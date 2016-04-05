|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:11
Frant написав:rjkz
Чекаємо доказів геніальності зелених стратегів.
Особливо 2,5 роки перед війною.
rjkz написав:
Нет, я не в розовых очках. Я реально оцениваю ситуацию
З Америки це легше, ніж з України, правда?
rjkz написав:
Я смортрю форум радостно накинулся на меня.
Зараз мало хто визнає, що галасував за зелених "стратегів", які абсолютно не готувались до війни
.
Ви в Америці, можете визнати свій вибір.
Нагадайте нам, хто проїпав операцію з вагнерівцями перед війною?
Хто казав "войни не будєт, будем жаріть шашлики в Харьковє на майскіє праздніки"?
"Я увідєл мір в глазах Путіна!"
предатель и компания: ZV, Ер, Тата и прочая шобла
-
beee
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:14
budivelnik написав: kryminalist написав:rjkz
так ви просто не знаєте навіть 10% того, що зараз відбувається. А про теперішній фронт взагалі нема що і говорити. Не хочу зрадойобити, але повірте, те що розказують в неті, по телевізору і навіть наші американські та європейські друзі абсолютно ніяк не відповідає реальній картині. Скажу просто так один момент. Вже приблизно 2 місяці лише по одній Львівській області кожного дня привозять і хоронять від 10 до 30 наших військових. Це лише одна область. Ще 3-4 місяці такої війни і на фронт поженуть студентів з пенсіонерами.
Чергова страшилка , від чергового перестрашеного..от тільки він вдає перестрашеного за гроші? чи думає що його брехню важко спростувати?
1 Ви львівянин?
Якщо так, пропоную сходити на Личаківський цвинтар , збоку якого на спеціально виділеному майданчику якраз хоронять усіх загинувших на цій війні
2 Сьогодні там менше 40 могил і 140 день....Тобто 0,3 в день
3 Львів це 50% Львівської області...тому 0,3 в день приблизно дорівнює 0,6 по області..які точно в рази менше від ваших 10-30...
Нагадаю
Вже станом на сьогодні ЗСУ,Нацгвардія і ТРО становлять 700 000-900 000...
При втратах в 16800(експертні оцінки)*3(разом з пораненими)=50 000 - до пенсіонерів ми доберемось десь на 2000+ день війни....
Порахувати в місті Лева могили загиблих легко, а от скільки могил є по селах Львівщини і інших областей?
Ще раз кажу - нажаль, тут/на фронті - термінаторів нема!
І, тут/на фронті - інформації більше, так як є родичі, чи друзі в кожного з інших бригад... - по телефону всі діляться інформацією.
Тому, краще на цю тему не говорити...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3549
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:20
Frant написав: flyman написав: rjkz написав:
Я помню как перед выборами порохоботы орали "Если будет Зе, то путенападет".
И были соверщенно правы. Потому что порох устраивал пуйло в той степени, что был ни чуть не лучще дваждынесудимого. Умней - да, образованней - да. Ну и воровал более затейливо.
Краще поганий мир, чим добра війна.
До Пороха було захоплено 6%, при ньому, десь 1%.
При Зе аж 22% України під окупацією.
Але Зе молодець, бо ... вище ціли список достоїнств.
Забув, те що Чернігів, обстрілювали, теж здобуток. Можна знайти позитив при бажанні.
Як і Харків, і в Бучі/Ірпені/Бородянці/Макаорові... список довгий.
Людина перед війною втекла з України, кинувши свою нерухомість.
Звісно, він щиро вважає, що тут все добре - не він же сидів в Києві під ударами ракет і Градів, не він отримує порції російського металу в Харкові.
Про Херсон, Маріуполь і Запоріжську АЕС - я вже писав.
Давайте, давайте.
Пока вы, франт, скупали хрущи возле метро, я увидел то, что мне очень не понравилось. И предпочел растить своих детей вдали от призрака Алеппо, который стоял у меня перед глазами. С 2015 года я в своих действиях исходил именно из этого. Надо было сидеть сложа руки и ждать? Мне это стоило огромных усилий. Гл я не жалею того, что сделал.
Я неоднократно писал на ветке про обвал, что Алеппо может быть и в Украине.
Ну посмеялись надо мной, покрутили пальцем у виска. Мля! Даражаит. "Пока дают нада брать от остальных не отставать" (с)
Каждый мог сделать свой выбор раньше. Я свои прогнозы в секрете не держал. Внимания никто на них не обращал.
И потрудитесь найти на той-же ветке мой пост за несколько часов до начала войны. И сравните с тем что произощло и происходит.
Свою желчь оставте при себе.
Моя жизнь - это моя жизнь и мое право ей распоряжаться.
Если вы думали, что я буду сидеть с вами под обстрелами из чувства лендлордской солидарности - вы не угадали.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13454
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7022 раз.
- Подякували: 4079 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:27
rjkz написав:
Если вы думали, что я буду сидеть с вами под обстрелами
Дійсно, навіщо захищати свою територію і своє майно?
Нехай інші захищають.
Чергова риса голусувальників за "Надо просто перестать стрелять!"
