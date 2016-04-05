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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 14 лип, 2022 07:57
rjkz написав:
Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО.
Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло.Украина и готовилась к войне и была готова.
Противник тяжелый - это да.
А говорить по телевизору можно все что угодно для отвода глаз. Важен результат, а он более чем впечатляет.
Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Вот сейчас появились Хаймарсы и как говорят эксперды - это меняет ход войны. Хм, а если бы эти Хаймарсы (в виде наших Вильх) вместе с дронами работали массово с первых дней? Может тогда вообще весь пейзаж войны был бы другим без потеряного Херсона, Энергодара, окруженного Мариуполя...?
Точно был бы другим, возможно война бы уже закончилась в нашу пользу (чисто мое мнение - она бы даже не начиналась).
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:03
rjkz так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:03
vitaliian написав: yama написав:
А москалі проголосили себе Росією . Цей когнітивний дисонанс і викликав війну.
ну вы и накрутили, всё намного проще. Они в 2000х выбрали диктатуру мы в 2014 выбрали демократию. Поскольку на московии все считали Украину филиалом рф, большая война была вопросом времени. Шла накрутка ненависти к Украине как антироссии. Поэтому после минск-2 активных боевых действий не велось. А потом ружье ненависти выстрелило. Может шото упустил.
хочу дополнить, что сценарий старый 39-40гг
вот к чему приводят "уроки истории" одного питерского троечника
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:22
rjkz написав:
А вы откуда черпаете информацию стесняюсь спросить?
Мені теж цікаво.Звідки Ви начитались про "геніального стратега", який за тиждень проїпав 15% території і стільки ж населення???
При якому державні чиновники 2,5 років взагалі, взагалі ніяк не готувались до війни.
І навіть не боролись з російською пропагандою.
"Надо договориться посредине!"
"Я увидел мір в глазах Путіна!"
Скількох зрадників і корупціонерів було засуджено при зеленій пошесті?
На 15-20 років з конфіскацією майна.
Не можете сказати?
Я можу: нуль.
Schmit написав:
Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Враження, що клоуни гАласували за акторів, а потім, перед війною, втекли за кордон.
Результат не забарився.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 14 лип, 2022 08:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:24
kryminalist написав:rjkz
так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.
Чергова страшилка , від чергового перестрашеного..от тільки він вдає перестрашеного за гроші? чи думає що його брехню важко спростувати?
1 Ви львівянин?
Якщо так, пропоную сходити на Личаківський цвинтар , збоку якого на спеціально виділеному майданчику якраз хоронять усіх загинувших на цій війні
2 Сьогодні там менше 40 могил і 140 день....Тобто 0,3 в день
3 Львів це 50% Львівської області...тому 0,3 в день приблизно дорівнює 0,6 по області..які точно в рази менше від ваших 10-30...
Нагадаю
Вже станом на сьогодні ЗСУ,Нацгвардія і ТРО становлять 700 000-900 000...
При втратах в 16800(експертні оцінки)*3(разом з пораненими)=50 000 - до пенсіонерів ми доберемось десь на 2000+ день війни....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 14 лип, 2022 08:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:25
Хомякоид написав:
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Вам страшно в Німеччині?????
Переїжджайте в Америку, там, кажуть, безпечніше.
А ми вже якось тут, в Україні, будемо триматись далі.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:37
GALeon написав:
Офіційна мобілізація
а тогда нам это на руку, для добровольцев уже зарплату подняли до 300 тыр в месяц (космос даже для мск и мо) и то набрать не могут. Нарот рф горит желанием попасть на войну. Будут портить технику, подрывать жд, мочить командиров, сливать позиции складов и казарм для химарсов, благодарить крысу одним словом за счастье поваляться в окопе.
GALeon написав:
Більше бурятів, чукч, хачів та інший непотріб утилізувати
говорят боеспособные буряты кончились.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:41
Frant написав: Schmit написав:
Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Враження, що клоуни гАласували за акторів.
Результат не забарився.
Результат очікуваний. В 2019 попереджали, але тоді всі веселились, кукурікаючи "хуже не будет". Тепер страждають за це, але більшість так і не розуміє своїх помилок. На жаль кармічні покарання будуть до тих пір, поки не зрозуміють.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:45
Frant написав:
А ми вже якось тут, в Україні, будемо триматись далі.
а с вашим диагнозом берут в ВСУ? может лучше на передке "держитесь", а не в тылу на форуме, там говорят люди нужны. Удивите врага храбростью и безумием.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 14 лип, 2022 08:53, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 08:46
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