиком метнулся в Панаму. Как слил ДАП и Дебальцево (это мои выводы, можете спорить). Как "не стрелять" в прямом эфире всю ночь, когда в Дебальцево наших расстреливали.
И как потом в героическом ролике от МО времен пороха фигурировала цифра 116 погибших в Дебальцево во время выхода. У меня знакомый в 128-й был. порядка 250 200-х и пропавших без вести. В Дебальцево была только часть 128-й. В открытом доступе есть сколько и каких частей были в котле. 128я потеряла порядка 18% тех кто был там.
Другой знакомый уже был рядовым в 92-й. Попал в госпиталь накануне начала штурма. Из его взвода (это 28 человек) 4 200-х, включая взводного. Это 15%. Если интерполировать на всех кто попал в котел, то ориентировочная цифра потерь около 1200 получится. Даже если принять во внимание, что 128 понесла самые большие потери, и предположить, что остальные намного меньще, то можно полагать о 800 200-х по меньшей мере.
"Не стрелять в ответ!"
Это что? Идиотизм или слив?
Я такого со стороны Зеленского в гораздо более горячей фазе войны не вижу.
На самом деле, если видеть и уметь анализировать то, что ты видищь, то никакие политтехнологи и экспЁрды не засунут в твой мозг то, что не должно там быть.
И еще, у меня память длинная. Я много чего помню.
Додано: Чет 14 лип, 2022 06:27
Так,він пише із-за кордону.
Втік перед війною.
Байки про боротьбу з карупціонерами - фейк. Абсолютний фейк.
Хоч одне прізвище чиновника,якого реально посадили, назвіть, за останні 3 роки? Реальний тюремний термін і конфіскація майна - де?
Абсолютний пройоп початку війни.
2,5 роки зелена пошесть не готувалась до війни.
Зовсім не готувалась!
Не закупила жодного 122 і 152 мм снаряда для української армії.
За перший тиждень війни проїпали Маріуполь, Херсон, Херсонську обл. І найбільшу в Європі атомну електростанцію!
На другий день війни - російські танки стояли під Києвом! Ось так зелень готувалась до війни!
"Надо просто перестать стрелять!"
"Надо договоріться посредінє!"
"Я увідєл мір в глазах Путіна!"
А ще дехто просив пробачення у кадирова, провалив операцію з вагнерівцями і порівнював Україну з порноактрисою.
Нагадати, хто це? Забули, да?
Додано: Чет 14 лип, 2022 07:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Яким це чином? Планер той самий. Тобто РЛС його бачить так само (станція перешкод на борту трохи допоможе, але не принципово) , вихлоп з двигунів той самий. Тобто ракета з тепловою ГСН може наводитись.
Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки. Тобто краще знаходити, перехоплювати, цілитись по повітряним цілям. Третій плюс - номенклатура боєприпасів. Це будуть також точні ракети "об землю". Не НАРи, якими зараз воюють наші грачі, а телевізійні та інші високоточні "повітря-земля". Можливо потрібно буде трохи повчити наших авіанавідників. (Це вже на місці) . Давно вони не "підсвічували" цілі для авіації. Нема у нас зараз високоточних боєприпасів, які вимагають підсвічування. А може підсвічувати вміють БПЛА. Думаю точно вміють. У буржуїв всі різноманітні комплекси озброєння інтегровані в єдиний.
Ну а збивати все одно будуть. З точки зору цілі для ворожої ППО - це звичайний літак. Це ж не стелс.
Додано: Чет 14 лип, 2022 07:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Краще поганий мир, чим добра війна.
До Пороха було захоплено 6%, при ньому, десь 1%.
При Зе аж 22% України під окупацією.
Але Зе молодець, бо ... вище ціли список достоїнств.
Забув, те що Чернігів, обстрілювали, теж здобуток. Можна знайти позитив при бажанні.
Як і в Харкові, Миколаєві, Бучі, Ірпені, Бородянці, Макарові... список довгий.
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