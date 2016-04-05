rjkz написав:Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО. Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло. Украина и готовилась к войне и была готова. Противник тяжелый - это да. А говорить по телевизору можно все что угодно для отвода глаз. Важен результат, а он более чем впечатляет.
Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"? Вот сейчас появились Хаймарсы и как говорят эксперды - это меняет ход войны. Хм, а если бы эти Хаймарсы (в виде наших Вильх) вместе с дронами работали массово с первых дней? Может тогда вообще весь пейзаж войны был бы другим без потеряного Херсона, Энергодара, окруженного Мариуполя...? Точно был бы другим, возможно война бы уже закончилась в нашу пользу (чисто мое мнение - она бы даже не начиналась).
Ну да, если-бы параша атаковала, скажем, Молдову, то она просто разбилась о первый-же метр неприступной обороны. Напомнить, что СССР в 1940-м напала на Финляндию и захватила часть ее территории и до сих пор не отдала и даже Финляндия не вернула ( и что-то не торопится возвращать) ее. Но с военной точки зрения весь мир (кроме одной недалекой части суши) считает, операцию на линии Маннергейма по обороне Финляндии отличным примером военного искусства.
budivelnik друже, я скажу більше, я працюю в 300 метрах від Личаківського кладовища. Там хоронять далеко не всіх навіть львів'ян. По-друге, найбільша мобілізація відбувається по селах, відповідно там цих людей і ховають. Якщо не вірите, можете прийти будь-якого ранку на Пекарську 52 під обласний судово-медичний морг і побачити на власні очі вантажівки з грузом 200. В красиву брехню легше вірити, ніж у гірку правду. Це нормальне явище. Але ситуація на даний момент виглядає саме так. І ще до тих всіх загиблих приплюсуйте фрагменти тіл, яких неможливо ідентифікувати
budivelnik не дивіться на цифри в 700 тисяч і т.п. В параші зараз також на папері мільйонна армія, а воювати реально може максимум 150 тисяч. Точно така сама картина і в нас. Чи те, що ми втратили всю Луганську область і швидше за все втратимо незабаром Донецьку це жест доброї волі? В нас реально не вистарчає боєздатного війська на весь фронт. І ця картина з кількістю мобілізованих не зміниться. Можна і 10млн. мобілізувати, але від того лише збільшиться кількість втрат, і аж ніяк картина на фронті
Schmit написав:Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Враження, що клоуни гАласували за акторів. Результат не забарився.
Результат очікуваний. В 2019 попереджали, але тоді всі веселились, кукурікаючи "хуже не будет". Тепер страждають за це, але більшість так і не розуміє своїх помилок. На жаль кармічні покарання будуть до тих пір, поки не зрозуміють.
Вони й зараз щиро вважають, що у всьому винний порох. Він "не готував країну до війни" і "проїпав 4 склади з снарядами". З зрадниками не боровся, так.
У зеленої пошесті було 2,5 роки. Вона нічого, нічого не зробила для оборони. Жодних організаційних дій. Це геніальне рішення.
Хіба що в останній тиждень, коли всі посольства виїхали з Києва, почала щось робити.
kryminalist написав:rjkz так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.
К сожалению, я это представляю. Я думаю, сейчас потери ВСУ ужасные. Я прекрасно понимаю, что встречала Украина нападение с одним количеством вооружения, а сейчас ситуация намного хуже. Вы себе отдаете отчет, что как ВСУ уничтожает технику и живую силу противника так и наоборот? Я да. Кроме того, все виды вооружений не могут стрелять вечно. Надо менять стволы. И их запаса у Украины просто нет в необходимом количестве. И за исключением некоторых видов вооружения, они не производились на территории Украины. И это то что есть. И не закроет несколько сотен гаубиц 155 калибра тысячи потеряных и просто вышедших из строя (отстреляных) стволов 152. К сожалению. Я понимаю, что сейчас фактически, воюют одними автоматами. Еще насчет потерь. Нам не говорят о потерях ВСУ. ВСУ обороняется. Есть простая формула - делите потери наступающей стороны на 3 и получите потери обороняющейся. В 2014-2015, когда нам рассказывали, что потери ВСУ 30-60 200-х в день. В одном только Ирпене каждый день были похороны. И не одиночные. Интерполируйте на всю Украину. Я смортрю форум радостно накинулся на меня. Нет, я не в розовых очках. Я реально оцениваю ситуацию. Просто при тех вводных, которые были, я считаю ( и не только я, но и официальная позиция нашего основного военного и финансового донора на данный момент) что Украина сделала максимум и даже более того, что можно было сделать.
rjkz написав:Я помню как перед выборами порохоботы орали "Если будет Зе, то путенападет". И были соверщенно правы. Потому что порох устраивал пуйло в той степени, что был ни чуть не лучще дваждынесудимого. Умней - да, образованней - да. Ну и воровал более затейливо.
Краще поганий мир, чим добра війна.
До Пороха було захоплено 6%, при ньому, десь 1%. При Зе аж 22% України під окупацією. Але Зе молодець, бо ... вище ціли список достоїнств.
Забув, те що Чернігів, обстрілювали, теж здобуток. Можна знайти позитив при бажанні. Як і в Харкові, Миколаєві, Бучі, Ірпені, Бородянці, Макарові... список довгий.
Як там казав Лобановський: "Гра забувається, а результат – залишається!"
Как-бы пуйло напал на Украину в 2014 году. Не? И не только на Украину. Молдова, Грузия. Грузия подписала капитуляцию когда танковые колонны рф были в 15 км от Тбилисси. Так надо было?
rjkz написав:.. Есть простая формула - делите потери наступающей стороны на 3 и получите потери обороняющейся...
не работает с мая месяца. Сейчас работает тактика превращения наших позиций в лунный пейзаж, затем под прикрытием брони и вертушек 200 метров в день. так что вы скорее всего числитель и знаменатель путаете. Но что это я снова? Сейчас предложат в баню отправить за пессимизм
rjkz втрати 1:3 це якщо сили плюс-мінус приблизно рівні і тоді наступаюча сторона втрачає в 2-3 рази більше військових. Але коли одна сторона переважає іншу за чисельність в 5-7 разів, а по озброєнню в десятки, то ця формула не діє. Тому в битві за Луганську область наші втрати як мінімум були не менші