До речі, я не побачив жодної відповіді, як зелена пошесть 2,5 років готувалась до війни.
При пороху - були зроблені Нептун (1 екземпляр), САУ Богдана 1 екземпляр і ще щось в 1 екз. (Вільха?).
В 2019 - нова влада перестала давати гроші на ці розробки.
Про те, що за 2,5 роки не купили жодного снаряда для укр. армії - я вже писав.
Це і є підготовка геніальних страетегів до війни?
rjkz написав:
я увидел то, что мне очень не понравилось.
після того, як мутрий нарот 74% в травні 2019 прогаласував за відомо кого, я півроку не міг працювати (руки трусились) і не міг спати. Тому що здогадувався, що нас чекає.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 14 лип, 2022 09:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22900
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1452 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:28
Schmit написав: rjkz написав:
Мое мнение - с военной точки зрения, Украина начало войны провела ИДЕАЛЬНО.
Пострадало гражданское население. Это очень прискорбно. Но стратегически и тактически ничего лучше разыгранного сценария просто быть не могло.Украина и готовилась к войне и была готова.
Противник тяжелый - это да.
А говорить по телевизору можно все что угодно для отвода глаз. Важен результат, а он более чем впечатляет.
Ну да, за неделю Юга нет, особенно правый берег Херсонской области - идеально? Безоружный Энергодар, Бердянск, Мелитополь, Запорожская АЭС, окруженный Мариуполь - "результат более чем впечатляет"?
Вот сейчас появились Хаймарсы и как говорят эксперды - это меняет ход войны. Хм, а если бы эти Хаймарсы (в виде наших Вильх) вместе с дронами работали массово с первых дней? Может тогда вообще весь пейзаж войны был бы другим без потеряного Херсона, Энергодара, окруженного Мариуполя...?
Точно был бы другим, возможно война бы уже закончилась в нашу пользу (чисто мое мнение - она бы даже не начиналась).
Судя по тому, что рп ввалилось изначально со 150 тысячной группировкой на 240-тысячную армию и 400 тысяч активного резерва в 30 миллионную страну, то пуйло и его генералы тупо скурили учебник по тактике в своих школах КГБ. По тем методичкам атакующая сторона обязана иметь минимум 3-кратное превосходство.
И кроме сумасшествия это нападение ничем не объяснить. Поэтому были-бы Хаймарсы или нет, я думаю, его это не остановило-бы.
НЕ уверен, что его остановило-бы даже если-бы Украина была-бы членом НАТО.
Особенно увидев как "смело" НАТО обеспокоилось.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13454
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7022 раз.
- Подякували: 4079 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:32
Frant написав: Хомякоид написав:
Кажуть в пятницю війна. Путін зїхав з катушок. Офіційно буде обявлено.
Вам страшно в Німеччині?????
Переїжджайте в Америку, там, кажуть, безпечніше.
А ми вже якось тут, в Україні, будемо триматись далі.
Франт, вы уже в окопе "тримаетесь"?
Какая от вас там польза?
Про укробыдлоэлиту я читаю с вариациями уже 10 лет.
Все 3-2-расы один франт дартаньян.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13454
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7022 раз.
- Подякували: 4079 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:32
flyman написав:
тоді вам торба, і вашому Лукашенку
а не нам і ЄС
1) я не білорус
2) буде все як по Арестовичу? білоруські війська деморалізовані, несуть втрати, відступають у південному напрямку ))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:32
rjkz написав:
Я прощу прощения у модераторов, это не тема ветки совсем, но...
Уважаемый Франт, Вы может не в курсе, но Президент Зеленский сейчас один из самых реально влиятельных людей в мире.
вы пишете из какой-то другой вселенной.... Страна на 150 % зависит от внешней помощи. Иными словами, Зеленский не самый влиятельный, а самый _зависимый_ в мире.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4650
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:32
rjkz написав:
Судя по тому, что рп ввалилось изначально со 150 тысячной группировкой на 240-тысячную армию и 400 тысяч активного резерва в 30 миллионную страну, то пуйло и его генералы тупо скурили учебник по тактике
І що Ви таке кажете????
"І враг бєжит, бєжит???"
Росіяни окупували 20% території (в основному за перших два тижня війни), і втрати для них єрундові.
Чому зелена влада 2,5 років нікуя не робила для оборони держави?
????
Жодних організаційних дій не було проведено!
Українська армія, слава богу, готувалась.
Але не державні чиновники.
Так хто провалив операцію з вагнерівцями і здав 14% території за перші 2 тижня війни - нагадайте нам?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 14 лип, 2022 09:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22900
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1452 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:34
vitaliian написав: Frant написав:
А ми вже якось тут, в Україні, будемо триматись далі.
а с вашим диагнозом берут в ВСУ? может лучше на передке "держитесь", а не в тылу на форуме, там говорят люди нужны. Удивите врага храбростью и безумием.
жаль на этой ветке плюсы не ставятся.
Сильно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13454
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7022 раз.
- Подякували: 4079 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98332
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|456730
|
|
|1
|3267
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|