RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1626162716281629
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 01:52

  rjkz написав:Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах. Не порох, которого считают олицетворением ее. Для коллективного Запада, где несколько иные ценности и ментальность, это крайне важно.


вы откуда пишите? из-за бугра?
те кто в Украине живут на эту тему только постебаться могут. Борцун он блин.
mephala
 
Повідомлень: 7491
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 06:14

  mephala написав:
  rjkz написав:Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах. Не порох, которого считают олицетворением ее. Для коллективного Запада, где несколько иные ценности и ментальность, это крайне важно.


вы откуда пишите? из-за бугра?
те кто в Украине живут на эту тему только постебаться могут. Борцун он блин.


Из-за бугра, из-за бугра.
Что это меняет?
Смотрю украинские новости, читаю Лигу, читаю этот форум.
Точно также все как и раньше.
Кроме этого добавились американские новости.
А вы откуда черпаете информацию стесняюсь спросить?
Пятый канал?
Подумал-бы, что смотрите медведчуковские говноканалы, так вроде Зеленский их и прикрыл. И медведчука на ноль помножил. НЕ?
Медведчука, на которого косо посмотреть боялись все предыдущие президенты.
То что порох не в тюряге - меня очень огорчает.
То, что ахметову перед войной хвост прижали - радует. Но мало.
Что еще из того, чем пипл пугали сделал Зеленский?
Приват Коломойскому вернул? Вроде нет.
Слил Украину пуйлу? Опять нет.
Развалил ВСУ? соверщенно нет.
Свалил накануне войны/вовремя войны? НЕт и нет. "Президент тут".
Я знаю какие к нему вопросы. В гораздо меньшей мере, чем к пороху.
Я помню как перед выборами порохоботы орали "Если будет Зе, то путенападет".
И были соверщенно правы. Потому что порох устраивал пуйло в той степени, что был ни чуть не лучще дваждынесудимого. Умней - да, образованней - да. Ну и воровал более затейливо.
Война.
Война при порохе запомнилась много чем. Как добробаты перекрывали уголь от "торгового партнера", ахметова. Как добробаты обесточили Крым. А потом уже порох тельник рвал, что это он. Как во время Илловайска кабанчиком метнулся в Панаму. Как слил ДАП и Дебальцево (это мои выводы, можете спорить). Как "не стрелять" в прямом эфире всю ночь, когда в Дебальцево наших расстреливали.
И как потом в героическом ролике от МО времен пороха фигурировала цифра 116 погибших в Дебальцево во время выхода. У меня знакомый в 128-й был. порядка 250 200-х и пропавших без вести. В Дебальцево была только часть 128-й. В открытом доступе есть сколько и каких частей были в котле. 128я потеряла порядка 18% тех кто был там.
Другой знакомый уже был рядовым в 92-й. Попал в госпиталь накануне начала штурма. Из его взвода (это 28 человек) 4 200-х, включая взводного. Это 15%. Если интерполировать на всех кто попал в котел, то ориентировочная цифра потерь около 1200 получится. Даже если принять во внимание, что 128 понесла самые большие потери, и предположить, что остальные намного меньще, то можно полагать о 800 200-х по меньшей мере.
"Не стрелять в ответ!"
Это что? Идиотизм или слив?
Я такого со стороны Зеленского в гораздо более горячей фазе войны не вижу.
На самом деле, если видеть и уметь анализировать то, что ты видищь, то никакие политтехнологи и экспЁрды не засунут в твой мозг то, что не должно там быть.
И еще, у меня память длинная. Я много чего помню.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13442
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7022 раз.
Подякували: 4079 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 06:27

  mephala написав:
  rjkz написав:Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах. Не порох, которого считают олицетворением ее. Для коллективного Запада, где несколько иные ценности и ментальность, это крайне важно.


вы откуда пишите? из-за бугра?
те кто в Украине живут на эту тему только постебаться могут. Борцун он блин.

Так,він пише із-за кордону.
Втік перед війною.

Байки про боротьбу з карупціонерами - фейк. Абсолютний фейк.

Хоч одне прізвище чиновника,якого реально посадили, назвіть, за останні 3 роки? Реальний тюремний термін і конфіскація майна - де?

Абсолютний пройоп початку війни.
2,5 роки зелена пошесть не готувалась до війни.
Зовсім не готувалась!
Не закупила жодного 122 і 152 мм снаряда для української армії.

За перший тиждень війни проїпали Маріуполь, Херсон, Херсонську обл. І найбільшу в Європі атомну електростанцію!

На другий день війни - російські танки стояли під Києвом! Ось так зелень готувалась до війни!
"Надо просто перестать стрелять!"
"Надо договоріться посредінє!"
"Я увідєл мір в глазах Путіна!"

А ще дехто просив пробачення у кадирова, провалив операцію з вагнерівцями і порівнював Україну з порноактрисою.
Нагадати, хто це? Забули, да?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22893
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 07:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Если реально дадут хотя бы эскадрию модернизированную по последних модификаций, то птички смогут преодолевать дырявое ПВО рашистов.

Яким це чином? Планер той самий. Тобто РЛС його бачить так само (станція перешкод на борту трохи допоможе, але не принципово) , вихлоп з двигунів той самий. Тобто ракета з тепловою ГСН може наводитись.
Найперший плюс цих літаків - що вони будуть. І з ресурсом, а не як радянські. Другий плюс - це гарніша електроніка для атаки. Тобто краще знаходити, перехоплювати, цілитись по повітряним цілям. Третій плюс - номенклатура боєприпасів. Це будуть також точні ракети "об землю". Не НАРи, якими зараз воюють наші грачі, а телевізійні та інші високоточні "повітря-земля". Можливо потрібно буде трохи повчити наших авіанавідників. (Це вже на місці) . Давно вони не "підсвічували" цілі для авіації. Нема у нас зараз високоточних боєприпасів, які вимагають підсвічування. А може підсвічувати вміють БПЛА. Думаю точно вміють. У буржуїв всі різноманітні комплекси озброєння інтегровані в єдиний.

Ну а збивати все одно будуть. З точки зору цілі для ворожої ППО - це звичайний літак. Це ж не стелс.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7854
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 07:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  rjkz написав:Я помню как перед выборами порохоботы орали "Если будет Зе, то путенападет".
И были соверщенно правы. Потому что порох устраивал пуйло в той степени, что был ни чуть не лучще дваждынесудимого. Умней - да, образованней - да. Ну и воровал более затейливо.

Краще поганий мир, чим добра війна.

До Пороха було захоплено 6%, при ньому, десь 1%.
При Зе аж 22% України під окупацією.
Але Зе молодець, бо ... вище ціли список достоїнств.

Забув, те що Чернігів, обстрілювали, теж здобуток. Можна знайти позитив при бажанні.
Як і в Харкові, Миколаєві, Бучі, Ірпені, Бородянці, Макарові... список довгий.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1626162716281629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98323
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (494)
14.07.2022 07:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.